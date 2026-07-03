স্পেনের তিকিতাকায় ছারখার অস্ট্রিয়া, ওয়্য়ার্জাবালের জোড়া গোলে শেষ ষোলোয় ইউরোজয়ীরা

স্পেনের তিকিতাকায় ছারখার অস্ট্রিয়া, ওয়্য়ার্জাবালের জোড়া গোলে শেষ ষোলোয় ইউরোজয়ীরা
কুকুরেয়া-ওয়্য়ার্জাবালের যুগলবন্দিতে জোড়া গোল পেল স্পেন ৷ গোলরক্ষক তৎপর না-হলে আরও বড় ব্যবধানে হারত অস্ট্রিয়া ৷
Published : July 3, 2026 at 1:38 PM IST
লস অ্যাঞ্জেলস, 3 জুলাই: ইউরো চ্য়াম্পিয়ন হিসেবে বিশ্বকাপে প্রবেশ করা স্পেন এমনিতেই খেতাব জয়ের অন্যতম দাবিদার ৷ কিন্তু খেতাবের দাবিদার হওয়া মানে টুর্নামেন্টজুড়ে বাড়তি চাপ বয়ে নিয়ে চলা ৷ তবে রাউন্ড অব-32'র পারফরম্য়ান্স দেখে বোঝার উপায় নেই 'লা-রোজা' শিবিরে বাড়তি চাপ আছে বলে ৷ অস্ট্রিয়াকে নকআউটের প্রথম ম্য়াচে 3-0 গোলে উড়িয়ে দিল ইউরোজয়ীরা ৷ যা 2010 ফাইনালের পর বিশ্বকাপ নকআউটে স্পেনের প্রথম জয় ৷
জোড়া গোলে নায়ক মাইকেল ওয়্যার্জাবাল ৷ আরেকটি গোল করলেন পেদ্রো পোরো ৷ অন্যদিকে সাড়ে চার দশক বাদে বিশ্বকাপের নকআউটে পা রাখা অস্ট্রিয়াকে নিয়ে যত কম বলা যায় ততোই ভালো ৷ স্পেনের তিকিতাকার সামনে এদিন অসহায় আত্মসমর্পণ তাদের ৷ তেকাঠির নীচে অস্ট্রিয়া দুর্গের শেষ প্রহরী আলেকজান্ডার শ্ল্যাগার সজাগ না-থাকলে এবং গোলপোস্ট বাধা না-হলে আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারত স্পেন ৷ শ্ল্যাগার এদিন কমপক্ষে তিনটি নিশ্চিত গোল বাঁচান ৷ রক্ষণ আটোসাঁটো করে প্রতিপক্ষকে সমস্যায় ফেলতে অস্ট্রিয়ার জুড়ি মেলা ভার ৷ সেকথা মাথায় রেখে প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভাঙতে দুই উইং দিয়ে ঝড় তোলে স্পেন ৷
💭#FIFAWorldCup pic.twitter.com/H7dyiDlMKF— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026
বাঁ-দিকে অ্য়ালেক্স বায়েনা এবং মার্ক কুকুরেয়ার জুটি তো ছিলই ৷ ডানদিক থেকে ল্য়ামিন ইয়ামাল অস্ট্রিয়া রক্ষণকে এদিন নাজেহাল করে দিতে থাকেন ৷ ওয়্য়ার্জাবালের জোড়া গোলের এদিন নেপথ্য কারিগর কুকুরেয়া ৷ 34 মিনিটে রিয়ালে যোগ দেওয়া ফুটবলারের নিখুঁত পাস থেকে গোল রিয়াল সোসিয়েদাদ স্ট্রাইকারের ৷ বিরতির পর ম্যাচের রাশ পুরোপুরি নিজেদের দখলে নিয়ে নেয় 'স্প্যানিশ আর্মাডা' ৷ 49 মিনিটে ওয়্যার্জাবালের জোরালো শট বাঁচান অস্ট্রিয়া গোলরক্ষক ৷ 53 মিনিটে রদ্রির দূরপাল্লার শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় ৷ 66 মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে স্পেন ৷ বায়েনার বামপ্রান্তিক সেন্টার থেকে জোরাল হেডে গোল রাইট-ব্য়াক পেদ্রো পোরোর ৷ এরপর ব্যবধান বাড়ানোর একাধিক সুযোগ তৈরি করে স্পেন।
🇪🇸 Spain have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026
ইয়ামালের শট গোললাইন সেভ হয় ৷ নির্ধারিত 90 মিনিট শেষ হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে স্কোরলাইন 3-0 করেন ওয়্যার্জাবাল ৷ এবারেও সেই কুকুরেয়া'র সঙ্গে তাঁর যুগলবন্দি ৷ প্রতি-আক্রমণে কুকুরেয়া'র ঠিকানা লেখা বল দুরন্ত প্লেসিংয়ে 3-0 করেন স্প্যানিশ স্ট্রাইকার ৷ সবমিলিয়ে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে স্পেনের একপেশে এই জয় শেষ ষোলোয় পর্তুগালের মুখোমুখি হওয়ার আগে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে বৈকি ৷ হাইভোল্টেজ সেই লড়াইয়ের অপেক্ষায় অনুরাগীরা ৷