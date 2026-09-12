পাকিস্তানকে হারিয়ে টানা তৃতীয়বার মহিলা এশিয়া কাপের ফাইনালে শ্রীলঙ্কা

পাকিস্তানকে হারিয়ে টানা তৃতীয়বার মহিলা এশিয়া কাপের ফাইনালে শ্রীলঙ্কা
ফাইনালে ভারতের মুখোমুখি হবে তারা ৷ যা গত সংস্করণের পুনরাবৃত্তি ৷
Published : September 12, 2026 at 12:42 PM IST
দুবাই, 12 সেপ্টেম্বর: 131 রানের লক্ষ্য়মাত্রা তাড়া করতে নেমে শুক্রবার একসময় 33 রানে চার উইকেট হারিয়ে বসেছিল তারা ৷ কিন্তু বিপর্যয় সামলে শেষপর্যন্ত নার্ভ শিথিল রেখে বাজিমাত করল শ্রীলঙ্কা ৷ পাকিস্তানকে চার উইকেটে হারিয়ে টানা তৃতীয়বার মহিলাদের এশিয়া কাপের ফাইনালে পৌঁছল দ্বীপরাষ্ট্র ৷ ফাইনালে ভারতের মুখোমুখি হবে তারা ৷ যা গত সংস্করণের পুনরাবৃত্তি ৷
দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এদিন টস জিতে পাকিস্তানকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে পাঠায় ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷ সিংহলি বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং পাকিস্তানকে দেড়শোর গণ্ডি পার করতে দেয়নি ৷ অধিনায়িকা ফতিমা সানার অপরাজিত 47 রানের ইনিংসে ভর করে শেষ পর্যন্ত কিছুটা ভদ্রস্থ জায়গায় পৌঁছয় পাকিস্তান ৷ 20 ওভারে পাঁচ উইকেটে 130 রান তোলে তারা ৷ অধিনায়িকা ফতিমা'র 36 বলের ইনিংসে ছিল চারটি চার ও দু'টি ছক্কা ৷ 10 বলে 12 রানে অপরাজিত থাকেন টুবা হাসান ৷
শ্রীলঙ্কার হয়ে দু'টি করে উইকেট নেন অধিনায়িকা চামারি আতাপাত্তু ও চামুন্ডি প্রবোদা ৷ রান তাড়া করতে নেমে চরম ব্য়াটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় গতবারের চ্য়াম্পিয়নরা ৷ ব্য়াটিংয়ের পর বল হাতেও জ্বলে ওঠেন ফতিমা সানা ৷ 33 রানে চার উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় শ্রীলঙ্কা ৷ পঞ্চম উইকেটে হাল ধরেন হর্ষিতা সামারাবিক্রমা ও কাবিশা দিলহারি ৷ দু'জনে যোগ করেন 67 রান ৷ যা জয় এনে দেয় শ্রীলঙ্কাকে ৷
SRI LANKA WOMEN ARE INTO THE FINAL🇱🇰💙— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) September 11, 2026
What a finish! Sri Lanka Women seal a 4-wicket victory over Pakistan and book their place in the Women’s Asia Cup 2026 Final🔥#WomensAsiaCup2026 #SriLankaCricket pic.twitter.com/Yjsmpxhjl6
31 বলে 36 রান আসে হর্ষিতার ব্য়াটে ৷ কাবিশা করেন 33 বলে 33 রান ৷ দু'জনে শেষ পর্যন্ত টিকতে না-পারলেও জয় আটকায়নি দ্বীপরাষ্ট্রের ৷ 18.4 ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে 134 রান তুলে নেয় তারা ৷ 10 বলে 18 রানে অপরাজিত থাকেন নীলাক্ষিকা সিলভা ৷ চার বলে 10 রানে অপরাজিত থাকেন কৌশিনি নুথিয়ানগানা ৷
সেমিফাইনাল হারলেও ম্য়াচ সেরার পুরস্কার জিতে নেন পাক অধিনায়িকা ফতিমা সানা ৷ 47 রানের পাশাপাশি চার উইকেট নেন তিনি ৷ আগামী রবিবার ফাইনালে ভারতের মুখোমুখি তারা ৷ গতবার হপরমনপ্রীতদের হারিয়েই প্রথম খেতাব ঘরে তুলেছিল শ্রীলঙ্কা ৷