গুজরাতকে সঙ্গে নিয়ে প্লে-অফে হায়দরাবাদ, হেরে বিদায় কার্যত নিশ্চিত চেন্নাইয়ের

গুজরাতকে সঙ্গে নিয়ে প্লে-অফে হায়দরাবাদ, হেরে বিদায় কার্যত নিশ্চিত চেন্নাইয়ের
ঝোড়ো 70 রানের ইনিংস খেলে ম্য়াচের সেরা ঈশান কিষাণ ৷ বল হাতে সানরাইজার্সের জয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিলেন অধিনায়ক কামিন্স ৷
Published : May 19, 2026 at 7:18 AM IST
চেন্নাই, 19 মে: চলতি মরশুমে প্রথমবার ম্য়াচ-ডে'তে দলের সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি ৷ না-খেললেও সাজঘরে তাঁর উপস্থিতি যে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ কিন্তু প্রাক্তন অধিনায়কের উপস্থিতির ফায়দা তুলতে ব্যর্থ চেন্নাই সুপার কিংস ৷ ঘরের মাঠে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে হেরে প্লে-অফের আশা মোটামুটি শেষ হল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের ৷ অন্যদিকে পাঁচ উইকেটে জিতে আরসিবি'র পর দ্বিতীয় দল হিসেবে প্লে-অফ নিশ্চিত করল সানরাইজার্স ৷
শুধু কি তাই ? নিজেদের সঙ্গে শুভমন গিলের গুজরাত টাইটান্সকেও প্লে-অফে নিয়ে গেল অরেঞ্জ ব্রিগেড ৷ অর্থাৎ, চারের মধ্যে তিনটি দলের প্লে-অফ যাত্রা নিশ্চিত হল সোমবার ম্য়াচের পর ৷ বল হাতে অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের দুরন্ত স্পেলের পর ব্য়াট হাতে এদিন 2016-র চ্যাম্পিয়নদের জেতালেন মরশুমের পূর্বতন অধিনায়ক ঈশান কিষাণ ৷ এক ওভার বাকি থাকতে 181 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করে জিতল সানরাইজার্স ৷
টস জিতে চিপকে এদিন প্রথম ব্য়াটিং করে সুপার কিংস ৷ সঞ্জু স্যামসন শুরুটা ঝোড়ো গতিতে করলেও রুতুরাজ গায়কোয়াড় খেলেন মন্থর ইনিংস ৷ পাওয়ার-প্লে'তে কোনও বাউন্ডারি ছাড়া চেন্নাই অধিনায়কের ব্য়াট থেকে আসে 11 বলে মাত্র ন'রান ৷ পাঁচটি চার ও একটি ছ'য়ে 13 বলে 27 রান করে কামিন্সের শিকার হন সঞ্জু ৷ উর্ভিল প্যাটেল করেন 13 রান ৷ কার্তিক শর্মা ফেরেন 19 বলে 32 করে ৷
11.3 ওভার পর্যন্ত টিকে কোনও বাউন্ডারি ছাড়া শেষ পর্যন্ত 21 বলে 15 রান করে আউট হন গায়কোয়াড় ৷ এরপর ইয়েলো ব্রিগেডের ইনিংস এগোয় মূলত ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের ব্য়াটে ৷ দু'টি চার ও চারটি ছক্কায় 27 বলে 44 রানের ইনিংস খেলেন প্রোটিয়া ব্যাটার ৷ শিবম দুবে করেন 23 বলে 26 রান ৷ 20 ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে সর্বসাকুল্যে 180 রান তোলে চেন্নাই ৷ চার ওভারে 28 রানে তিন উইকেট নিয়ে সানরাইজার্সের সবচেয়ে সফল বোলার অধিনায়ক কামিন্স ৷ এদিন টি-20 কেরিয়ারে 200 উইকেটের মাইলস্টোনও স্পর্শ করেন তিনি ৷ ভালো বোলিং ঈশান মালিঙ্গার ৷ 26 রানে এক উইকেট নেন সিংহলি পেসার ৷
জবাবে দুই ওপেনার ট্রাভিস হেড (6), অভিষেক শর্মার (26) ইনিংস লম্বা হয়নি ৷ তবে তৃতীয় উইকেটে ঈশান কিষাণ ও হেনরিক ক্লাসেনের 41 বলে 75 রানের জুটি জয়ের গন্ধ এনে দেয় সানরাইজার্স শিবিরে ৷ 26 বলে 47 রান করে ফেরেন ক্লাসেন ৷ তার আগে অবশ্য আইপিএলে 2000 রানের ক্লাবে প্রবেশ করে যান দঃ আফ্রিকার মারকুটে ব্য়াটার ৷ ক্লাসেন না-পারলেও মরশুমের পঞ্চম হাফসেঞ্চুরি মিস করেননি ঈশান ৷ 47 বলে ঝোড়ো 70 রান করে দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে আউট হন বাঁ-হাতি ব্য়াটার ৷ ম্য়াচ সেরা ঈশানের ইনিংসে ছিল সাতটি চার ও তিনটি ছক্কা ৷
শেষপর্যন্ত অপরাজিত থেকে এক ওভার বাকি থাকতে সানরাইজার্সকে জয় এনে দেন সলিল অরোরা ও রবিচন্দ্রন স্মরণ ৷ পাঁচ উইকেট হারিয়ে 181 রান তুলে নেয় সানরাইজার্স ৷ একইসঙ্গে 13 ম্য়াচে 16 পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয়স্থানে থেকে প্লে-অফ নিশ্চিত করে ফেলে তারা ৷ কামিন্সদের জয়ে প্লে-অফ নিশ্চিত হয়ে যায় একই পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে থাকা গুজরাত টাইটান্সেরও ৷ হাতে বাকি এখনও একটি করে ম্য়াচ ৷ অন্যদিকে মরশুমের সপ্তম হারে প্লে-অফ কার্যত শেষ সুপার কিংসের ৷ যদিও 13 ম্য়াচে 12 পয়েন্ট নিয়ে অফিসিয়ালি এখনও দৌড়ে আছে তারা ৷ তবে সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ ৷