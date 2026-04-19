নিজামের শহরে চেন্নাইয়ের ব্যাটিং ভরাডুবি, হায়দরাবাদকে জেতালেন অভিষেক-মালিঙ্গা

নিজামের শহরে চেন্নাইয়ের ব্যাটিং ভরাডুবি, হায়দরাবাদকে জেতালেন অভিষেক-মালিঙ্গা
তৃতীয় ম্যাচ জিতে পয়েন্টস টেবলে চারে উঠে এল সানরাইজার্স ৷ তিন উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা ঈশান মালিঙ্গা ৷
Published : April 19, 2026 at 8:59 AM IST
হায়দরাবাদ, 19 এপ্রিল: প্রাথমিকভাবে ছন্দহীন থাকলেও টুর্নামেন্ট যত এগোচ্ছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বোলিং ধীরে-ধীরে আকার নিচ্ছে ৷ গত ম্যাচে সাড়া জাগিয়েছিলেন আনকোরা দুই পেসার প্রফুল হিঙ্গে, সাকিব হুসেন ৷ শনিবার ঘরের মাঠে দলকে টানা দ্বিতীয় জয় এনে দিলেন বোলাররাই ৷ তবে হিঙ্গে নন, এদিন জ্বলে উঠলেন ঈশান মালিঙ্গা ৷ ভালো বোলিং করলেন গত ম্যাচের নায়ক সাকিবও ৷ দু'শোর কম রান তুলেও ম্যাচ জিতল 'অরেঞ্জ আর্মি' ৷
উপ্পলে এদিন 195 রান তাড়া করতে নেমে 184 রানে শেষ চেন্নাই সুপার কিংস ৷ তৃতীয় ম্যাচ জিতে আইপিএল টেবলে চারে উঠে এল ঈশান কিষাণ নেতৃত্বাধীন সানরাইজার্স ৷ বোলারদের পাশাপাশি এদিনের জয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিলেন দুই ব্যাটার অভিষেক শর্মা ও হেনরিক ক্লাসেন ৷
অ্য়াওয়ে ম্য়াচে টস জিতে এদিন সানরাইজার্সকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় ইয়েলো ব্রিগেড ৷ 15 বলে চলতি আইপিএলের দ্রুততম (যুগ্ম) হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন হায়দরাবাদ ওপেনার অভিষেক শর্মা ৷ 22 বলে তাঁর 59 রানের ইনিংসে ছিল ছ'টি চার ও চারটি ছয় ৷ এরপর হাফসেঞ্চুরি আসে হেনরিক ক্লাসেনের ব্য়াটেও ৷ 39 বলে 59 করে অংশুল কম্বোজের বলে ক্লিন বোল্ড হয়ে ফেরেন প্রোটিয়া ক্রিকেটার ৷
সিএসকে বোলারদের দুরন্ত প্রত্য়াবর্তন দু'শো পেরোতে দেয়নি সানরাইজার্সকে ৷ 20 ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 194 তোলে 'অরেঞ্জ আর্মি' ৷ চার ওভারে 37 রানে তিন উইকেট নেন জেমি ওভারটন ৷ তিন ওভারে 22 রানে তিন উইকেট কম্বোজের।
Hyderabad, celebrations start cheddham 🥳🔥 pic.twitter.com/mJPFcEbNy0— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 18, 2026
জবাবে শুরুতেই সঞ্জু স্যামসনের (7 রান) উইকেট হারায় সিএসকে। দ্বিতীয় উইকেটে রুতুরাজ গায়কোয়াড় ও আয়ুষ মাত্রের জুটিতে আশা জেগেছিল ৷ দু'জনে যোগ করেন 51 রান ৷ কিন্তু ম্যাচ জেতানোর মতো লম্বা হয়নি কারও ইনিংস ৷ ফের ব্যর্থ অধিনায়ক রুতুরাজ ফেরেন 19 রানে ৷ 13 বলে 30 রানের ঝোড়ো ক্যামিয়ো খেলে আউট হন মাত্রে ৷
Ice in the veins, fire in the spell 🔥 pic.twitter.com/yMU571TdWj— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 18, 2026
30 বলে 34 করে কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন ম্যাথু শর্ট ৷ 25 রানের বেশি এগোয়নি সরফরাজের ইনিংস ৷ ডেওয়াল্ড ব্রেভিস আউট হন শূন্য রানে ৷ অর্থাৎ, সার্বিক ব্যাটিং ব্যর্থতায় ম্যাচ হারতে হয় সিএসকে'কে ৷ 20 ওভারে আট উইকেটে 184 রানে থেমে যায় তাদের ইনিংস ৷ 10 রানে ম্যাচে জেতে সানরাইজার্স ৷
Good night, Orange Army 🧡 pic.twitter.com/yDxQk5zAwO— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 18, 2026
গত ম্যাচে আইপিএল ইতিহাস গড়া হিঙ্গে এদিন এক উইকেট পেলেও চার ওভারে দেন 60 রান ৷ তবে দারুণ পারফরম্যান্স সানরাইজার্সের বাকি বোলিং ইউনিটের ৷ চার ওভারে 29 রানে তিন উইকেট মালিঙ্গার ৷ 31 রানে জোড়া উইকেট নীতীশ রেড্ডির ৷ তিন ওভারে 18 রানে এক উইকেট শিবাঙ্গ কুমারের ৷ গত ম্যাচে নজর কাড়া সাকিব নেন 32 রানে এক উইকেট ৷