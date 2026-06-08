লাল-হলুদে 'বৃহস্পতি' যোগ ! ইস্টবেঙ্গলে জুপিটার ওয়াগনসের বিনিয়োগ নিয়ে জল্পনা

লাল-হলুদে 'বৃহস্পতি' যোগ ! ইস্টবেঙ্গলে জুপিটার ওয়াগনসের বিনিয়োগ নিয়ে জল্পনা
বর্তমান লগ্নিকারী সংস্থা ইমামি'কে নিয়ে গুঞ্জনের মাঝে লাল-হলুদে বিনিয়োগ নিয়ে নয়া জল্পনার কথা সামনে আসছে ৷
Published : June 8, 2026 at 5:01 PM IST
কলকাতা, 8 জুন: ইমামির সঙ্গে আগামীতে পথচলা নিয়ে জল্পনার মধ্যেই ইস্টবেঙ্গেলে নতুন বিনিয়োগকারীর গুঞ্জন ৷ আইএসএল চ্যাম্পিয়নরা আসন্ন মরশুমের জন্য অর্থের জোগানে ভারসাম্য রাখতে কেবল একটি সংস্থার উপরে নির্ভর থাকতে বোধহয় রাজি নয় ৷ তাই একাধিক লগ্নিকারীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে বিকল্প রাস্তা খুলে রাখতে চাইছে ৷ বর্তমান লগ্নিকারী সংস্থা জল মাপছে ৷ ভারতীয় ফুটবলের রোডম্যাপ পরিষ্কার না-হলে বিরাট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগে অনিচ্ছুক তারা ৷ সরে দাঁড়াতেও দ্বিধা নেই তাদের ৷ এরইমধ্যে জোরালো হল জুপিটার ওয়াগনস লিমিটেডের নাম ৷
কয়েকদিন আগেই ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার শ্রী সিমেন্টের অফিসে গিয়ে কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন ৷ যদিও ইস্টবেঙ্গলে পুনরায় বিনিয়োগের কোনও সম্ভাবনা শ্রী সিমেন্টের যে নেই, তা স্পষ্ট করেছেন কর্ণধার হরিমোহন বাঙ্গুর ৷ জল্পনার বুদবুদের মধ্যে দলগঠন শুরু করতে হয়েছে ৷ চলতি মাসের 25 তারিখ বল গড়াচ্ছে কলকাতা লিগের ৷ অতএব সময় চলে যাচ্ছে ৷ সিনিয়র ও জুনিয়র দলের কোচ নিয়োগের বিষয়টিও ঝুলে রয়েছে ৷ ফলে কম সময়ের মধ্যে একাধিক সমস্যা সমাধানের চাপ রয়েছে ৷ আর সেই সমাধানের জন্য চাই আর্থিক নির্ভরতা ৷
এমন সময় লাল-হলুদে 'বৃহস্পতি' যোগ নিয়ে জোর চর্চা ৷ জুপিটার ওয়াগনসের ইস্টবেঙ্গলে বিনিয়োগের বিষয়টি জোরালো হচ্ছে কারণ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মুরারি লাল লোহিয়া এই কোম্পানির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ৷ জেডব্লিইএল লাল-হলুদে বিনিয়োগ করতে পারে বলে সূত্রের খবর ৷ তবে পরবর্তীতে সূত্রের খবরে সিলমোহর পড়লেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না ৷ প্রসঙ্গত গত দু'বছর ধরে মুরারি লাল লোহিয়া ক্লাবে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করে আসছেন ৷ সুতরাং, ময়দানের জল্পনা সত্যি হলে এবছর মুরারি লাল লোহিয়ার কোম্পানির বিনিয়োগ সরকারিভাবে সামনে আসবে ৷ যদিও ইমামির সঙ্গে কথাবার্তা কতদূর এগোয়, তা দেখেই পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে চাইছে ক্লাব ৷ পাশাপাশি স্পনসর নাকি ইনভেস্টর ? কীভাবে জুপিটার ওয়াগনস ইস্টবেঙ্গলে যুক্ত হবে, সেটাও এখনও চূড়ান্ত নয় ৷
সদ্য শেষ হওয়া মরশুমে স্পনসর হিসেবে কিংফিশার যোগ দিয়েছে ৷ এর সঙ্গে জুপিটার ওয়াগনস যুক্ত হলে আসন্ন মরশুমে ভালো দল গড়তে কোনও সমস্যা হবে না বলেই আশা ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের ৷ সোশ্যাল মিডিয়ায় এই সংক্রান্ত একটি পোস্টও ঘুরছে ৷ যদিও সেই পোস্টের সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷ এদিকে আজ সোমবার ক্লাব জোটের সঙ্গে বৈঠক রয়েছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্যের ৷ ইস্টবেঙ্গলের হয়ে সেই বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করছেন শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার ৷
সোমের বৈঠকে আগামী আইএসএলের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ আর তারপরেই গোটা চিত্র পরিষ্কার হবে। ইস্টবেঙ্গল শুরুতে এই ক্লাব জোটে না-থাকলেও পরে যোগ দিয়েছে।