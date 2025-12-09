ফান্ডিংয়ের দায় ঝাড়ল কেন্দ্র, ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর গ্যাঁটের কড়িতেই আইএসএল !

ফান্ডিংয়ের দায় ঝাড়ল কেন্দ্র, ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর গ্যাঁটের কড়িতেই আইএসএল !
ক্রীড়ামন্ত্রকের পেশ করা রিপোর্টের ভিত্তিতে আগামিকাল আইএসএল নিয়ে রায় দেবে শীর্ষ আদালত ৷
Published : December 9, 2025 at 4:28 PM IST
কলকাতা, 9 ডিসেম্বর: অনুরাগীদের মনে আশার সঞ্চার করে দেশের সর্বোচ্চ লিগ আয়োজনে তৎপর হয়েছিল খোদ কেন্দ্র ৷ শীর্ষ আদালতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানিয়েছিলেন আইএসএল বন্ধ হবে না কোনওভাবেই ৷ কিন্তু সর্বশেষ যা পরিস্থিতি তাতে দেশের শীর্ষ লিগ কিংবা আই লিগ আয়োজনে কোনওরকম ফান্ডিং করবে না কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক ৷ পরিবর্তে ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং অন্য়ান্য অংশীদারদেরই আইএসএলের খরচ বহনের প্রস্তাব দিল মন্ত্রক ৷
অধিকাংশ ফ্র্যাঞ্চাইজি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেও বলে শোনা যাচ্ছে ৷ এ ব্যাপারে এক সূত্র টাইমস অব ইন্ডিয়া'কে বলেছে, "ক্রীড়ামন্ত্রক লিগ চালাতে কোনওরকম আর্থিক সাহায্য করবে না ৷ যা করার লিগের অংশীদারদেরই করতে হবে ৷" যতদিন না লিগের নয়া স্পনসর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে দ্রুত লিগ শুরু করতে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো নিজেরা খরচ বহন করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই ৷
এদিকে আগামিকাল অর্থাৎ, বুধবার কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের পেশ করা রিপোর্টের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট তাদের রায় শোনাবে ৷ তারপরই দেশের ফুটবল চলতি মরশুমে কোন পথে এগোবে, তা পরিষ্কার হবে ৷ সুপার কাপ গত রবিবার শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই মুহুর্তে কোনও প্রতিযোগিতা বা তার রূপরেখা নেই ৷ ক্লাবগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য প্র্যাকটিসে ছুটি দিয়েছে ৷ মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট একমাস বন্ধ রাখার পর ফের অনুশীলন শুরু করেছে ৷ তবে তাঁদের নবনিযুক্ত কোচ সার্জিয়ো লোবেরা এখনও দলের অনুশীলনে যোগ দেননি ৷ সবমিলিয়ে বাকি মরশুমে ভারতীয় ফুটবলের গতিপ্রকৃতি কোন পথে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা অব্যাহত ৷
সোমবার এফএসডিএলের সঙ্গে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ ফলে আইএসএল-সহ বাকি লিগ এবং সন্তোষ ট্রফির মত অন্যান্য টুর্নামেন্ট ঘিরে অনিশ্চয়তার মেঘ ৷ এই অবস্থায় ক্রীড়ামন্ত্রকের রিপোর্ট জট বাড়াতে পারে ৷ কারণ ক্লাব জোটের মাধ্যমে লিগ চালানোর অভিজ্ঞতা ভারতে নেই ৷ তবে ক্লাব জোট আইএসএল আয়োজন করুক, ক্রীড়ামন্ত্রককে দেওয়া চিঠিতে এই দাবি অধিকাংশ ফ্র্যাঞ্চাইজির ছিল ৷ কেবল ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডান স্পোর্টিং ফেডারেশনের অধীনে আইএসএলের পক্ষে সওয়াল করেছিল সেখানে ৷
এই অবস্থায় ক্রীড়ামন্ত্রকের প্রস্তাবের প্রতিফলন যদি 'সুপ্রিম' নির্দেশে দেখা যায় তখন ইস্টবেঙ্গল কী পদক্ষেপ নেয়, সেটাই দেখার ৷ প্রসঙ্গত, ওড়িশা এফসি এই মরশুমে দল গড়েনি ৷ স্পনসর সমস্যায় মহামেডান স্পোর্টিংও ৷