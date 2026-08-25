সারাদিনে অলআউট করতে ব্যর্থ ভারত, দিনুশার ব্যাটে ফলো-অন বাঁচানোর লড়াই শ্রীলঙ্কার
ফলো-অন বাঁচাতে এখনও 39 রান চাই দ্বীপরাষ্ট্রের ৷ ক্রিজে 85 রানে অপরাজিত দিনুশা ৷
Published : August 25, 2026 at 6:44 PM IST
কলম্বো, 25 অগস্ট: বৃষ্টির ভ্রুকুটি এড়িয়ে কলম্বোয় দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয়দিন বল গড়াল 80.3 ওভার ৷ কিন্তু সারাদিনে প্রথম ইনিংসে শ্রীলঙ্কাকে অলআউট করতে ব্যর্থ টিম ইন্ডিয়া ৷ প্রথম টেস্টের পর দ্বিতীয় টেস্টেও ব্যাট হাতে ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন সোনাল দিনুশা ৷ তাঁর অপরাজিত ইনিংসে আট উইকেটে 265 রান তুলে তৃতীয়দিনের খেলা শেষ করল শ্রীলঙ্কা ৷ এখনও 238 রানে পিছিয়ে আয়োজকরা ৷
বৃষ্টিবিঘ্নিত দ্বিতীয়দিন নয় উইকেটে 503 রান তুলে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করেছিল শুভমন গিল অ্যান্ড কোম্পানি ৷ এরপর মাত্র তিন ওভারই ব্যাটিং'য়ের সুযোগ পেয়েছিল শ্রীলঙ্কা ৷ তার মধ্যেই বিপক্ষের দুই উইকেট তুলে নিয়েছিলেন ভারতীয় বোলাররা ৷ জোড়া উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে আট রান তুলে দ্বিতীয়দিনের খেলা শেষ করেছিল শ্রীলঙ্কা ৷ ফলত মনে হয়েছিল সস্তায় গুটিয়ে যাবে দ্বীপরাষ্ট্রের প্রথম ইনিংস ৷
গতকালের অপরাজিত ব্যাটার কামিল মিশারা'কে তৃতীয়দিন মর্নিং সেশনে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা দ্রুত ফেরালেও চতুর্থ উইকেটে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন পাসিন্দু সূর্যবান্দারা ও কামিন্দু মেন্ডিস ৷ দু'জনে যোগ করেন 87 রান ৷ 32 রানে মেন্ডিস আউট হলেও শেষ পর্যন্ত হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন সূর্যবান্দারা ৷ 133 বলে 80 রানে রবীন্দ্র জাদেজার শিকার হন তিনি ৷ সূর্যবান্দারা'র ইনিংস সাজানো ন'টি চারে ৷ ব্যর্থ অধিনায়ক ধনঞ্জয়া ডি'সিলভা (8) ও নিরোসান ডিকওয়েলা (0) ৷
173 রানে সাত উইকেট হারিয়ে শ্রীলঙ্কা যখন ফলো-অনের প্রহর গুনছে, তখন আরও একবার চওড়া হয় গত ম্য়াচে শতরানকারী দিনুশার ব্য়াট ৷ প্রথমে কেশারা নুয়ান্থার সঙ্গে অষ্টম উইকেটে 57 রান যোগ করেন তিনি ৷ এরপর অর্ধশতরান পূর্ণ করে লাহিরু কুমারার সঙ্গে অবিভক্ত নবম উইকেট জুটিতে 35 রান যোগ করেছেন তিনি ৷
Stumps!— BCCI (@BCCI) August 25, 2026
Rain brings an end to Day 3 in Colombo 🌧️
Sri Lanka 265/8 in the first innings, trail by 238 runs
Scorecard ▶️ https://t.co/r9FgXSdsMf#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/cc3dtY64ek
একটি সেঞ্চুরির পাশে চলতি সিরিজের দ্বিতীয় হাফসেঞ্চুরিটি পূর্ণ করে দিনের শেষে 85 রানে অপরাজিত দিনুশা ৷ মেরেছেন ছ'টি চার ও দু'টি ছক্কা ৷ 50 বল খেলে আট রানে অপরাজিত কুমারা ৷ আট উইকেটে 265 রান তুলে তৃতীয়দিনের খেলা শেষ করেছে শ্রীলঙ্কা ৷ অর্থাৎ, ফলো-অন বাঁচাতে এখনও 39 রান চাই তাদের ৷
ভারতের হয়ে তিনটি করে উইকেট প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ও মানব সুতারের ঝুলিতে ৷ একটি করে উইকেট পেয়েছেন মহম্মদ সিরাজ ও রবীন্দ্র জাদেজা ৷ বৃষ্টির কারণে তৃতীয়দিনও বেশ কিছুটা আগেই শেষ হল খেলা ৷ শেষদিকে নতুন বল হাতে পেলেও বিপক্ষকে অলআউট সুযোগ হাতছাড়া করলেন গিল'রা ৷ এখন দেখার চতুর্থদিন সকালে কত দ্রুত দ্বীপরাষ্ট্রের বাকি দুই উইকেট তুলে নিতে পারেন ভারতীয় বোলাররা ৷