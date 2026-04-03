সানরাইজার্সের ব্যাটিং-তাণ্ডবে ইডেনে আঁধার কেকেআরে
227 রান তাড়া করতে নেমে 161 রানে শেষ নাইট রাইডার্স ৷ চলতি আইপিএলে টানা দ্বিতীয় হার রাহানেদের ৷
Published : April 3, 2026 at 1:09 AM IST
কলকাতা, 3 এপ্রিল: প্রথম পাঁচ ম্যাচের চেনা ছক ভেঙে বৃহস্পতিবার ইডেনে ম্যাচ জিতল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ৷ বুধবার পর্যন্ত চলতি আইপিএলের প্রথম পাঁচটি ম্যাচের সবক'টিই রান তাড়া করা দলগুলো জয় পেয়েছে ৷ ষষ্ঠ ম্যাচে এসে প্রথম ব্যাট করে জিতল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ৷ ইডেন গার্ডেন্সে নাইট রাইডার্সকে 65 রানে হারিয়ে প্রথম পয়েন্ট ঘরে তুলল ঈশান কিষাণ অ্যান্ড কোম্পানি ৷ 227 রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে 16 ওভারে 161 রানে শেষ তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
ছন্দে নেই সুনীল নারিন-বরুণ চক্রবর্তীরা ৷ ফলত সানরাইজার্সের বাঘা-বাঘা ব্যাটারদের সামনে চোট-আঘাতে ক্ষয়প্রাপ্ত নাইটদের বোলিংয়ের কী দশা হবে, ভেবে শিউরে উঠছিলেন অনেকে ৷ তাদের আশঙ্কা যে নেহাত অমূলক নয় বোঝালেন ট্রাভিস হেড, ঈশান কিষাণ, হেনরিক ক্লাসেনরা ৷ দু'ওভারে 31 রান দেওয়া মিস্ট্রি স্পিনার বরুণকে দিয়ে পুরো ওভার করানোর সাহসই পেলেন না টস জিতে রান তাড়া করার সিদ্ধান্ত নেওয়া আজিঙ্কা রাহানে ৷ উইকেট পেলেও চার ওভারে যথাক্রমে 47 এবং 48 রান দিলেন বৈভব অরোরা, কার্তিক ত্যাগীরা ৷ 41 রানে চার উইকেট নিয়ে খানিকটা মান বাঁচালেন ব্লেসিং মুজারবানি ৷
নাইট বোলিং ভোঁতা করে 5.3 ওভারে 82 তুলে বড় রানের ভিতটা গড়ে দিয়েছিলেন সানরাইজার্সের দুই ওপেনার ট্রাভিস হেড ও অভিষেক শর্মা ৷ 21 বল খেলে হেড করেন 46 ৷ মারেন ছ'টি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ সমসংখ্যক বল খেলে 48 রান করেন অভিষেক ৷ ভারতীয় ওপেনার মারেন চারটি চার ও চারটি ছক্কা ৷ অধিনায়ক ঈশান 14 রানে ফিরলেও পঞ্চম উইকেটে ক্লাসেন ও নীতীশ রেড্ডির 82 রানের জুটিতে দু'শোর গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলে অতিথি দল ৷ চারটি চার ও একটি ছয়ে 35 বলে 52 রান করেন ক্লাসেন ৷ 24 বলে 39 করেন নীতীশ ৷ 20 ওভারে আট উইকেট হারিয়ে 226 তোলে সানরাইজার্স ৷ যা চলতি আইপিএলে এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক দলীয় স্কোর ৷
জবাবে ডেভিড পেইনের প্রথম ওভারে 24 রান নিয়ে শুরুটা দারুণ করেন ফিন অ্যালেন ৷ মনে হচ্ছিল টি-20 বিশ্বকাপের সেমিতে ইডেনে কিউয়ি ব্যাটার যেখানে থেমেছিলেন, সেখান থেকেই তিনি শুরু করলেন (বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইডেনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে 33 বলে সেঞ্চুরি করে দলকে জিতিয়েছিলেন অ্যালেন) ৷ কিন্তু ভুল ভাঙে পরের ওভারেই ৷ নিউজিল্যান্ড ওপেনারকে দুরন্ত ক্যাচে তালুবন্দি করেন হর্ষ দুবে ৷ সাত বলে 28 করে আউট হন তিনি ৷
অধিনায়ক রাহানে ফেরেন আট রানে ৷ 25.20 কোটির বিদেশি ক্যামেরন গ্রিন রানআউট হন মাত্র 2 রানে ৷ চতুর্থ উইকেটে অঙ্গকৃশ রঘুবংশী ও সহঅধিনায়ক রিঙ্কু সিং'য়ের জুটি ছিল নাইটদের শেষ আশ ৷ সেই জুটি ভাঙতেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে হোম টিমের ব্যাটিং লাইন-আপ ৷ ছ'টি চার, দু'টি ছক্কায় 29 বলে 52 করে রানআউট হন রঘুবংশীও ৷ জোড়া রানআউট বিপদ বয়ে আনে নাইট শিবিরে ৷ রিঙ্কু ফেরেন 25 বলে 35 রান করে ৷
মাত্র 16 ওভারে 161 রানে অলআউট হয়ে যায় নাইট রাইডার্স ৷ 21 রানে তিন উইকেট নেন জয়দেব উনাদকাট ৷ দু'টি করে উইকেট যায় হর্ষ দুবে ও ম্যাচের সেরা নীতীশ রেড্ডির ঝুলিতে ৷ সবমিলিয়ে নন্দনকাননে পাহাড়সম টার্গেটের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ নাইটদের ৷ টানা দু'ম্যাচ হেরে স্বভাবতই চাপে শাহরুখ খানের দল ৷