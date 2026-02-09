মেন্ডিসের ঝোড়ো ব্য়াটিংয়ের পর শ্রীলঙ্কাকে জয় এনে দিলেন স্পিনাররা

মেন্ডিসের ঝোড়ো ব্য়াটিংয়ের পর শ্রীলঙ্কাকে জয় এনে দিলেন স্পিনাররা
শ্রীলঙ্কার জয়ের দিনে জিতল ইংল্যান্ডও ৷ তবে হ্য়ারি ব্রুকের দলের কঠিন পরীক্ষা নিল নেপাল ৷
Published : February 9, 2026 at 9:47 AM IST
কলম্বো, 9 ফেব্রুয়ারি: ঘরের মাঠে টি-20 বিশ্বকাপ অভিযানের শুরুটা ভালোই হল শ্রীলঙ্কার ৷ প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডকে 20 রানে হারাল দ্বীপরাষ্ট্র ৷ 164 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে সিংহলি স্পিনারদের গুঁতোয় 143 রানে গুটিয়ে গেল আইরিশ ব্য়াটিং লাইন-আপ ৷
টস জিতে শ্রীলঙ্কাকে এদিন প্রথম ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান আয়ারল্য়ান্ড অধিনায়ক পল স্টার্লিং ৷ লম্বা হয়নি দুই ওপেনার কামিল মিশারা (14) ও পাথুন নিশাঙ্কার (24) ইনিংস ৷ দ্রুত ফেরেন পবন রত্নায়েক (5) ও দুনিথ ওয়েলালাগেও (10) ৷ তবে একদিক আগলে রেখেছিল কুশল মেন্ডিস ৷
86 রানে চার উইকেট হারানো শ্রীলঙ্কাকে ভরসা দেয় মেন্ডিস জুটি ৷ কুশলের সঙ্গে জুটিতে পঞ্চম উইকেটে 67 রান যোগ করেন কামিন্দু মেন্ডিস ৷ হাফসেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেও 19 বলে ঝোড়ো 44 রান আসে কামিন্দুর ব্য়াটে ৷ চারটি চার, দু'টি ছক্কা হাঁকান তিনি ৷ অন্যদিকে শেষ পর্যন্ত পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে 43 বলে 56 রানে অপরাজিত থেকে যান কুশল ৷
20 ওভারে ছয় উইকেটে 163 রান তোলে দ্বীপরাষ্ট্র ৷ চার ওভারে 17 রান দিয়ে জোড়া উইকেট নিয়ে সবচেয়ে সফল আইরিশ বোলার জর্জ ডকরেল ৷ রান তাড়া করতে নেমে একটা সময় পর্যন্ত ম্য়াচে ছিল আইরিশরা ৷ তৃতীয় উইকেটে হ্যারি টেক্টর ও লরকান টাকারের 49 রানের জুটি ম্যাচে রেখেছিল তাঁদের ৷ কিন্তু 21 রানে টাকার আউট হতেই নিয়মিত উইকেট হারানো শুরু করে ইউরোপের দেশটি ৷
First game, first WIN! 🦁🔥— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) February 8, 2026
Our #T20WorldCup journey starts with a bang as we defeat Ireland by 20 runs. Great shift from the boys to defend the total! 💪 #SriLankaCricket #SLvIRE pic.twitter.com/opMit2uThM
পরের ওভারে 34 বলে টেক্টর 40 রানে আউট হতে ম্য়াচ থেকে হারিয়ে যায় আয়ারল্য়ান্ড ৷ ম্য়াচের রাশ নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে দ্বীপরাষ্ট্রের জয় সহজ করেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ও মাহিশ থিকসানা ৷ দু'জনেই নেন তিনটি করে উইকেট ৷ জোড়া উইকেট মাহিশা পাথিরানার ৷ দুই উইকেটে 105 থেকে 143 রানে শেষ আয়ারল্যান্ড ইনিংস ৷
Spin to win was the mantra for Sri Lanka as they emerged victorious in their first #T20WorldCup 2026 tussle 👊— ICC (@ICC) February 8, 2026
Every match highlight of the ICC Men’s T20 World Cup is available on https://t.co/CPDKNxoJ9v 🎦https://t.co/LKGv6h8Gfk
অন্য ম্য়াচে মুম্বইয়ে দু'বারের চ্য়াম্পিয়ন ইংল্য়ান্ডের নাভিশ্বাস তুলে ম্যাচ হারল নেপাল ৷ তবে ম্যাচ হারলেও তৃতীয়বার বিশ্বকাপ আবির্ভাবের শুরুতেই চমকে দিল হিমালয়ের কোলে ছোট্ট দেশটি ৷ শেষ বলে জয়ের জন্য নেপালের এদিন দরকার ছিল ছয় রান ৷ কিন্তু স্যাম কারেনের বলে মাত্র এক রান তুলতে সক্ষম হন লোকেশ বাম ৷ 20 বলে 39 রানের দুরন্ত ইনিংস আসে তাঁর ব্য়াটে ৷
England prevail in Mumbai after a stunning fightback from Nepal 🔥#T20WorldCup 📝: https://t.co/z8A3OwQEct pic.twitter.com/E8nudE2Dx4— ICC (@ICC) February 8, 2026
প্রথম ব্য়াট করে জ্য়াকব বেথেল (55) ও হ্য়ারি ব্রুকের (53) হাফসেঞ্চুরিতে সাত উইকেট হারিয়ে 184 রান তোলে ইংরেজরা ৷ জবাবে 180 রানে (ছয় উইকেট) থেমে যায় নেপালের ইনিংস ৷ দীপেন্দ্র সিং আইরে করেন সর্বাধিক 29 বলে 44 রান ৷ লোকেশ বামের পাশাপাশি অধিনায়ক রোহিত পাউডেলের ব্য়াট থেকেও আসে 39 রান ৷ অপরাজিত 39 রানের পাশাপাশি একটি উইকেট নিয়ে উইল জ্যাকস ম্য়াচের সেরা হলেও শেষ ওভারে 10 রান ডিফেন্ড করে নায়ক স্যাম কারেন ৷