আইবেরিয়ান ডার্বি জিতে শেষ আটে স্পেন, বিশ্বকাপ অধরা রেখেই প্রস্থান রোনাল্ডোর

আইবেরিয়ান ডার্বি জিতে শেষ আটে স্পেন, বিশ্বকাপ অধরা রেখেই প্রস্থান রোনাল্ডোর
নেইমারের পর কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ থেকেও খালি হাতে ফিরলেন 'সিআর সেভেন' ৷ 16 বছর বাদে কোয়ার্টার ফাইনালে 'লা-রোজা' ৷
Published : July 7, 2026 at 9:46 AM IST
ডালাস, 7 জুলাই: ইতিহাস এবং সাম্প্রতিক অতীত পরিসংখ্যান ৷ সবেতেই এগিয়ে থেকে ম্যাচটা শুরু করেছিল স্পেন ৷ কিন্তু বিপক্ষ শিবিরে একজন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ছিলেন ৷ তাই পর্তুগালকে উপেক্ষা করে কার সাধ্যি ৷ তবে আবেগের ভরকেন্দ্র তাঁকে ঘিরে আবর্তিত হলেও সেরা সময়ের বহুদূরে 'সিআর সেভেন' ৷ একচল্লিশে এসে তিনি একা ঘোরাবেন, এমন ভাবাটা ভুল ৷ বাস্তবেও তেমন কিছু হল না মঙ্গলবার ডালাসে ৷ স্পেনের কাছে 1-0 গোলে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল পর্তুগাল ৷
গতকাল নেইমারের পর খালি হাতে বিশ্বকাপের মঞ্চ থেকে আরও এক তারকার মহাপ্রস্থান দেখল ফুটবল জনতা ৷ পর্তুগালের বিদায়ের দিনে আইবেরিয়ান ডার্বি জিতে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে 'স্প্যানিশ-আর্মাডা' ৷ এই নিয়ে সপ্তমবার ৷ ইউরোজয়ীদের হয়ে দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্তি সময়ের প্রথম মিনিটে জয়সূচক গোলটি পরিবর্ত মিকেল মোরিনোর ৷
প্রত্যাশামতোই পড়শি দুই দেশের ম্যাচ গুণগত মানের নিরিখে উচ্চমার্গের হল ৷ বিশেষ করে প্রথমার্ধে ৷ মাঝমাঠকেন্দ্রিক ফুটবলে সুযোগ অবশ্য বেশি তৈরি করল স্পেন ৷ বেশ কিছু ভালো সেভ করলেন পর্তুগিজ গোলরক্ষক দিয়েগো কোস্তা ৷ শুরুর দিকে গত ম্যাচে স্পেনের জোড়া গোলস্কোরার মাইকেল ওয়্যার্জাবালের একটি শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় ৷ তবে যে দু'জনের দ্বৈরথ এই ম্যাচের ইউএসপি ছিল, সেই রোনাল্ডো কিংবা ইয়ামাল মোটের উপর নিষ্প্রভই ছিলেন ৷
A late winner to secure a spot in the quarter-finals! 🇪🇸#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026
দ্বিতীয়ার্ধে দু'দলই প্রয়োজনীয় সব পরিবর্তন এনে নিজেদের সেরা অস্ত্রদের প্রয়োগ করে ৷ রাফায়েল লিয়াও, ফ্রান্সিসকো কনসেইকাও, বার্নার্দো সিলভা'দের প্রয়োগ করেন পর্তুগাল কোচ রবার্তো মার্তিনেজ ৷ পেদ্রি ও দানি ওলমো'র পরিবর্তে স্পেনের কোচ ফুয়েন্তে শেষদিকে নামিয়ে দেন ফ্যাবিয়ান রুইজ ও মিকেল মোরিনো'কে ৷ মাঠে নামার মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সুপার-সাব হিসেবে অবতীর্ণ হন মোরিনো ৷
🇪🇸 Spain have qualified for the Quarter-finals!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026
আরেক পরিবর্ত ফেরান তোরেসের থ্রু বল ধরে 91 মিনিটে (90+1) কোস্তাকে পরাস্ত করে বল জালে রাখেন আর্সেনাল তারকা ৷ এই গোলই পার্থক্য গড়ে দেয় দু'দলের মধ্যে ৷ 2010 সালে প্রথমবার চ্যাম্পিয়নের স্বাদ পাওয়ার পর এই প্রথম বিশ্বকাপের শেষ আটে পৌঁছল 'লা-রোজা' ৷