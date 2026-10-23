ম্লান ব্রুকের ডাবল-সেঞ্চুরি, রত্নায়েকের শতরানে ওডিআইয়ে সর্বাধিক রান তাড়া শ্রীলঙ্কার

ম্লান ব্রুকের ডাবল-সেঞ্চুরি, রত্নায়েকের শতরানে ওডিআইয়ে সর্বাধিক রান তাড়া শ্রীলঙ্কার
ভারতকে টপকে ওডিআই ক্রিকেটের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়ের নজির গড়ল শ্রীলঙ্কা ৷
Published : October 23, 2026 at 10:44 AM IST
রাওয়ালপিন্ডি, 23 অক্টোবর: কেরিয়ারের প্রথম ওডিআই দ্বিশতরান হাঁকিয়েও দলকে জেতাতে ব্যর্থ হ্যারি ব্রুক ৷ পাল্টা পবন রত্নায়েকের সেঞ্চুরি, আবিষ্কা ফার্নান্দোর 97 এবং জানিথ লিয়ানাগের 61 রানের ক্যামিয়োয় রেকর্ড রান তাড়া করে ত্রিদেশীয় সিরিজে ইংল্যান্ডকে হারাল শ্রীলঙ্কা ৷ পাকিস্তানের মাটিতে এদিন এক বল বাকি থাকতে 430 রান তাড়া করে জিতল দ্বীপরাষ্ট্র ৷ যা তাদের সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়ের নজির এবং সার্বিকভাবে ওডিআই ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয় ৷
রাওয়ালপিন্ডিতে বৃহস্পতিবার টস জিতে ইংল্য়ান্ডকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে পাঠান শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক কুশল মেন্ডিস ৷ কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত যেন ব্যুমেরাং হয়ে ফেরে ইংরেজ ব্য়াটারদের দাপটে ৷ ওপেনার বেন ডাকেট বাদে এদিন ইংল্য়ান্ডের বাকি চার ব্য়াটারের সকলেই অন্ততপক্ষে হাফসেঞ্চুরি করেন ৷ তবে সকলকে ছাপিয়ে যান অধিনায়ক ব্রুক ৷ মাত্র 114 বলে এদিন দ্বিশতরান হাঁকান তিনি ৷ শুভমন গিলের নজির টপকে ওডিআইয়ে দ্রুততম ডাবল-সেঞ্চুরির রেকর্ড নিজের নামে করে নেন ব্রুক ৷
তৃতীয় উইকেটে জো রুট ও হ্য়ারি ব্রুকের জুটিতে ওঠে 159 রান ৷ চতুর্থ উইকেটে উইল জ্যাকসের সঙ্গে জুটিতে ব্রুক যোগ করেন 185 রান ৷ যা ইংল্যান্ডকে 50 ওভারে পৌঁছে দেয় 429 রানে (চার উইকেট হারিয়ে) ৷ ইনিংসের একেবারে শেষ বলে আউট হন ব্রুক ৷ তাঁর 116 বলে 202 রানের বিস্ফোরক ইনিংসে ছিল 21টি চার ও 10টি ছক্কা ৷ ওপেনার টম ব্যান্টন করেন 50 রান, রুটের ব্যাট থেকে আসে 69 রান ৷ উইল জ্যাকস খেলেন 30 বলে 66 রানের অপরাজিত ঝোড়ো ইনিংস ৷ শ্রীলঙ্কার হয়ে 10 ওভারে সর্বাধিক 91 রান খরচ করেন ঈশান মালিঙ্গা ৷ 89 রান খরচ করেন দিলশান মধুশঙ্কা ৷
পাহাড়প্রমাণ রান তাড়া করতে নেমে 24 রানের মধ্যে দুই উইকেট হারায় শ্রীলঙ্কা ৷ তখন কেউ আঁচই করতে পারেননি ম্য়াচের রং নিমেষে বদলে যাবে ৷ তৃতীয় উইকেটে আবিষ্কা ও রত্নায়েকের 166 রানের জুটিতে ম্য়াচে ফেরে দ্বীপরাষ্ট্র ৷ শতরানের খুব কাছে পৌঁছেও তিন রানের জন্য তা হাতছাড়া করেন আবিষ্কা ৷ 83 বলে 97 রানে ফেরেন তিনি ৷ এরপর চতুর্থ উইকেটে দাসুন শানাকার সঙ্গে রত্নায়েকের 133 রানের জুটিতে জয়ের গন্ধ পায় শ্রীলঙ্কা ৷ তবে রত্নায়েক আউট হওয়ার পর ফের শঙ্কা তৈরি হয়েছিল ৷ সেই শঙ্কা যদিও দূর করেন শানাকা ৷
WE HAVE DONE THE UNTHINKABLE! 🦁🔥 430 RUNS CHASED DOWN! 🇱🇰 We script history by pulling off our highest-ever successful run chase—the second-highest in ODI history! 💥 What a day to be a Sri Lankan cricket fan! 💙 #SLvENG #TriSeries #SriLankaCricket #RecordChase #HistoryMade https://t.co/j75gwAkqqL— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) October 22, 2026
কেরিয়ারের দ্বিতীয় শতরান পূর্ণ করে 130 রানে আউট হন রত্নায়েক ৷ 106 বলে খেলে 15টি চার ও তিনটি ছক্কা মারেন ম্যাচের সেরা ৷ আবিষ্কার মতোই তিন রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া করেন শানাকা ৷ 50 বলে মারকাটারি 97 রান করে আউট হন তিনি ৷ সে সময় 44 ওভারে দলের রান পাঁচ উইকেটে 363 ৷ এরপর টেল-এন্ডারদের নিয়ে শ্রীলঙ্কাকে স্মরণীয় জয় এনে দেন লিয়ানাগে ৷ শেষ লগ্নে একের পর এক উইকেট পড়তে থাকলেও একদিক আঁকড়ে ছিলেন তিনি ৷
A chase for the record books 📚 Sri Lanka put on a historic display against England in the ODI tri-series ✨ More here ➡️ https://t.co/rJjadM0vcd https://t.co/yuq0vzvoVO— ICC (@ICC) October 22, 2026
শেষ পর্যন্ত 27 বলে 61 রানে অপরাজিত রয়ে যান তিনি ৷ 49.5 ওভারে জোশ টাংকে ছক্কা হাঁকিয়ে দলকে জয় এনে দেন লিয়ানাগে ৷ এক রানে অপরাজিত থাকেন আসিথা ফার্নান্দো ৷ সবমিলিয়ে এক বল বাকি থাকতে আট উইকেট হারিয়ে 430 রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় শ্রীলঙ্কা ৷ পাকিস্তানের পর শ্রীলঙ্কা, টানা দু'ম্যাচ হেরে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে ওঠার দৌড়ে বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়ল 'থ্রি-লায়ন্স' ৷ অবশ্য এখনও বাকি জোড়া ম্য়াচ ৷ অন্যদিকে প্রথম ম্য়াচে আয়োজক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হারের পর দুরন্ত জয়ে সিরিজে কামব্যাক করল শ্রীলঙ্কা ৷
- ওডিআইয়ে প্রথম তিন সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়:
- দক্ষিণ আফ্রিকা- 435/9, জো'বার্গ (2006)
- শ্রীলঙ্কা- 430/8, রাওয়ালপিন্ডি (2026)
- ভারত- 406/2, গুয়াহাটি (2026)