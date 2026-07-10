স্পেনের অটুট রক্ষণ ভাঙার চ্য়ালেঞ্জ নিয়েই আজ শেষ আটে নামছে বেলজিয়াম

স্পেনের অটুট রক্ষণ ভাঙার চ্য়ালেঞ্জ নিয়েই আজ শেষ আটে নামছে বেলজিয়াম
প্রতিযোগিতায় টানা ছ'টি ম্যাচে গোলদুর্গ অক্ষত রেখেছে স্পেন ৷ যা বিশ্বকাপে নজির ৷
Published : July 10, 2026 at 7:23 PM IST
ক্য়ালিফোর্নিয়া, 10 জুলাই: চলতি বিশ্বকাপের পাঁচ ম্য়াচ ৷ আর গত বিশ্বকাপ ধরলে টানা ছ'ম্য়াচে ক্লিনশিট রেখেছে স্প্যানিশ রক্ষণ ৷ উরুগুয়ে, অস্ট্রিয়া কিংবা পর্তুগাল- কোনও দেশই ফাটল ধরাতে পারেনি স্পেনের দুর্গে ৷ তাই শনিবার (ভারতীয় সময়) স্পেনের রক্ষণ ভাঙার চ্যালেঞ্জ নিয়েই শেষ আটের লড়াইয়ে নামছে বেলজিয়াম ৷ যে দল জিতবে, সেমিফাইনালে ফ্রান্সের সামনে তারা ৷
ছ'টি ম্যাচ ৷ সময় হিসেব করলে 10 ঘণ্টা ন'মিনিট ৷ বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় গোলদুর্গ অক্ষত রাখার নজিরে নাম ইতিমধ্যেই তুলে ফেলেছে ইউরোজয়ীরা ৷ তবে বেলজিয়ামের বিশ্বাস বিপক্ষ রক্ষণ ভাঙার সবকরম শক্তি তাদের আক্রমণভাগে রয়েছে ৷ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শেষ ষোলোর ম্যাচে জোড়া গোলে নায়ক হয়েছিলেন চার্লস ডি কেটলায়ের ৷ এরপর পরিবর্ত হিসেবে স্কোরশিটে নাম তুলেছিলেন হান্স ভানাকেন ও রোমেলু লুকাকু ৷
লুকাকু তো সুপার-সাব হিসেবে গোল করা অভ্যাসে পরিণত করেছেন চলতি মরশুমে ৷ গত তিন ম্য়াচে পরিবর্ত নেমে জালে বল জড়িয়েছেন নাপোলি স্ট্রাইকার ৷ স্পেনের বিরুদ্ধেও পরিবর্ত হিসেবে নেমে গোল করলে রজার মিল্লার নজির ছুঁয়ে ফেলবেন তিনি ৷ পরিবর্ত হিসেবে বিশ্বকাপে সর্বাধিক চার গোলের নজির রয়েছে ক্যামেরুন কিংবদন্তির নামে ৷ মেগা ম্য়াচে নামার আগে বেলজিয়াম কোচ রুডি গার্সিয়া নিজেদের 'আন্ডারডগ' হিসেবেই দেখছেন ৷ তবে ইউরো চ্য়াম্পিয়নদের হারানোর আত্মবিশ্বাস সঙ্গে নিয়েই ঘুরছেন তিনি ৷
Who continues their journey into the Semi-final? 🏟️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 10, 2026
তাঁর কথায়, "আমরা জানি যে প্রতিযোগিতার অন্যতম সেরাদের বিরুদ্ধে নামছি ৷ বল পজেশনে চলতি বিশ্বকাপে সম্ভবত ওরাই সেরা ৷ গত 15-20 বছর ধরে এইভাবেই খেলে আসছে দলটা ৷ তবে আমার দলও দুর্ধর্ষ ৷ আমরা এই মুহূর্তে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সর্বাধিক গোল করা দল ৷ আমার ধারণা আমরা পারব ৷"
অন্যদিকে দলের শক্তির কথা মাথায় রেখেও স্পেন কোচ লুইস দে লা ফুয়েঁতে'র বিশ্বাস তাদেরকে সবচেয়ে বেশি বেগ দেবে বেলজিয়ামই ৷ ল্যামিন ইয়ামাল, দানি ওলমো, মাইকেল ওয়্য়ার্জাবালের মতো আক্রমণভাগের ফুটবলাররা থাকলেও স্প্য়ানিশ আর্মাডার শক্তি পাও কুবার্সি, অ্যামেরিক লাপোর্তে সমৃদ্ধ রক্ষণভাগ ৷ লস অ্যাঞ্জেলস স্টেডিয়ামে হাইভোল্টেজ কোয়ার্টার ফাইনালে নামার আগে ফুয়েঁতে বলছেন, "বেলজিয়াম ভীষণ শক্তিশালী একটা দল ৷ ওদের ফুটবলারদের জেতার অভ্যাস রয়েছে ৷ সবমিলিয়ে চ্য়ালেঞ্জিং হতে চলেছে ম্য়াচটা ৷"