পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির জের, হচ্ছে না মেসি-ইয়ামাল ফিনালিজিমা দ্বৈরথ

পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির জের, হচ্ছে না মেসি-ইয়ামাল ফিনালিজিমা দ্বৈরথ
ইউরো জয়ী স্পেনের বিরুদ্ধে মেগা ম্য়াচে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল কোপা আমেরিকা জয়ী আর্জেন্তিনার ৷
Published : March 16, 2026 at 1:16 PM IST
নিয়ঁ (সুইজারল্যান্ড), 16 মার্চ: আর্জেন্তাইন মহাতারকা লিয়োনেল মেসি বনাম স্প্যানিশ ওন্ডার কিড ল্যামিন ইয়ামালের দ্বৈরথ দেখতে মুখিয়ে ছিল ফুটবল জনতা ৷ কিন্তু পশ্চিম এশিয়ায় চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির জের সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করল ফুটবল অনুরাগীদের ৷ ইরানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাত এবং তার জেরে পশ্চিম এশিয়ায় অশান্তির কারণে 2026 ফিনালিজিমা বাতিল ঘোষণা করল উয়েফা ৷
2024 ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ী স্পেনের বিরুদ্ধে একই বছরে কোপা আমেরিকা জয়ী আর্জেন্তিনার মধ্যে ফিনালিজিমা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল আগামী 27 মার্চ ৷ মেগা ম্যাচের ভেন্যু হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল কাতারেরে লুসেইল স্টেডিয়ামকে ৷ যে স্টেডিয়াম গতবার বিশ্বকাপ ফাইনালও আয়োজন করেছিল ৷ চলমান সংঘাতের সরাসরি অংশ না-হলেও পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির ব্যাপক প্রভাব পড়েছে কাতারে ৷ আর সে কারণেই ফিনালিজিমা বাতিল করা হল ৷
রবিবার এক বিবৃতিতে ফিনালিজিমা বাতিলের কথা ঘোষণা করেছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের গভর্নিং বডি ৷ তারা জানিয়েছে, কাতারে রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে আয়োজকদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর ফিনালিজিমা বাতিল করা হয়েছে ৷ বিবৃতিতে উয়েফা আয়োজক কমিটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে ম্য়াচটি আয়োজন করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার জন্য ৷ একইসঙ্গে কাতারে শীঘ্র শান্তি ফেরার ব্যাপারে আশাপ্রকাশ করা হয়েছে উয়েফার তরফে ৷ ইএসপিএনের রিপোর্ট অনুযায়ী উয়েফা (UEFA), কনমেবল (CONMEBOL) পরিবর্তিত দিনক্ষণ এবং ভেন্যু নিয়ে লম্বা আলোচনা করে ৷ পরিবর্ত ভেন্যু হিসেবে উঠে আসে মাদ্রিদ এবং বুয়েনস আয়রসের নাম ৷ কিন্তু চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হয়নি ৷
It is with great disappointment that we confirm the cancellation of the 2026 Finalissima, due to circumstances and scheduling constraints that made the match impossible to reschedule.— UEFA (@UEFA) March 15, 2026
এই নিয়ে ফিনালিজিমা'র চতুর্থ সংস্করণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ৷ 2022 সালে শেষবার তৎকালীন ইউরো চ্যাম্পিয়ন ইতালিকে হারিয়ে খেতাব ঘরে তুলেছিল 'লা আলবিসেলেস্তে'ই ৷ ওয়েম্বলিতে আজ্জুরিদের 3-0 গোলে হারিয়েছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্তিনা ৷ গোল করেছিলেন লাউতারো মার্তিনেজ, অ্যাঞ্জেল দি'মারিয়া এবং পাওলো দিবালা ৷ যা ছিল নীল-সাদা জার্সিধারীদের দ্বিতীয় খেতাব ৷
তার আগে 1993 সালে ডেনমার্ককে পেনাল্টি শুটআউটে হারিয়ে ফিনালিজিমা জিতেছিল আর্জেন্তিনা ৷ 1985 সালে ফিনালিজিমা'র প্রথম সংস্করণ অবশ্য জিতেছিল ফ্রান্স ৷ উরুগুয়েকে হারিয়ে খেতাব জিতেছিল তারা ৷ ওই সময় ফিনালিজিমা'র নাম ছিল আর্তেমিয়ো ফ্রাঞ্চি কাপ ৷