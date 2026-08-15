বার্সা অতীত, বিশ্বকাপ ফাইনালের নায়ক তোরেসের নয়া ঠিকানা পিএসজি

বার্সা অতীত, বিশ্বকাপ ফাইনালের নায়ক তোরেসের নয়া ঠিকানা পিএসজি
ম্য়ান সিটি থেকে 2022 সালে স্পেনের হেভিওয়েট ক্লাব বার্সেলোনায় যোগদান করেছিলেন এই স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড ৷
Published : August 15, 2026 at 7:06 PM IST
প্যারিস, 15 অগস্ট: গত মাসে বিশ্বকাপ ফাইনালের অতিরিক্ত সময়ে তাঁর গোলেই দ্বিতীয়বার বিশ্বসেরা হয়েছে স্পেন ৷ আর বিশ্বকাপ শেষ হতেই জোরালো হচ্ছিল তাঁর দলবদলের জল্পনা ৷ সেই জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে বার্সেলোনা ছেড়ে প্যারিস সাঁজাঁ'য় যোগ দিলেন ফেরান তোরেস ৷ শনিবার ইউরোপ সেরা ক্লাবের তরফে স্পেনের বিশ্বজয়ের নায়কের আগমনের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হল ৷
আরও একবছর কাতালান ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকলেও বিশ্বকাপ শেষ হতেই তোরেস'কে পেতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল প্যারিস জায়ান্ট'রা ৷ গোল ডট কম-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ট্রান্সফার-ফি হিসেবে বার্সাকে তারা 50 মিলিয়ন ইউরোর মতো প্রস্তাব দেয় ৷ স্প্যানিশ ক্লাব সেই প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় তোরেস'কে পেতে পিএসজি'কে বেশি কাঠখড় পোড়াতে হয়নি ৷
উল্লেখ্য, স্পেনের বিশ্বজয়ী দলের অন্যতম কাণ্ডারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি ক্লাব ফুটবলে গত মরশুমটা দুর্ধর্ষ গিয়েছে ফেরান তোরেসের ৷ বার্সা'র হয়ে সবধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে 2025-26 মরশুমে 49 ম্য়াচে 21 গোল করেছেন 26 বছর বয়সি এই সেন্টার-ফরোয়ার্ড ৷ পাশাপাশি তিনটি অ্য়াসিস্টও ছিল তাঁর নামের পাশে ৷ ফলতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী পিএসজি'র তোরেস'কে পাওয়ার আকাঙ্খাটা অমূলক কিছু ছিল না ৷
শেষমেশ শনিবার পাঁচ বছরের চুক্তিতে (2031 সাল পর্যন্ত) তোরেস'কে দলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করল পিএসজি ৷ পাশাপাশি তিনি যে ক্লাবের নতুন নাম্বার নাইন, তাও স্পষ্ট করেছে প্য়ারিসের ক্লাবটি ৷ পিএসজি'তে যোগ দিয়ে তোরেস বলেন, "প্য়ারিস সেন্ট জার্মেইনের মতো দূরাভিসারি একটি ক্লাবের হয়ে নয়া অ্যাডভেঞ্চার শুরু করতে পেরে ভীষণই আনন্দিত আমি ৷ আশা করছি ক্লাবকে প্রচুর ট্রফি জিততে সাহায্য করতে পারব ৷" শনিবার পিএসজি'র অনুশীলনেও যোগ দিয়েছেন নবাগত এই ফরোয়ার্ড ৷
Ferran Torres rejoint le Paris Saint-Germain ! ✍️— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 15, 2026
Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Ferran Torres. L’attaquant espagnol, champion du monde, s’est engagé avec le Club jusqu’en 2031 et portera le numéro 9. 🔴🔵
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স্পেনের জার্সিতে 65 ম্য়াচে 25 গোল করা তোরেস 2022 সালে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি থেকে বার্সেলোনায় যোগদান করেছিলেন ৷ চার বছরে কাতালান ক্লাবের হয়ে 207 ম্য়াচে করেছেন 65টি গোল ৷ তিনটি লা-লিগা খেতাব-সহ বার্সার হয়ে সাতটি ট্রফি জিতেছেন তোরেস ৷ এখন দেখার নতুন ক্লাবে যোগ দিয়ে নিজেকে কতোটা মেলে ধরতে পারেন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড ৷ উল্লেখ্য, অ্যাস্টন ভিলা'কে হারিয়ে দিনকয়েক আগে উয়েফা সুপার কাপ জিতে নিয়েছে পিএসজি ৷