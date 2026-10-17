সরে দাঁড়ালেন জয়বর্ধনে, 2027 আইপিএলের আগে নয়া কোচ পাচ্ছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

সরে দাঁড়ালেন জয়বর্ধনে, 2027 আইপিএলের আগে নয়া কোচ পাচ্ছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স
শনিবার সকালে আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় শ্রীলঙ্কান ব্যাটিং গ্রেটের ইস্তফার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে ৷
Published : October 17, 2026 at 1:43 PM IST
মুম্বই, 17 অক্টোবর: মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কোচ হিসেবে প্রথম মেয়াদকালে তিনবার আইপিএল খেতাব এনে দিয়েছিলেন তিনি ৷ কিন্তু দ্বিতীয় দফায় তাঁর প্রশিক্ষণে চূড়ান্ত ফ্লপ ফ্র্যাঞ্চাইজির পারফরম্য়ান্স ৷ 2025 সালে প্লে-অফে পৌঁছলেও 2026 আইপিএলে লিগ টেবলে 'লাস্ট বয়' ছিল ইন্ডিয়ান্স ৷ 2027 মরশুম শুরুর আগে তাই আইপিএলের অন্যতম সফল দলের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন মাহেলা জয়বর্ধনে ৷ শনিবার সকালে আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় শ্রীলঙ্কা গ্রেটের ইস্তফার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তরফে ৷
এদিন জয়বর্ধনের ফেয়ারওয়েল ঘোষণায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স লিখেছে, "মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে মাহেলা ছিলেন একজন হেড কোচের চেয়েও অনেক বেশি কিছু ৷ হেড কোচ হিসেবে তাঁর নেতৃত্বে তিনবার আইপিএল খেতাব জিতেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷" প্রথমে 2017 থেকে 2022, এরপর 2025-2026 ৷ দু'দফায় মুম্বইয়ের কোচের দায়িত্ব সামলেছেন জয়বর্ধনে ৷ এর মধ্যে তিনবার খেতাব জিতে তাঁর যাবতীয় সাফল্য প্রথম ধাপেই ৷
এর মাঝে 2022 থেকে 2024 পর্যন্ত 'পল্টন'দের গ্লোবাল হেড অব পারফরম্য়ান্স পদে আসীন হয়েছিলেন শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি ৷ অর্থাৎ, বিদেশের বিভিন্ন লিগে ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্য়ান্য দল- এমআই এমিরেটস, এমআই নিউইয়র্ক এবং এমআই কেপটাউনের সার্বিক তদারকির দায়িত্বভার তাঁর হাতে ছিল ৷ স্বাভাবিকভাবেই জয়বর্ধনের বিদায়ে সোশাল মিডিয়ায় আবেগঘন এমআইয়ের মালকিন নীতা আম্বানি ৷ তিনি লেখেন, "ধীরস্থিরভাবে তাঁর নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, ক্রিকেটের প্রতি গভীর ভালোবাসা আমাদের কাছে পরম পাওনা ছিল ৷ এমআই পরিবারের তরফে মাহেলাকে ধন্য়বাদ বছরের পর বছর ধরে ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার জন্য ৷"
𝗠𝘂𝗺𝗯𝗮𝗶 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻𝘀 𝗕𝗶𝗱 𝗮 𝗛𝗲𝗮𝗿𝘁𝗳𝗲𝗹𝘁 𝗙𝗮𝗿𝗲𝘄𝗲𝗹𝗹 𝘁𝗼 𝗠𝗮𝗵𝗲𝗹𝗮 𝗝𝗮𝘆𝗮𝘄𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻𝗲 Mahela has been much more than a Head Coach to Mumbai Indians. Under his leadership as Head Coach, Mumbai Indians won 3 IPL titles. Read more 👉 https://t.co/GvYuetCKW5— Mumbai Indians (@mipaltan) October 17, 2026
পাল্টা জয়বর্ধনে এক বিবৃতিতে লিখেছেন, "প্রচণ্ড গর্ব নিয়ে আমি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছাড়ছি ৷ আমরা একসঙ্গে যা কিছু অর্জন করেছি সেগুলো আমার হৃদয়ে বিশেষ এক জায়গায় রয়ে যাবে ৷ আগামী বছরগুলোতে আমি দলের প্রভূত সাফল্য কামনা করছি ৷" উল্লেখ্য, 2020 সালে আইপিএলের প্রথম দল হিসেবে খেতাব ধরে রাখার কীর্তি অর্জন করেছিল 'পল্টন' শিবির ৷ আর 2019 এবং 2020, জোড়া সংস্করণেই দলের কোচ ছিলেন জয়বর্ধনে ৷
“Mumbai Indians has been a very special part of my journey for over a decade now. The players, coaching team, the incredible support of the #OneFamily and above all the fans have made this an experience I will always treasure. Together, we have shared some unforgettable moments, overcome challenges and built something we can all be proud of. I want to sincerely thank Mrs. Nita Ambani and Akash Ambani for their unwavering trust, support and friendship over the years. I leave with immense pride in what we have achieved together and will always carry a special place in my heart for MI. I wish the team every success in the years ahead.” - Mahela Jayawardene— Mumbai Indians (@mipaltan) October 17, 2026
শ্রীলঙ্কান ব্যাটিং গ্রেট দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ায় খুব শীঘ্রই নয়া কোচ খুঁজে নিতে হবে মুম্বইকে ৷ কারণ আগামী মাসের 15 তারিখের মধ্যে ধরে রাখা ক্রিকেটারদের তালিকা প্রস্তুত করে ফেলতে হবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে ৷ তার ঠিক এক মাস বাদেই আইপিএলের মিনি নিলাম অনুষ্ঠিত হবে গোয়ায় ৷ সবমিলিয়ে 2027 সংস্করণের আগে আইপিএলে নতুন করে স্টান্স নেওয়ার পথে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷