প্রথম সেঞ্চুরি দেখল বিশ্বকাপ, নিশাঙ্কার শতরানে 'কার্যত' বিদায় অস্ট্রেলিয়ার

প্রথম সেঞ্চুরি দেখল বিশ্বকাপ, নিশাঙ্কার শতরানে 'কার্যত' বিদায় অস্ট্রেলিয়ার
দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ডের পর একইদিনে বিশ্বকাপের সুপার-এইট নিশ্চিত করল শ্রীলঙ্কা ৷
Published : February 17, 2026 at 12:11 AM IST
ক্যান্ডি, 16 ফেব্রুয়ারি: গত ম্যাচে জিম্বাবোয়ের কাছে হারের পরই আশঙ্কাটা জোরালো হয়েছিল ৷ আর সোমবার শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে চলতি টি-20 বিশ্বকাপ থেকে বিদায় কার্যত নিশ্চিত হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার ৷ পুরোপুরি নিশ্চিত এখনও বলা যাচ্ছে না জটিল সমীকরণের কারণে ৷ তবে মঙ্গলবার জিম্বাবোয়ে আয়ারল্যান্ডকে হারালেই বিদায় নিশ্চিত হয়ে যাবে ক্যাঙারুব্রিগেডের ৷ যাকে ইন্দ্রপতন বলা যেতে পারে ৷
অজিদের বিদায়ের দিকে ঠেলে শ্রীলঙ্কাকে সুপার-এইটে তুললেন ওপেনার পাথুম নিশাঙ্কা ৷ চলতি বিশ্বকাপে প্রথম সেঞ্চুরিটি এল তাঁর ব্যাটে ৷ নিশাঙ্কার 52 বলে অপরাজিত 100 রানের ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে ঘরের মাঠে আট উইকেটে হারাল দ্বীপরাষ্ট্র ৷ পঞ্চম দল হিসেবে পরের পর্ব নিশ্চিত করল সহ-আয়োজকরা ৷ নিশাঙ্কার তিন অঙ্কের রানে দু'ওভার বাকি থাকতেই 182 রান তাড়া করে জয় তুলে নিল শ্রীলঙ্কা ৷ আয়ারল্যান্ড, ওমানের পর অজি 'বধে' জয়ের হ্যাটট্রিক সারল দাসুন শানাকা অ্যান্ড কোম্পানি ৷
সেঞ্চুরিতে নিশাঙ্কার নায়ক হওয়ার দিনে সিংহলি বোলারদের কৃতিত্বও খাটো হওয়ার নয় ৷ প্রথম দশ ওভারে দুই উইকেটে 110 রান তোলা অস্ট্রেলিয়াকে 181 রানে যেভাবে গুটিয়ে দিল তাঁরা, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে ৷ অন্যদিকে ওপেনিং জুটিতে 104 রান তোলা অস্ট্রেলিয়ার জন্য সেটা ততোধিক ব্যর্থতার ৷ টস জিতে এদিন শানাকার অস্ট্রেলিয়াকে প্রথমে ব্যাটিংয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত একসময় চরম ভুল বলে মনে হচ্ছিল ৷ কারণ বিনা উইকেটে 8.2 ওভারে এদিন একশোর গণ্ডি পেরোয় অজিরা ৷
Sri Lanka ace the chase in style to book their place in Super 8 of #T20WorldCup 2026 🔥— ICC (@ICC) February 16, 2026
📝: https://t.co/vAzvkwkRwo pic.twitter.com/pkXdOPvfyA
এরপর 29 বলে 56 রানে ফেরেন ট্রাভিস হেড ৷ অধিনায়ক হিসেবে বিশ্বকাপে আবির্ভাবে 27 বলে 54 রান করেন মিচেল মার্শ ৷ দ্রুত চার উইকেট হারানো অস্ট্রেলিয়ার রানের গতিতে রাশ টানেন দ্বীপরাষ্ট্রের বোলাররা ৷ এরপর আর পুরনো ছন্দে ফিরতে পারেনি তারা ৷ পরের দিকে জোশ ইংলিসের 22 বলে 27 ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের 15 বলে 22 সব উইকেট হারিয়ে 181 রান তুলতে সাহায্য করে অস্ট্রেলিয়াকে (20 ওভার) ৷ 37 রানে সর্বাধিক তিন উইকেট দুশন হেমন্তর ঝুলিতে ৷ জোড়া উইকেট নেন পেসার দুষ্মন্ত চামিরা ৷ তবে চার বল করে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে মাথিশা পাথিরানার ছিটকে যাওয়া শ্রীলঙ্কার জন্য ধাক্কার ৷
There was no stopping Pathum Nissanka today in the chase 🔥— ICC (@ICC) February 16, 2026
His brilliant unbeaten 100 from 52 balls wins him the @aramco POTM 🏅 pic.twitter.com/8Xm67Spc6N
রান তাড়ার শুরুতে কুশল পেরেরার (1) উইকেট হারালেও কমজোরি অজি বোলিং বিভাগকে পাল্টা-আক্রমণের রাস্তায় হাঁটেন শ্রীলঙ্কান ব্যাটাররা ৷ ফলও মেলে হাতেনাতে ৷ দ্বিতীয় উইকেটে নিশাঙ্কার সঙ্গে কুশল মেন্ডিসের 97 রানের জুটি জয়ের ভিত গড়ে দেয় ৷ হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে মেন্ডিস 51 রানে আউট হলেও আটকানো যায়নি নিশাঙ্কাকে ৷ 52 বলে চলতি বিশ্বকাপ এবং কেরিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করেন শ্রীলঙ্কান ওপেনার ৷ 10টি চার ও পাঁচ ছক্কায় সাজানো নিশাঙ্কার দামি ইনিংস ৷ তবে ছক্কা হাঁকিয়ে শেষটা করেন পবন রত্নায়েক ৷
15 বলে 28 রানে অপরাজিত থেকে যান তিনি ৷ 18 ওভারে মাত্র দুই উইকেট হারিয়ে 184 রান তুলে নেয় শ্রীলঙ্কা ৷ সেইসঙ্গে জিম্বাবোয়ে ম্যাচ বাকি থাকতেই সুপার-এইট নিশ্চিত করে ফেলে দ্বীপরাষ্ট্র ৷ আগামিকাল জিম্বাবোয়ে আইরিশদের হারালে নিজেরা গ্রুপ-বি থেকে সুপার-এইট নিশ্চিত করার পাশাপাশি অজিদের বিদায় নিশ্চিত করবে ৷