দিনুশা'র সেঞ্চুরিতে ফলো-অন এড়াল শ্রীলঙ্কা, প্রথম টেস্টে ভারত এগিয়ে 178 রানে

দিনুশা'র সেঞ্চুরিতে ফলো-অন এড়াল শ্রীলঙ্কা, প্রথম টেস্টে ভারত এগিয়ে 178 রানে
ভারতীয় বোলারদের একচ্ছত্র আধিপত্যে থাবা বসিয়ে শ্রীলঙ্কাকে ম্য়াচে ফেরালেন দিনুশা ও ডিকওয়েলা ৷ 90 রানে পাঁচ উইকেট হারিয়েও ফলো-অন বাঁচাল আয়োজকরা ৷
Published : August 17, 2026 at 6:26 PM IST
গল (শ্রীলঙ্কা), 17 অগস্ট: প্রথম সেশনটা যদি হয় ভারতীয় বোলারদের নামে ৷ তবে গলে প্রথম টেস্টের তৃতীয়দিন বাকি দু'টি সেশনে রাজ করলেন সোনাল দিনুশা ৷ প্রতিরোধ গড়ে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি হাঁকানোই কেবল নয়, ফলো-অনের হাত থেকে শ্রীলঙ্কাকে বাঁচালেন দ্বীপরাষ্ট্রের ছ'নম্বর ব্যাটার ৷ দিনুশা'র ব্য়াটে প্রথম ইনিংসে 284 রানে অলআউট হয়ে তৃতীয়দিনের খেলা শেষ করল শ্রীলঙ্কা ৷ অর্থাৎ, প্রথম ইনিংসে 178 রানে এগিয়ে অতিথি টিম ইন্ডিয়া ৷
অথচ মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে এদিন মনে হয়েছিল শ্রীলঙ্কার ফলো-অন কেবল সময়ের অপেক্ষা ৷ নয় উইকেটে 460 রান নিয়ে তৃতীয়দিন সকালে খেলা শুরু করা ভারতীয় দল মাত্র দু'রান যোগ করে অলআউট হয়ে যায় ৷ ভারতের 462 রানের জবাবে প্রথম সেশনে 99 রানে পাঁচ উইকেট হারায় শ্রীলঙ্কা ৷ ভারতীয় স্পিনারদের ঘূর্ণিতে ধসে যায় শ্রীলঙ্কার টপ-অর্ডার ৷
তবে মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর প্রত্যাঘাত ছুড়ে দেয় সোনাল দিনুশা ও নিরোশান ডিকওয়েলা জুটি ৷ যে কুলদীপ যাদব, মানব সুতার'দের মর্নিং সেশনে ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল ৷ চা-বিরতির আগে তাঁরা নিষ্প্রভ ৷ দ্বিতীয় সেশনে এদিন কোনও উইকেটই তুলতে পারেননি ভারতীয় বোলাররা ৷ উল্টোদিকে 29 ওভারে 116 রান তুলে ম্য়াচে ফেরে আয়োজকরা ৷ দ্বিতীয় সেশনে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন দিনুশা ও ডিকওয়েলা দু'জনেই ৷
Sonal Dinusha's maiden Test century holds Sri Lanka together in Galle 👏#WTC27— ICC (@ICC) August 17, 2026
📝: https://t.co/liWlnTP6ej pic.twitter.com/lwDsKCNrm4
মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর অবশ্য ভারতকে ব্রেক-থ্রু দেন প্রসিদ্ধ ৷ 20 রানে জীবন ফিরে পাওয়া ডিকওয়েলাকে 80 রানে ফেরান তিনি ৷ সুতারের ডেলিভারিতে স্লিপে তাঁর ক্যাচ ফসকান কেএল রাহুল ৷ ডিকওয়েলা যখন আউট হন তখন দলের রান ছয় উইকেটে 236 ৷ ফলো-অনের সম্ভাবনা তখনও ছিল ৷ কিন্তু সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে সেই সম্ভাবনা দূর করেন দিনুশা ৷ 167 বলে কেরিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি ৷ তবে এরপর আর লম্বা হয়নি তাঁর ইনিংস ৷ জাদেজার শিকার হন তিনি ৷ 168 বলে দিনুশার 100 রানের ইনিংস সাজানো চারটি চার ও দু'টি ছয়ে ৷
Rain brings an end to Day 3 and that will be stumps!#TeamIndia lead by 178 runs.— BCCI (@BCCI) August 17, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y#SLvIND https://t.co/cDy57I8vFD
শেষ পর্যন্ত 79.4 বলে 284 রানে শেষ হয় শ্রীলঙ্কার ইনিংস ৷ ভারতের হয়ে সর্বাধিক চার উইকেট নেন বাঁ-হাতি স্পিনার মানব সুতার ৷ তিনটি উইকেট নেন আরেক বাঁ-হাতি রবীন্দ্র জাদেজা ৷ একটি করে উইকেট যায় মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ও কুলদীপ যাদবের ঝুলিতে ৷ এরপর বৃষ্টি নামায় দ্বিতীয় ইনিংসে আর ব্য়াটিং'য়ে নামার সুযোগ পায়নি 178 রানে এগিয়ে থাকা ভারতীয় দল ৷ এখন দেখার চতুর্থদিন ব্য়াট হাতে কোন পরিকল্পনা নিয়ে এগোয় শুভমন গিল অ্যান্ড কোম্পানি ৷