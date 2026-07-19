কোথায় দেখবেন স্পেন-আর্জেন্তিনা লাইভ স্ট্রিমিং ? রইল বিশ্বকাপ ফাইনালের একগুচ্ছ খুঁটিনাটি

কোথায় দেখবেন স্পেন-আর্জেন্তিনা লাইভ স্ট্রিমিং ? রইল বিশ্বকাপ ফাইনালের একগুচ্ছ খুঁটিনাটি
বিশ্বকাপ ফাইনাল ঘিরে রয়েছে বেশ কিছু আকর্ষণীয় তথ্য ৷ ফাইনাল শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে জেনে নিন বিস্তারিত ৷
Published : July 19, 2026 at 8:32 PM IST
হায়দরাবাদ, 19 জুলাই: বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় ম্য়াচের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে অনুরাগীমহল ৷ গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচ ও পরবর্তী নকআউটের চার ম্য়াচ ৷ টুর্নামেন্টের গত সাতটি ম্য়াচে নিজেদের ধারাবাহিকতার প্রমাণ রেখে খেতাবি লড়াইয়ে মুখোমুখি স্পেন বনাম আর্জেন্তিনা ৷ রক্ষণ এবং আক্রমণের এক অসামান্য সেতুবন্ধন তৈরি করে ফাইনালে দু'দল ৷
- মেসি বনাম ইয়ামাল: সেই অর্থে ব্যক্তি নির্ভর না-হলেও দু'টি নামকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে ফাইনালিস্ট দু'দলের বিল্ড-আপ ৷ আট গোল এবং চার অ্যাসিস্ট করে আর্জেন্তাইন মহাতারকা লিয়োনেল মেসি যখন বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা ও সেরা ফুটবলার হওয়ার দৌড়ে ৷ তখন ইয়ামালের সামনে হাতছানি লা-মাসিয়া অ্যাকাডেমির ছাত্র হিসেবে মেসিকে এ যাত্রায় টক্কর দিয়ে পরবর্তী গ্লোবাল সুপারস্টার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা ৷
- মগজাস্ত্রের লড়াই: মাঠের ব্যক্তিগত দ্বৈরথ ছাপিয়ে ফাইনালের লড়াই ডাগআউটে থাকা দুই কোচের মগজাস্ত্রেরও বটে ৷ ট্য়াকটিক্যালি একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার লড়াইয়ে স্প্যানিশ কোচ লুইস দে লা ফুয়েঁতে এবং আর্জেন্তাইন কোচ লিয়োনেল স্কালোনি ৷ এর মধ্যে দ্বিতীয়জন মূলত গতবারের খেতাবজয়ী স্কোয়াড ধরে রেখে আরেকটু ঘষে-মেজে সেটিকে খেতাবি লড়াইয়ে পৌঁছে দিয়েছেন ৷ অন্যদিকে প্রথমজন স্পেনের তিকিতাকা ফুটবলকে যেন বিশ্বকাপের মঞ্চে পুনরুজ্জীবিত করেছেন ৷ বল পজেশন এবং অটুট রক্ষণের মেলবন্ধন এবার স্পেনের খেলায় ৷
🏆 #FIFAWorldCup— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026
🗓 Final
⚽️ #Argentina - #España 🇪🇸
⏱ 16.00
🧑⚖️ Slavko Vinčić 🇸🇮
🏟️ MetLife Stadium
📝 https://t.co/tPuzbfkyvO
📣 ¡Todos juntos, un pasito más! pic.twitter.com/WFYEH7i4Kl
- সেরা আক্রমণ বনাম রক্ষণ: বিশ্বকাপ ফাইনালকে টুর্নামেন্টের সেরা আক্রমণভাগ বনাম সেরা রক্ষণের লড়াই বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না মোটেই ৷ ফাইনালের আগে পর্যন্ত আর্জেন্তিনার ঝুলিতে 19 গোল ৷ ব্রোঞ্জ মেডেল ম্য়াচ খেলা দু'টি দেশ ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড একমাত্র আর্জেন্তিনার তুলনায় একটি বেশি করে গোল করেছে ৷ অন্যদিকে চলতি বিশ্বকাপে সাত ম্যাচে মাত্র একবারই পরাস্ত হয়েছে স্প্যানিশ রক্ষণভাগ ৷ অর্থাৎ, ছ'টি ম্যাচ ক্লিনশিট রেখেছে 'স্প্যানিশ আর্মাডা' ৷
This is it.— Spanish Football (@SpainIsFootball) July 19, 2026
Today, we play in the FIFA World Cup Final. 🏆🇪🇸
👩🏼💻 Match preview: https://t.co/uezq8lj7oa#VamosEspaña | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/XKmDHnkXnX
- বিশ্বকাপে এমন ঘটনা প্রথম: এই প্রথমবার বিশ্বকাপ ফাইনাল হতে চলেছে ইউরোপ সেরা বনাম লাতিন আমেরিকা সেরার মধ্যে লড়াই ৷ মধ্যপ্রাচ্য়ে সংঘাতের আবহে চলতি বছর বাতিল হয়েছিল এই দুই দেশের 'ফাইনালিসিমা' ৷ বিশ্বকাপ ফাইনাল সেই আক্ষেপও ঘোচাতে চলেছে ৷
A story is waiting to be written.#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
- বিশ্বকাপে সাক্ষাত একবারই: এর আগে বিশ্বকাপ ফাইনালের মঞ্চে একবারই মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল ৷ 1966 বিশ্বকাপে সেই সাক্ষাতে শেষ হাসি হেসেছিল আর্জেন্তিনা ৷ 'লা-আলবিসেলেস্তে' সেবার জিতেছিল 2-1 গোলে ৷ সেই ফলাফলের পুনরাবৃত্তি সোমবার ফাইনালে হলে ব্রাজিল এবং ইতালির পর তৃতীয় দেশ হিসেবে বিশ্বকাপ ট্রফি ধরে রাখার নজির গড়বে আর্জেন্তিনা ৷ অন্যদিকে 'লা-রোজা' দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জিতলে দ্বিতীয়বার ইউরো ও বিশ্বকাপ একইসঙ্গে নিজেদের দখলে রাখার নজির গড়বে ৷
- কোথায়-কখন শুরু হবে ফাইনাল: স্পেন বনাম আর্জেন্তিনা বিশ্বকাপের মেগা ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ৷ ভারতীয় সময় সোমবার রাত 12টা 30 মিনিটে শুরু হবে ম্য়াচ ৷
- কোথায় ম্যাচ দেখবেন: ইউনাইট8 স্পোর্টস চ্যানেলের পাশাপাশি ডিডি স্পোর্টসেও ফিফা বিশ্বকাপের লাইভ সম্প্রচার দেখতে পাবেন অনুরাগীরা ৷ মহারণের লাইভ স্ট্রিমিং অনুরাগীরা দেখতে পারেন ZEE5 অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটে ৷