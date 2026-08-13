সাসপেন্ড দেশের টিটি ফেডারেশনের স্বীকৃতি, অ্যাড-হক কমিটি গড়তে বলল ক্রীড়ামন্ত্রক
শো-কজের উত্তর সন্তোষজনক না-হওয়া দেশের টিটি ফেডারেশনের স্বীকৃতি সাময়িকভাবে নিলম্বিত করা হল ৷ বুধবারই কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের তরফে সাসপেন্ড করা হয়েছে এই স্বীকৃতি ৷
Published : August 13, 2026 at 5:02 PM IST
কলকাতা, 13 অগস্ট: প্রশাসনিক স্তরে দুর্নীতির নানা অভিযোগ তো ছিলই ৷ তবে সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল নির্বাচন নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত করতে না-পারা ৷ যে কারণে চলতি বছরের প্রথমদিকে করা হয়েছিল শো-কজও ৷ কিন্তু সেই শো-কজের উত্তর সন্তোষজনক না-হওয়া দেশের টেবল টেনিস ফেডারেশনের স্বীকৃতি সাময়িকভাবে নিলম্বিত করা হল ৷ বুধবারই কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের তরফে সাসপেন্ড করা হয়েছে টিটিএফআই'য়ের স্বীকৃতিকে ৷ যা এশিয়ান গেমসের জন্য দেশের প্যাডলার'দের প্রস্তুতির মাঝেই এক বড়সড় পদক্ষেপ ৷
সদ্য শেষ হয়েছে কমনওয়েলথ টেবল টেনিস চ্য়াম্পিয়নশিপ ৷ যেখানে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে ভারত ৷ আগামী মাসে শুরু হতে চলা এশিয়ান গেমসে আরও বড় সাফল্যের আশায় যখন টেবল টেনিসপ্রেমীরা বুক বাঁধছেন, ঠিক তখনই নির্বাসনের ধাক্কা ৷ দেশের টেবল টেনিসে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের লক্ষ্যেই বড়সড় পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের ৷ টিটিএফআই'য়ের স্বীকৃতি সাময়িকভাবে স্থগিত করার পাশাপাশি ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা'কে (IOA) একটি অ্যাড-হক কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ যা আপাতত দেশের টেবল টেনিস পরিচালনা করবে ৷
ফেডারেশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ অনেকদিন ধরেই জমছিল ৷ বিশেষ করে প্যাডলারদের অসন্তোষ বারবার সামনে আসছিল ৷ বিতর্ক চরমে ওঠে যখন ভারতের তারকা প্যাডলার মণিকা বাত্রা 2026 এশিয়ান গেমসের দল থেকে বাদ পড়ে নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ৷ দল নির্বাচনে অনিয়ম ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে তিনি ক্রীড়ামন্ত্রকের হস্তক্ষেপ দাবি করেন ৷ যা নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক তৈরি হয় ৷
🚨 BIG BREAKING NEWS 🚨— The Khel India (@TheKhelIndia) August 12, 2026
The Sports Ministry has suspended the Table Tennis Federation of India (TTFI) with immediate effect.
The move comes amid concerns over governance, athlete welfare and transparency in the selection process.
Via Times Now pic.twitter.com/sFe9d1LcKw
কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক এই মর্মে এক নির্দেশিকায় লিখেছে, "যতদিন না দেশের টেবল টেনিস ফেডারেশনের প্রশাসনিক পরিকাঠামো পুনরুদ্ধার হচ্ছে, ততদিন আন্তর্জাতিক গভর্নিং বডি'র (ITTF) সঙ্গে পরামর্শ করে দেশের অলিম্পিক অ্য়াসোসিয়েশন এক আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ৷ যার মধ্যে অ্যাড-হক কমিটির সংবিধানের বিষয়টিও রয়েছে ৷"
টিটিএফআই'য়ের কাউন্সিল সদস্য শর্মি সেনগুপ্ত কেন্দ্রের তরফে এই বিষয়ের ই-মেল পাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করলেও কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি ৷ প্যাডলারদের স্বার্থ যাতে কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না-হয়, সেটাই চাইছেন তিনি ৷ ক্রীড়ামহলের একাংশের মতে, এই সিদ্ধান্ত দেশের টেবল টেনিসে স্বচ্ছতা বাlড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এখন নজর থাকবে নতুন প্রশাসনিক কাঠামোর দিকে, যাতে খেলোয়াড়দের স্বার্থ সবার আগে গুরুত্ব পায় এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে ৷