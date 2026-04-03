অভিষেকের শাস্তি, নাইটদের বিরুদ্ধে জিতে দুঃসংবাদ সানরাইজার্স শিবিরে
আচরণবিধির 2.3 ধারায় সানরাইজার্স ওপেনারকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন ম্য়াচ রেফারি ৷ দেওয়া হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও ৷
Published : April 3, 2026 at 3:08 PM IST
কলকাতা, 3 এপ্রিল: দলের ব্য়াটার এবং বোলারদের দুরন্ত যুগলবন্দি ৷ যার ফলশ্রুতি হিসেবে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে তাদেরই মাঠে হারিয়ে বৃহস্পতিবার চলতি আইপিএলের প্রথম জয় তুলে নিয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ৷ তবে সেই জয়ের পর খারাপ খবর দক্ষিণের ফ্র্যাঞ্চাইজিটিতে ৷ বিতর্কিত সিদ্ধান্তে আউটের পর মাঠে কটূ শব্দ ব্যবহার করায় বড়সড় জরিমানা হল সানরাইজার্সে ওপেনারের ৷ আইপিএলের বিধিভঙ্গের কারণে অভিষেকের নামের পাশে জুড়ল একটি ডিমেরিট পয়েন্টও ৷
ট্রাভিস হেডের সঙ্গে গতকাল ইডেনে ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নেমে বিস্ফোরক ইনিংস খেলেন অভিষেক ৷ ঝোড়ো 48 রান করে ব্লেসিং মুজারবানির শিকার হন তিনি ৷ তবে ডিপ স্কোয়্যার লেগে যে ক্যাচে বরুণ চক্রবর্তী তাঁকে তালুবন্দি করেন, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে ৷ শেষ পর্যন্ত অবশ্য থার্ড-আম্পায়ারের সাহায্য নেন অন-ফিল্ড আম্পায়ার ৷ যেখানে তাঁকে আউট বলে ঘোষণা করা হয় ৷ তবে থার্ড-আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে মোটেই খুশি হতে পারেননি সানরাইজার্স সহ-অধিনায়ক ৷
ফলস্বরূপ মাঠেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটান টি-20 বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ৷ সে সময় তিনি এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেন যা আইপিএলের আচরণবিধির পরিপন্থী ৷ ফলত ভারতীয় ওপেনারকে আচরণবিধির 2.3 ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেন ম্য়াচ রেফারি ৷ আইপিএলের তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "ইডেন গার্ডেন্সে বৃহস্পতিবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে আইপিএলের আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ অলরাউন্ডার অভিষেক শর্মাকে ম্য়াচ ফি-র 25 শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে ৷ একইসঙ্গে তাঁর নামে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট যুক্ত হয়েছে ৷ আচরণবিধির 2.3 ধারায় লেভেল-1 অপরাধ করেছেন তিনি এবং ম্য়াচ রেফারির শাস্তি গ্রহণ করে নিয়েছেন ৷"
🚨 Abhishek Sharma has been fined 25% of his match fees and been handed 1 demerit point for breaching the IPL Code of Conduct— Cricbuzz (@cricbuzz) April 3, 2026
He admitted to a Level 1 offence under Article 2.3 pic.twitter.com/49ySzt3Dyd
গত 28 মার্চ আইপিএলের উদ্বোধনী ম্য়াচে রয়্যাল চ্য়ালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে প্রথম ম্য়াচে হেরেছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ৷ পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে রান পাননি অভিষেকও ৷ তবে বৃহস্পতিবার ইডেনে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্য়াচে ফর্মে ফিরলেন তিনি ৷ চারটি চার ও সমসংখ্যক ছক্কা হাঁকিয়ে এদিন 21 বলে 48 রান করেন জাতীয় দলের ওপেনার ৷ প্রথম ব্য়াট করে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ তোলে 226 রান ৷ জবাবে 161 রানে অলআউট হয়ে যায় কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷