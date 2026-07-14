লাল-হলুদে অ্যাতলেতিকো যোগ, সিবিলের বদলি হিসেবে ইস্টবেঙ্গলে এলেন নাচো
কেভিন সিবিলের বদলি খুঁজে নিল ইস্টবেঙ্গল ৷ আইএসএল চ্যাম্পিয়ন শিবিরে যোগ দিলেন অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের প্রাক্তনী ৷
Published : July 14, 2026 at 4:03 PM IST
কলকাতা, 14 জুলাই: আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না-হলেও কেভিন সিবিলে যে আসন্ন মরশুমে ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে আর খেলবেন না, সেটা একপ্রকার পরিষ্কারই ছিল ৷ আর্জেন্তাইন ডিফেন্ডারের বদলি খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা বেশ কিছুদিন ধরেই চালাচ্ছিল ম্যানেজমেন্ট ৷ অবশেষে সিবিলের বদলি ঘোষণা করে দিল আইএসএল চ্য়াম্পিয়নরা ৷ আর্জেন্তাইন ডিফেন্ডারের বদলি স্প্যানিশ ডিফেন্ডার নাচো মনসালভে'কে সই করাল লাল-হলুদ ৷
একবছরের চুক্তিতে কলকাতায় পা রাখছেন নাচো ৷ আন্তোনিয়ো লোপেজ হাবাসের সঙ্গে পুরোদস্তুর আলোচনার পরেই স্প্যানিশ ডিফেন্ডারকে চূড়ান্ত করেছে আইএসএলের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ স্প্যানিশ জায়ান্ট অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের হয়ে খেলা এই ডিফেন্ডার আসন্ন মরশুমে আনোয়ার আলির সঙ্গে জুটি বাঁধবেন ৷ মঙ্গলবার দুপুরে তাঁর যোগদানের খবরে সরকারি সিলমোহর পড়ল ক্লাবের তরফে ৷
গত মরশুমে স্পেনের তৃতীয় ডিভিশন (সেগুন্ডা-বি) ক্লাব হারকিউলিস এফসি'র হয়ে 22টি ম্য়াচ খেলেছেন লাল-হলুদের নয়া বিদেশি ৷ তবে স্পেনের বাইরেও পোল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস-সহ বিভিন্ন দেশের লিগে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে নাচোর ঝুলিতে ৷ পোলিশ ক্লাব এলকেএস লডস-এর জার্সিতে কেরিয়ারে সর্বাধিক 56 ম্য়াচ খেলেছেন লাল-হলুদের নয়া বিদেশি ৷ সেখানে তাঁর নামের পাশে চারটি গোলও রয়েছে ৷ হারকিউলিসের হয়ে গত মরশুমে একটি গোল ও একটি অ্যাসিস্ট করেছেন নাচো ৷ 2015-16 মরশুমে অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের হয়ে লা-লিগার একটি ম্য়াচে পুরো নব্বই মিনিট খেলেছিলেন এই স্প্যানিশ সেন্টার-ব্যাক ৷
সবমিলিয়ে মহম্মদ রশিদ, দানি রামিরেজের পর আসন্ন মরশুমের তৃতীয় বিদেশি হিসেবে লাল-হলুদে চূড়ান্ত হলেন নাচো মনসালভে ৷ হাবাসের নির্দেশে ইস্টবেঙ্গলের সিনিয়র দল ইতিমধ্যেই ভারতীয় সহকারি কোচ বিনো জর্জের অধীনে ডুরান্ড কাপের প্রস্তুতি শুরু করেছে ৷ সোমবার প্রস্তুতির শুরুতে যোগ দিয়েছিলেন 18 জন ফুটবলার ৷ যদিও কোনও বিদেশি যোগদানের তালিকায় ছিলেন না ৷ ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা বিদেশি ফুটবলারদের প্রস্তুতিতে যোগদানে বাধা দিচ্ছে ৷ যা ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার নিজেই স্বীকার করেছেন ৷ তবে দলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে হাবাস-ই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছেন ৷
আইএসএল জয়ী স্কোয়াডের একমাত্র বিদেশি হিসেবে মহম্মদ রশিদ আসন্ন মরশুমের আগে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে চুক্তি পুনর্নবীকরন করেছেন ৷ রামিরেজ এসেছেন ব্রাজিলিয়ান প্লে-মেকার মিগুয়েল ফিগেরার পরিবর্ত হিসেবে ৷ গত মরশুমে পঞ্জাব এফসি'র হয়ে দুরন্ত ফুটবল উপহার দিয়েছিলেন রামিরেজ ৷ এখনও তিন বিদেশি'র ঘোষণা বাকি ৷ সূত্রের খবর সকল বিদেশিই ইতিমধ্যে চূড়ান্ত করেছে লাল-হলুদ ম্য়ানেজমেন্ট ৷ কেবল ঘোষণা বাকি ৷