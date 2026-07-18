বিশ্বকাপের মঞ্চে সাক্ষাত মাত্র একটিবার, স্পেন বনাম আর্জেন্তিনার মুখোমুখি পরিসংখ্যান একনজরে
বিশ্বকাপে একবার মুখোমুখি হলেও সবমিলিয়ে 14 বার সাক্ষাত হয়েছে দুই দলের ৷ পাল্লা ভারী কোন দেশের ?
Published : July 18, 2026 at 8:52 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 জুলাই: একদল যখন বিশ্বের তৃতীয় দেশ হিসেবে টানা দ্বিতীয়বার খেতাব জয়ের প্রতীক্ষায় ৷ অন্য দল তখন 16 বছর বাদে দ্বিতীয়বার ফুটবলের মহামঞ্চে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে ৷ আগামী সোমবার (ভারতীয় সময়) আর্জেন্তিনা বনাম স্পেন বিশ্বকাপ ফাইনাল নিয়ে আরেকটি দুর্দান্ত বিষয় উল্লেখ না-করলেই নয় ৷ সেটা হল এই প্রথমবার বিশ্বকাপ ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ডিফেন্ডিং ইউরো চ্য়াম্পিয়ন বনাম ডিফেন্ডিং কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন ৷ সবমিলিয়ে মার্কিন মুলুক এক ঐতিহাসিক ফাইনালের সাক্ষী থাকতে চলেছে নিঃসন্দেহে ৷
তিকিতাকা ফুটবল এবং একইসঙ্গে রক্ষণে দুর্ধর্ষ প্রাচীর গড়ে দ্বিতীয়বার 'দ্য গ্রেটেস্ট শো আর্থ' জিততে চাইছে 'লা-রোজা' ৷ অন্যদিকে শেষ লগ্নে বাজিমাতকে পারফরম্য়ান্সের সিগ্নেচার শৈলী বানিয়ে ব্রাজিল, ইতালির গোত্রে নিজেদের ফেলতে মরিয়া 'লা-আলবিসেলেস্তে' (টানা দ্বিতীয় খেতাবের নিরিখে) ৷ কিন্তু বিশ্বকাপের মঞ্চে দু'দলের মুখোমুখি পরিসংখ্য়ান জানা আছে কি ?
- একবারই বিশ্বকাপে মুখোমুখি হয়েছে দু'দল: ইংল্য়ান্ডের মাটিতে ফিফা'র এই ফ্ল্য়াগশিপ ইভেন্ট অর্থাৎ, বিশ্বকাপে একবারই সাক্ষাত হয়েছিল স্পেন বনাম আর্জেন্তিনার ৷ আজ থেকে ছয় দশক আগে অর্থাৎ, 1966 বিশ্বকাপে ৷ 60 বছর আগে গ্রুপ পর্বের সেই ম্য়াচে লুইস আর্তাইমের জোড়া গোলে স্পেনকে 2-1 গোলে হারিয়েছিল আর্জেন্তিনা ৷ স্পেনের হয়ে একটি গোল করেছিলেন পিরি ৷ সেই বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে যদিও খেতাব হাতছাড়া হয়েছিল 'লা-আলবিসেলেস্তে'র ৷
The Final. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CfIxb2GJ8b— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2026
- সার্বিক পরিসংখ্যানে সমমেরুতে দু'দল: সবমিলিয়ে 14 বার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে স্পেন বনাম আর্জেন্তিনা ৷ একটি ক্ষেত্রে বিশ্বকাপ ছাড়া বাকি সবক'টি ম্য়াচই অবশ্য প্রীতি ম্যাচ ৷ যেখানে দু'দলই জিতেছে ছ'টি করে ম্য়াচ ৷ দু'টি ম্যাচ ড্র ৷ 2018 বিশ্বকাপের আগে শেষবার প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দেশ ৷ যেখানে ইউরোপ জায়ান্ট স্পেন 6-1 গোলে হারিয়েছিল লাতিন আমেরিকা জায়ান্টদের ৷ দুই পক্ষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয় এটাই ৷ 2010 সালে স্পেনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জিতেছিল আর্জেন্তিনা ৷ সেবার নীল-সাদা জার্সিধারীরা জিতেছিল 4-1 গোলে ৷ উল্লেখ্য ওই বছরেই প্রথম বিশ্বসেরা হয়েছিল 'স্প্যানিশ আর্মাডা' ৷
🎙️ " playing in a fifa world cup final is incredibly special, especially when you have a real chance of winning it."— Spanish Football (@SpainIsFootball) July 17, 2026
➡️ "we're up against a national team that has been performing at the highest level for many years."
🗣️ luis de la fuente, spain head coach.#VamosEspaña |… pic.twitter.com/SfGHc7ZBN9
- একনজরে দু'দলের সাক্ষাত:
- স্পেন 6 - আর্জেন্তিনা 1 (প্রীতি ম্য়াচ, 2018)
- আর্জেন্তিনা 4 - স্পেন 1 (প্রীতি ম্যাচ, 2010)
- স্পেন 2 - আর্জেন্তিনা 1 (প্রীতি ম্যাচ, 2009)
- স্পেন 2 - আর্জেন্তিনা 1 (প্রীতি ম্যাচ, 2006)
- স্পেন 0 - আর্জেন্তিনা 2 (প্রীতি ম্যাচ, 1999)
- স্পেন 2 - আর্জেন্তিনা 1 (প্রীতি ম্যাচ, 1995)
- স্পেন 1 - আর্জেন্তিনা 1 (প্রীতি ম্যাচ, 1988)
- আর্জেন্তিনা 1 - স্পেন 1 (প্রীতি ম্যাচ, 1974)
- স্পেন 1 - আর্জেন্তিনা 0 (প্রীতি ম্যাচ, 1972)
- আর্জেন্তিনা 2 - স্পেন 1 (বিশ্বকাপ, 1966)
- স্পেন 2 - আর্জেন্তিনা 0 (প্রীতি ম্যাচ, 1961)
- আর্জেন্তিনা 2 - স্পেন 0 (প্রীতি ম্যাচ, 1960)
- আর্জেন্তিনা 1 - স্পেন 0 (প্রীতি ম্যাচ, 1953)
- স্পেন 0 - আর্জেন্তিনা 1 (প্রীতি ম্যাচ, 1952)