আইপিএল খেলার ছাড়পত্র না-পেয়ে বোর্ডকে কোর্টের চৌহদ্দিতে টানলেন আরসিবি ক্রিকেটার

আইপিএল খেলার ছাড়পত্র না-পেয়ে বোর্ডকে কোর্টের চৌহদ্দিতে টানলেন আরসিবি ক্রিকেটার
এনওসি পেতে কলম্বো আদালতে বোর্ডের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করেছেন থুসারা ৷ আগামী 9 এপ্রিল মামলার শুনানি ৷
Published : April 2, 2026 at 7:07 PM IST
কলম্বো, 2 এপ্রিল: জাতীয় দলে তাঁর অন্যান্য সতীর্থরা ছাড়পত্র পেয়ে গেলেও বোর্ডের তরফে এখনও সবুজ সংকেত পাননি তিনি ৷ ফিটনেস পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় নুয়ান থুসারাকে ভারতে খেলতে আসার নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট ইস্যু করেনি শ্রীলঙ্কা বোর্ড ৷ পাল্টা বোর্ডের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হলেন রয়্যাল চ্য়ালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু পেসার ৷
সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্ট অনুযায়ী কলম্বো (ডিস্ট্রিক্ট) আদালতে নো-অবজেকশন না-পাওয়ায় বোর্ডের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করেছেন থুসারা ৷ আগামী 9 এপ্রিল মামলায় শুনানির দিন ধার্য হয়েছে ৷
স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট সত্যি বলে ধরা হলে শ্রীলঙ্কার হয়ে আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলতেই চান না থুসারা ৷ 2022 সালে আত্মপ্রকাশের পর এখনও পর্যন্ত দ্বীপরাষ্ট্রের হয়ে 30টি আন্তর্জাতিক টি-20 খেলেছেন তিনি ৷ 31 মার্চ চুক্তি শেষ হওয়ার পর নতুন করে বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে আর থাকতে চাইছেন না থুসারা ৷ ফলত বোর্ডের তরফে যে ফিটনেস টেস্টের কথা বলা হচ্ছে, তার আর মূল্য থাকে না ৷ এই মর্মেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন আরসিবি ক্রিকেটার ৷
এদিকে বোর্ডের তরফে সম্প্রতি আয়োজিত ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মানদণ্ড ছুঁতে ব্যর্থ হয়েছেন থুসারা ৷ একই সময়ে ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ করে আইপিএলে যোগ দিয়েছেন ঈশান মালিঙ্গা ৷ এখন দেখার বোর্ডকে চৌহদ্দিতে টেনে এনে আইপিএল খেলতে পারেন কি না থুসারা ৷ কারণ এনওসি সমস্যা দূর না-হলে দল তাঁর পরিবর্ত খুঁজে নেবে ভেবে উদ্বিগ্ন থুসারা ৷ তবে থুসারাকে ছাড়াও চলতি আইপিএলের শুরুটা চ্যাম্পিয়নের মতোই করেছে আরসিবি ৷ প্রথম ম্য়াচে 26 বল বাকি থাকতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে 202 রান তাড়া করে জিতেছে তারা ৷ ব্য়াট হাতে সেই ম্য়াচে নায়ক হয়েছেন বিরাট কোহলি ৷ 38 বলে 69 রান করে দলকে জেতান তিনি ৷
Nuwan Thushara was denied an IPL NOC by Sri Lanka Cricket after failing a fitness test ahead of IPL 2026.#IPL2026 pic.twitter.com/8C8I1l8abf— Wisden (@WisdenCricket) April 2, 2026
2025 আইপিএলের মেগা নিলামে শ্রীলঙ্কান পেসারকে 1.6 কোটি টাকায় দলে নিয়েছিল রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷ প্রথম মরশুমেই ফ্র্যাঞ্চাইজির খেতাব জয়ের শরিক হয়েছিলেন থুসারা ৷ যদিও মাত্র একটি ম্য়াচই তিনি খেলেছিলেন গতবছর ৷ তার আগে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আইপিএলে সাত ম্য়াচ খেলেছেন সিংহলি পেসার ৷ সবমিলিয়ে আইপিএলে আট ম্য়াচে তাঁর উইকেট সংখ্য়া নয় ৷