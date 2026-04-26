বৈভবের রেকর্ড সেঞ্চুরি অকেজো করে টানা চতুর্থ জয় হায়দরাবাদের

বৈভবের রেকর্ড সেঞ্চুরি অকেজো করে টানা চতুর্থ জয় হায়দরাবাদের
চলতি মরশুমের প্রথম ম্যাচে প্যাট কামিন্সকে দুরন্ত জয় উপহার দিলেন দলের ব্যাটাররা ৷ 229 রান তাড়া করে জিতল সানরাইজার্স ৷
Published : April 26, 2026 at 9:00 AM IST
জয়পুর, 26 এপ্রিল: চলতি আইপিএলে দু'দলের প্রথম সাক্ষাত জন্ম দিয়েছিল দুই নতুন তারার ৷ আইপিএলের প্রথম বোলার হিসেবে ইনিংসের প্রথম ওভারে তিন উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছিলেন প্রফুল হিঙ্গে ৷ সঙ্গে চার উইকেট নিয়ে রাজস্থান রয়্যালসকে ভেঙেছিলেন শাকিব হোসেন ৷ ফিরতি লেগে সেই দু'জন বেদম প্রহৃত হলেন বৈভব সূর্যবংশীর কাছে ৷ প্রথম লেগে গোল্ডেন ডাক হওয়ার আক্ষেপ এদিন সুদে-আসলে পুষিয়ে আইপিএলের তৃতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি করলেন বিস্ময়-বালক ৷ তবু হারল রাজস্থান রয়্যালস ৷
ন'বল বাকি থাকতে ছয় উইকেট হারিয়ে 229 রান তাড়া করে জিতল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ৷ ফলে অর্থহীন হয়ে গেল বৈভব সূর্যবংশীর শতরান ৷ টানা চতুর্থ জয়ে লিগ টেবলে তিনে সানরাইজার্স ৷ যার শুরুটা হয়েছিল রয়্যালসকে দিয়েই ৷ অরেঞ্জ ব্রিগেডের ঝুলিতে আট ম্যাচে 10 পয়েন্ট ৷ সমসংখ্যক ম্যাচে সমান পয়েন্টে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে চারে রয়্যালস ৷
টস জিতে জয়পুরের সোয়াই মান সিং স্টেডিয়ামে এদিন পিঙ্ক ব্রিগেডকে প্রথম ব্যাটিংয়ে ডাকেন প্যাট কামিন্স ৷ চোট-আঘাত কাটিয়ে চলতি আইপিএলের প্রথম ম্যাচে এদিন মাঠে নামেন অজি স্পিডস্টার ৷ যশস্বী জয়সওয়াল মাত্র 10 রানে ফিরলেও দ্বিতীয় উইকেটে বৈভব ও ধ্রুব জুরেলের 112 রানের জুটি রয়্যালসের বড় রানের ভিত গড়ে দেয় ৷ বিধ্বংসী ফর্মে ধরা দেন বৈভব ৷
একটা সময় মনে হচ্ছিল গতবার নিজের তৈরি 35 বলে সেঞ্চুরির রেকর্ড বৈভব বুঝি ভেঙে দেবেন ৷ সেটা না-হলেও 36 বলে কোটিপতি লিগের তৃতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরিটি এদিন হাঁকান তিনি ৷ সেইসঙ্গে বিশ্বের প্রথম ব্যাটার হিসেবে 40 বলের কমে একাধিক টি-20 সেঞ্চুরি হাঁকানোর নজির গড়ে ফেলেন রয়্যালস ওপেনার ৷ প্রফুল হিঙ্গে, শাকিব হোসেন, শিবাঙ্গ কুমারদের বেধড়ক পিটিয়ে পাঁচটি চার ও 12টি ছয় মারেন বছর পনেরোর ক্রিকেটার ৷ ছয় মেরে সেঞ্চুরি পূর্ণ করার ওভারেই 37 বলে 103 রানে শাকিবের শিকার হন বাঁ-হাতি ব্যাটার ৷ 35 বলে 51 রান করেন জুরেল ৷ 16 বলে 33 রান আসে ডোনোভান ফেরেইরার ব্যাটে ৷ 20 ওভারে ছয় উইকেটে 228 রান তোলে সানরাইজার্স ৷
চার ওভারে 62 রান খরচ করেন শাকিব ৷ 49 রান দেন প্রফুল ৷ তবে প্রথম ম্যাচে সপ্রতিভ কামিন্স ৷ চার ওভারে মাত্র 27 রান দিয়ে একটি উইকেট তাঁর ঝুলিতে ৷ জবাবে ট্রাভিস হেড ছ'রানে ফিরলেও আরেক ওপেনার অভিষেক শর্মা ও ঈশান কিষাণের ধুমধাড়াক্কা ব্যাটিং জয়ের রাস্তা চওড়া করে অরেঞ্জ ব্রিগেডের ৷ দ্বিতীয় উইকেটে দু'জনে যোগ করেন 132 রান ৷ 29 বলে 57 রান করেন গত ম্যাচের শতরানকারী অভিষেক ৷ মারেন 11টি চার ও একটি ছয় ৷ ঈশান ছিলেন আরও ভয়ঙ্কর ৷ 31 বলে 74 রান আসে তাঁর ব্যাটে ৷ মারেন 11টি চার ও তিনটি ছক্কা ৷
দু'জনে আউট হওয়ার পর চতুর্থ উইকেটে হেনরিক ক্লাসেন ও নীতীশ রেড্ডির 53 রানের জুটি দলকে জয়ের দোরগাড়ায় পৌঁছে দেয় ৷ 24 বলে 29 করে আউট হন ক্লাসেন ৷ 18 বলে 36 রানের ক্যামিয়ো আসে নীতীশের ব্যাটে ৷ তিন বলে আট রানে অপরাজিত থেকে শেষটা করেন সলিল অরোরা ৷ এক রানে নটআউট থাকেন অনিকেত বর্মা ৷ 18.3 ওভারে পাঁচট উইকটে হারিয়ে লক্ষ্যমাত্রা ছুঁয়ে ফেলে অ্যাওয়ে টিম ৷