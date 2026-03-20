সানরাইজার্সের ধাক্কা, আইপিএলে তিন কোটির অলরাউন্ডারকে পাচ্ছে না অরেঞ্জ ব্রিগেড
একমাত্র আনক্য়াপড বিদেশি হিসেবে নিলামে আইপিএলের কোনও দলে যোগ দিয়েছিলেন জ্য়াক এডওয়ার্ডস ৷
Published : March 20, 2026 at 1:09 PM IST
হায়দরাবাদ, 20 মার্চ: প্য়াট কামিন্সকে নিয়ে অনিশ্চয়তার মাঝে দিনদু'য়েক আগে নয়া অধিনায়কের নাম ঘোষণা করেছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ৷ অজি স্পিডস্টার যতদিন না-আসছেন, স্টপগ্যাপ অধিনায়ক হিসেবে ঘোষিত হয়েছে ঈশান কিষাণের নাম ৷ তবে টুর্নামেন্ট শুরুর আটদিন আগে আবার ধাক্কা সানরাইজার্স শিবিরে ৷ পায়ের পাতায় চোট পেয়ে পুরো আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন অজি পেস বোলিং অলরাউন্ডার জ্য়াক এডওয়ার্ডস ৷
বিগ ব্যাশ লিগে সিডনি সিক্সার্সের হয়ে দারুণ খেলা এডওয়ার্ডসকে গত ডিসেম্বরের নিলামে তিন কোটি টাকায় দলে নিয়েছিল অরেঞ্জ ব্রিগেড ৷ একমাত্র আনক্য়াপড বিদেশি ক্রিকেটার হিসেবে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের যোগ দিয়েছিলেন তিনি ৷ কিন্তু চোটের কারণে তাঁর আইপিএলে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষা বাড়ল ৷
যদিও নিলাম পরবর্তী সময় গত জানুয়ারিতে জাতীয় দলের হয়ে একটি আন্তর্জাতিক টি-20 খেলেছেন এডওয়ার্ডস ৷ তবে সানরাইজার্স অজি পেস বোলিং অলরাউন্ডারকে দলে নিয়েছিল বিবিএলে তাঁর চমকপ্রদ পারফরম্য়ান্স দেখে ৷ 2025-26 বিগ ব্য়াশে 13 ম্য়াচ খেলে 19টি উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি 133 রান করেন বছর পঁচিশের ক্রিকেটার ৷ পাশাপাশি ভারতীয়-এ দলের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া-এ'র হয়েও তিন ম্য়াচের ওডিআই সিরিজে উল্লেখযোগ্য় পারফর্ম করেছিলেন এডওয়ার্ডস ৷
যদিও চলতি বছর 29 জানুয়ারি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অভিষেক সুখের হয়নি জ্যাক এডওয়ার্ডসের ৷ বল হাতে 25 রান খরচ করে উইকেটহীন থাকার পাশাপাশি ব্য়াট হাতে ছ'বলে মাত্র পাঁচ রান করেছিলেন তিনি ৷ পরবর্তীতে নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে শেফিল্ড শিল্ডে জোড়া ম্য়াচ খেলেছেন এডওয়ার্ডস ৷ তবে কবে, কীভাবে তিনি চোট পেলেন ? তা অবশ্য স্পষ্ট নয় ৷ আগামী 28 মার্চ 19তম আইপিএলের উদ্বোধনী ম্য়াচে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন রয়্য়াল চ্য়ালেঞ্জার্সের মুখোমুখি 2016-র চ্য়াম্পিয়ন সানরাইজার্স ৷
এডওয়ার্ডসের পাশাপাশি আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন আরও দুই ক্রিকেটার ৷ চোটের কারণে অজি পেসার ন্য়াথন এলিসকে যেমন আসন্ন আইপিএলে পাবে না চেন্নাই সুপার কিংস, তেমনই তারকা ইংল্য়ান্ড অলরাউন্ডার স্যাম কারেনকে পাচ্ছে না রাজস্থান রয়্য়ালস ৷ এডওয়ার্ডস, এলিসের পাশাপাশি আইপিএলে অনিশ্চিত আরও দুই অজি ক্রিকেটার ৷ যা পরিস্থিতি তাতে আরসিবি পেসার জোশ হ্যাজলউড এবং ডিসি পেসার মিচেল স্টার্ককে আসন্ন আইপিএলে দেখতে পাওয়া নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয় ৷