আলগা রাশ ও ভুল পরিকল্পনাই ডোবাল শতদ্রুকে, বলছেন ভাস্বর গোস্বামী
2011 সালে যুবভারতীতে আর্জেন্তিনার প্রীতি ম্য়াচের আয়োজন করেছিলেন ভাস্বর গোস্বামী ৷ মেসির সফরে যুবভারতীতে বিশৃঙ্খলা নিয়ে তাঁর সঙ্গে ফোনালাপে সঞ্জয় অধিকারী ৷
Published : December 17, 2025 at 6:22 PM IST
কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: লিয়োনেল মেসির গোট ট্যুরে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় মুখ পুড়েছে যুবভারতী তথা বাংলার ৷ আর্জেন্তাইন মহাতারকার ইভেন্টে বিশৃঙ্খলার ঘটনা ফলাও করে ছাপা হয়েছে সেদেশের সংবাদমাধ্যমেও ৷ কিন্তু মেসি তো এবার প্রথম নন, 14 বছর আগেও এসেছিলেন সল্টলেকেরই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ৷ সেবার প্রীতি ম্যাচেও নিয়েছিলেন অংশ ৷ কিন্তু সেবার কোনও গণ্ডগোলের অবকাশ ছিল না ৷ একই কথা প্রযোজ্য তার ঠিক তিনবছর আগে দিয়োগো মারাদোনার কলকাতা সফরের ক্ষেত্রেও ৷ সেবারও ত্রুটিহীন ইভেন্ট আয়োজন করে দেখিয়ে দিয়েছিল যুবভারতী ৷ কিন্তু এবার ব্যর্থ ক্রীড়া সংগঠক শতদ্রু দত্তর উদ্যোগ ৷ মেসির ইভেন্টে বিশৃঙ্খলার কারণে আপাতত 14দিনের পুলিশি হেফাজতে তিনি ৷
এমন সময় ইটিভি ভারত যোগাযোগ করেছিল আরেক ক্রীড়া সংগঠক ভাস্বর গোস্বামীর সঙ্গে ৷ যিনি 2011 সালে যুবভারতীতে মেসি-সহ আর্জেন্তিনার প্রীতি ম্য়াচের আয়োজন করেছিলেন ৷ সফলভাবে যুবভারতীতে আয়োজন করেছিলেন মারাদোনার কলকাতা ইভেন্টও ৷ শনিবার কোথায় ভুল হল ? কী ভুল করেছিলেন আয়োজক শতদ্রু দত্ত ? অভিজ্ঞতা থেকে যুবভারতী-কাণ্ডের বিশ্লেষণে ভাস্বর গোস্বামী ৷ এহেন আয়োজনে কোন ধরনের প্রতিকূলতার সামনে পড়তে হয়, কীভাবে তা থেকে মেলে মুক্তি উপায় ৷ সব নিয়েই ইটিভি ভারতে নিজের অভিজ্ঞতা জাহির করলেন তিনি ৷
- দায় পুরোপুরি আয়োজকের:
খারাপ সময়ে শতদ্রুর বিরুদ্ধে কিছু বলব না ৷ কিন্তু বলতে গেলে ওর বিরুদ্ধেই বলতেই হবে ৷ তবে এটা ঠিক আমি যখন এই ধরনের কোনও ইভেন্টের আয়োজক তখন সব দায় আমার ৷ শতদ্রুর ক্ষেত্রেও তাই ৷ দর্শকরা হাজার হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কেটে অনুষ্ঠান দেখতে এসেছে ৷ তাঁদের দেখার ব্যবস্থা করে দেওয়ার দায়িত্ব আয়োজকেরই ৷ আমিও আর্জেন্তিনা বনাম ভেনেজুয়েলা ম্যাচের আয়োজন করেছি ৷ ভারতে মাটিতে প্রথম ফিফা স্বীকৃত হাইভোল্টেজ ম্যাচ। সেখানে কোনও ত্রুটি হলে কি দর্শক আমাকে ছেড়ে দিত ? ওই সময়েও মেসি বড় তারকা ৷ মেসি যদি ওইদিন না-আসত, ম্যাচটা ঠিক করে না-হত তাহলে মানুষের মনে তো প্রভাব পড়তই ৷
- ভুল পরিকল্পনার মাসুল এবং নেতাদের প্রাধান্য:
আমাদের সময়ে রাজনীতিবিদরা ছিলেন না ? তাঁদের উৎসাহ ছিল না মেসি বা মারাদোনার সঙ্গে ছবি তোলার ? কিন্তু একটা পর্যায় পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে ৷ তোমাকে অবশ্যই পরিকল্পনায় থাকতে হবে। মেসি কিংবা মারাদোনাকে দেখতে মানুষ পাগল হবে এটা অনুমান করার জন্য পন্ডিত হতে হয় না। বোকা লোকও বুঝবে। পুরো পরিকল্পনাতেই ভুল ছিল ৷ যে দর্শকরা স্টেডিয়ামে এসেছিলেন তারা তো বলেননি যে মেসিকে আমার কোলে বসিয়ে দাও। তারা শুধু চেয়েছিলেন মেসিকে যেন ঠিকভাবে দেখতে পাওয়া যায় ৷ এটা কি অন্যায় দাবি ? আমি থাকলে মাঠের ধারে হুডখোলা গাড়ি রাখতাম ৷ একশো-দেড়শো বল স্বাক্ষর করে রাখতাম ৷ যখন মেসি ঘুরছে তখন বলগুলো ছুড়ে গ্যালারিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করতাম ৷ এইটুকু ঠিকঠাক ঘটাতে পারলেই লোক শান্তি মনে বাড়ি ফিরে যেত ৷ লোকের চাহিদা খুব বেশি নয় ৷ কিন্তু তার কোনও প্রস্তুতি দেখলাম না ৷
আমরাও তো ইভেন্ট করেছি ৷ কিন্তু ছবির ফ্রেমে থাকিনি ৷ ওটা আমার কাজ নয়। কলকাতা শহরে যখন আর্জেন্তিনা ম্যাচ হল মেসি তো তখন চারদিন ছিল। দু'বেলা করে অনুশীলন করেছে ৷ কোনও সমস্যা হয়নি ৷ আমি যদি ছিয়ানব্বই ঘণ্টা রেখে দিতে পারি সমস্যা ছাড়া এবার এক ঘণ্টা রাখা গেল না ? এটা জাতীয় লজ্জা ৷ সুভাষ চক্রবর্তী, মদন মিত্রের মত ক্রীড়ামন্ত্রীর সময়ে মারাদোনা এবং মেসি এসেছে ৷ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের আমি বুঝিয়েছিলাম ঠিক কী করা উচিত ৷ এটা খুব কঠিন কাজ ৷ তবে তোমাকে করতে হবে ৷ আজকে দায়ী কে হল ? এতকিছু করার পরে জেল খাটতে হচ্ছে শতদ্রুকে । ওর উদ্যোগ তো ভুল ছিল না ৷ ও তো খুন করে জেলে যায়নি ৷ মেসিকে দেখাতে চেয়েছিল ৷ বাকি সকলে এখন সাধুপুরুষ হয়ে গেল আর শতদ্রুকে যেতে হল জেলে ৷ দেখলাম মুখ ঢেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে ৷ যেন মনে হচ্ছে ক্রিমিনাল ৷ আমার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে দেখে ৷
- রাশ আলগাতেই রাজনৈতিক দাদাগিরি:
আমার সময়ে সমস্যাটা হয়নি কারণ অনুষ্ঠানের রাশ আমি ছাড়িনি ৷ শতদ্রু সেটা ছেড়ে দিয়েছিল ৷ রাশ ছাড়লে চলবে না ৷ এটা ওর জন্য ক্ষতি। ও যেটা করতে গিয়েছিল সেটা তো দুর্দান্ত কাজ ৷
- অন্য রাজ্যে কীভাবে সম্ভব হল:
মুম্বই, হায়দরাবাদ, দিল্লি তিন জায়গাতেই ইভেন্টটা বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল ৷ একটাই নিজের হাতে রেখেছিল শতদ্রু, সেটাই ঘেঁটে ফেলল ৷ সঠিক ইভেন্ট করানোর লোক থাকলে এই সমস্যা হত বলে মনে হয় না ৷
- আমি থাকলে মেসিকে গাড়িতে বসিয়ে রাখতাম:
শতদ্রুর জায়গায় আমি হলে মেসিকে গাড়িতে বসিয়ে রাখতাম দশ মিনিটের জন্য ৷ আর পুলিশকে বলতাম দশ মিনিটের মধ্যে মাঠ খালি করার ব্যবস্থা করতে। আমি টিভিতে বসে দেখতে দেখতেই পাশে বসা এক পরিচিতকে বলছিলাম এবারই ঝামেলা বাঁধবে ৷ ও (শতদ্রু) যদি বলত মাঠ খালি না-হলে মেসি আসবে না, তাহলেই কাজ হত ৷ শতদ্রু আন্দাজ করতে পারেনি এরপর কী হতে পারে ৷
- ইভেন্ট আয়োজন ব্যবসায় বড় ধাক্কা:
আমার সঙ্গে শতদ্রুর কোনও শত্রুতা নেই ৷ ও তো আমাকে চার পাঁচবার ফোন করেছিল ইভেন্ট আয়োজন নিয়ে পরিকল্পনার মাঝে ৷ সেই সময়েও কোনও পরামর্শ চায়নি ৷ অথচ আমার সম্বন্ধে ও প্রশংসাই করে এসেছে বরাবর ৷ কিন্তু এই ঘটনা বড় লজ্জা হয়ে গেল ৷ আমাদের ইভেন্ট আয়োজনের ব্যবসাও বড়সড় ধাক্কা খেল ৷