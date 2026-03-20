পাথিরানাকে নিয়ে স্বস্তি নাইট শিবিরে, সোমবার আসছেন নারিন

পাথিরানাকে নিয়ে স্বস্তি নাইট শিবিরে, সোমবার আসছেন নারিন
হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট বিশ্বকাপের মাঝপথ থেকে ছিটকে দিয়েছিল সিংহলি পেসারকে ৷ রিহ্যাব সম্পূর্ণ করে অবশেষে আইপিএলে যোগ দিতে তৈরি পাথিরানা ৷
Published : March 20, 2026 at 11:47 AM IST
কলকাতা, 20 মার্চ: গতকাল পর্যন্তও ছিল অনিশ্চয়তার ঘেরাটোপ ৷ কিন্তু শুক্রবার সকালে মাথিশা পাথিরানাকে পাওয়ার প্রশ্নে একরাশ স্বস্তি কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে ৷ চোট পেয়ে টি-20 বিশ্বকাপের মাঝপথে ছিটকে যাওয়া শ্রীলঙ্কা পেসার রিহ্যাব সম্পূর্ণ করে ফিট ৷ আইপিএলে যোগদানের ক্ষেত্রেও শ্রীলঙ্কা বোর্ডের তরফে পেয়ে গিয়েছেন সবুজ সংকেত ৷
স্বাভাবিকভাবেই নিলামে 18 কোটি টাকায় দলে নেওয়া ক্রিকেটারের আপডেটে খুশির হাওয়া নাইট শিবিরে ৷ কারণ প্রায় দশ কোটিতে দলে নেওয়া বাংলাদেশ পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে পার্পল ব্রিগেড ছেড়ে দিয়েছে বোর্ডের নির্দেশে ৷ তারকা ভারতীয় পেসার হর্ষিত রানাও প্রথম পর্বে খেলতে পারবেন না ৷ এমন সময় পাথিরানাকে না-পেলে বেজায় সমস্য়ায় পড়ে যেত নাইট শিবির ৷ যদিও মুস্তাফিজুরের বদলি হিসেবে ব্লেসিং মুজারবানিকে স্কোয়াডে যোগ করেছে তারা ৷ সে যাইহোক আইপিএলের ঠিক আগে পাথিরানা বোর্ডের তরফে ছাড়পত্র পেয়ে যাওয়ায় কেকেআরের বোলিং, বিশেষ করে পেস বিভাগ যে ধারালো হল সেটা বলাই যায় ৷
পাথিরানা যে আইপিএলে যোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছেন তা পিটিআই'কে নিশ্চিত করেছেন শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের সচিব বান্দুলা দিশানায়েক ৷ তবে সিংহলি পেসার কবে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন, তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয় ৷ এদিকে ইডেন গার্ডেন্সে বৃহস্পতিবার দ্বিতীয়দিনে অনুশীলনে গরহাজির মুজরবানি ৷ তবে অন্য কোনও কারণ নয়, জিম্বাবোয়ের পেসারকে তরতাজা রাখতেই ছুটি দেওয়া হয়েছিল ৷ নাইট রাইডার্সের দ্বিতীয়দিনের অনুশীলনে সবকিছু সাধারণ মনে হলেও দলকে এক সুতোয় বাঁধার কাজ যে কোচ অভিষেক নায়ার, মেন্টর ডোয়েন ব্র্যাভোরা শুরু করে দিয়েছেন, সেটা স্পষ্ট ৷ গতবছর বেশ কয়েকটি ম্যাচে খারাপ ফিল্ডিং জয়ের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৷ ক্যাচ প্র্যাকটিসের পাশাপাশি রানআউটের জন্য বিশেষ অনুশীলন দেখা গেল বৃহস্পতিবারের অনুশীলনে ৷
তবে লক্ষ্মীবারের অনুশীলনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে এবং রিঙ্কু সিং'য়ের নেটে দীর্ঘ ব্যাটিং ৷ নাইটদের সাফল্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে এই দুই ব্যাটারের সাফল্যে ৷ তাই প্রথমদিন থেকেই দু'জনে নেটে বাড়তি সময় ব্যয় করছেন ৷ মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের জেরে নাইট শিবিরের ক্য়ারিবিয়ান তারকারা এদেশে পা রাখতে খানিক অসুবিধায় পড়ছেন বৈকি ৷ রোভমান পাওয়েল, সুনীল নারিন, কোচিং স্টাফের সদস্য আন্দ্রে রাসেল কবে আসবেন, তা জানতে আগ্রহী সবাই ৷ নাইট শিবিরের তরফে খবর নারিন 23 মার্চ অর্থাৎ, সোমবার কলকাতায় আসছেন ৷ রাসেল এবং পাওয়েল আসছেন ঠিক পরেরদিন ৷