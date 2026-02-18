বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন পাথিরানা, কেকেআরের হয়ে খেলতে পারবেন ?

বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন পাথিরানা, কেকেআরের হয়ে খেলতে পারবেন ?
Published : February 18, 2026 at 6:11 PM IST
কলম্বো, 18 ফেব্রুয়ারি: সুপার-এইট ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করেছে দল ৷ তার আগে আগামিকাল অর্থাৎ, বৃহস্পতিবার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচ খেলতে নামছে শ্রীলঙ্কা ৷ এমন সময় চরম দুঃসংবাদ আয়োজক শিবিরে ৷ কাফ মাসলে চোট পেয়ে টি-20 বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন দলের পেস বোলিংয়ের প্রধান অস্ত্র মাথিশা পাথিরানা ৷
অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জিতে বিশ্বকাপের সুপার-এইট নিশ্চিত করার দিনে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন পাথিরানা ৷ মাত্র চার বল হাত ঘুরিয়ে মাঠের বাইরে চলে যেতে হয়েছিল তাঁকে ৷ ফলত তাঁকে নিয়ে সংশয় দানা বাঁধছিলই ৷ এদিন আশঙ্কাতেই সিলমোহর পড়ল ৷ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের তরফে এ বিষয়ে কিছু না-জানানো হলেও পাথিরানার ছিটকে যাওয়ার খবর প্রথম নিশ্চিত করেন দলের ব্য়াটিং কোচ ৷ পরবর্তীতে তা নিশ্চিত করা হয় আইসিসি'র তরফে ৷
জিম্বোবোয়ে ম্য়াচের আগেরদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর বলেন, "বাকি টুর্নামেন্টের জন্য ওকে আনফিট ঘোষণা করা হয়েছে বলেই আমি জানি ৷ এখনও অফিসিয়ালি কিছু জানানো হয়নি বটে তবে শীঘ্রই এ ব্য়াপারে জানিয়ে দেওয়া হবে ৷" তাঁর পরিবর্ত নিয়েও আলোচনা চলছে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন রাঠোর ৷ তবে কয়েকঘণ্টার মধ্যেই দিলশান মধুশাঙ্কাকে পরিবর্ত হিসেবে চূড়ান্ত করে ফেলল শ্রীলঙ্কা ৷ বলা ভালো মধুশাঙ্কাকে স্কোয়াডে যুক্ত করার ছাড়পত্র দিয়ে দিল আইসিসিট'র ইভেন্ট টেকনিক্যাল কমিটি ৷
Not ideal for Sri Lanka with news that their pace spearhead has been ruled out for rest of the #T20WorldCup 👀https://t.co/c18tzrybA8— ICC (@ICC) February 18, 2026
অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গত ম্যাচের প্রথম ওভারেই বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল পাথিরানাকে ৷ ওভারের প্রথম চারটি বল করার পর কাফ মাসলে ব্যথা অনুভব করায় মাটিতে শুয়ে পড়েন তিনি ৷ ফিজিয়ো এসে তাঁকে মাঠের বাইরে নিয়ে যান ৷ পরবর্তীতে আর মাঠে ফিরতে পারেননি পাথিরানা ৷ তাঁর ওভার সম্পূর্ণ করেন অধিনায়ক দাসুন শানাকা ৷
পাথিরানার বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়া অশনি সংকেত কলকাতা নাইট রাইডার্সের জন্যও ৷ কারণ দ্বীপরাষ্ট্রের পেসারকে 18 কোটি টাকায় নিলামে দলে নিয়েছে শাহরুখ খানের ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ যদিও আইপিএল শুরু হতে এখনও এক মাসেরও বেশি সময় বাকি ৷ তবে শুরু থেকেই পাথিরানাকে পাওয়ার ব্যাপারে উঠে গেল বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন ৷ চোটের আওতায় রয়েছেন শাহরুখের দলের আরেক পেসার হর্ষিত রানাও ৷ হাঁটুতে সম্প্রতি অস্ত্রোপচার হয়েছে তাঁর ৷