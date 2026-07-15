'লা-রোজা'য় ম্লান এমবাপে'দের ধ্বংসাত্মক ফুটবল, 16 বছর বাদে বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেন

'লা-রোজা'য় ম্লান এমবাপে'দের ধ্বংসাত্মক ফুটবল, 16 বছর বাদে বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেন
টানা তৃতীয়বারের জন্য বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছতে ব্যর্থ ফ্রান্স ৷ অন্যদিকে দ্বিতীয়বারের জন্য খেতাবি ম্যাচের যোগ্যতা অর্জন করল 'স্প্যানিশ আর্মাডা '৷
Published : July 15, 2026 at 9:23 AM IST
ডালাস, 15 জুলাই: "ভয় যদি পেতে হয় তাহলে ওরা স্পেনকে পাক ৷" সেমিফাইনালের আগে দুরন্ত ছন্দে থাকা ফ্রান্সকে এই ভাষাতেই হুঙ্কার ছুড়েছিলেন ল্যামিন ইয়ামাল ৷ স্প্যানিশ উইঙ্গারের সেই প্রচ্ছন্ন হুঙ্কারের ওজন বুধবার (ভারতীয় সময়) মাঠে নেমেও টের পেল ফ্রান্স ৷ তিকিতাকা ফুটবলে ধরাশায়ী হয়ে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল 'লেস ব্লুজ' ৷ অন্যদিকে ক্লিনিক্যাল পারফরম্যান্সে 2010 সালের পর ফের বিশ্বকাপ ফাইনালে 'লা-রোজা' ৷ স্পেন জিতল 2-0 গোলে ৷
স্পেনের শক্তিশালী রক্ষণ দুর্গের বিরুদ্ধে কিলিয়ান এমবাপে, ওসমানে দেম্বেলে, মাইকেল ওলিসে সমৃদ্ধ ফরাসি আক্রমণভাগের দ্বৈরথ ৷ এদিন বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালের উপপাদ্য বিষয় ছিল এটাই ৷ কিন্তু ফরাসি আক্রমণভাগকে নিশ্চুপ করিয়ে চলতি বিশ্বকাপে আরও একটি (ষষ্ঠ) ক্লিনশিট রাখল স্পেন ৷ সঙ্গে জোড়া গোলে ফাইনালে প্রবেশ করল তারা ৷ 'লা-রোজা'র হয়ে গোলদু'টি করলেন মাইকেল ওয়্যার্জাবাল ও পেদ্রো পোরো ৷
স্পেনের কাছে এদিন সবচেয়ে দুশ্চিন্তার কারণ ছিলেন আট গোল করে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে থাকা ফরাসি ফরোয়ার্ড এমবাপে ৷ কিন্তু স্প্যানিশ রক্ষণে আটকে গেল তাঁর দৌড় ৷ বরং তাঁকে ছাপিয়ে ফাইনালে নায়ক স্পেনের ল্যামিন ইয়ামাল ৷ স্কোরশিটে নাম না-তুললেও স্পেনের ফাইনালে পা দেওয়ার নেপথ্য কারিগর হয়ে রইলেন টিন-এজ উইঙ্গার ৷ তাঁকে থামাতেই প্রথমার্ধে অভিজ্ঞ লুকাস দিগনে বক্সে ফাউল করে বসেন ৷ পেনাল্টি পায় স্পেন ৷ 22 মিনিটে স্পটকিক থেকে দলকে এগিয়ে দেন মাইকেল ওয়্যার্জাবাল ৷
Spain are one step closer to glory 🇪🇸#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026
বিশ্বকাপে পঞ্চম গোলটি করে নজিরেও নাম তুললেন রিয়াল সোসিয়েদাদ স্ট্রাইকার ৷ এমিলিয়ো বুত্রাগুয়েনো (1986) ও ডেভিড ভিয়া'র (2010) নজির ছুঁয়ে একটি বিশ্বকাপে স্পেনের হয়ে সর্বাধিক পাঁচ গোল করলেন ওয়্যার্জাবাল ৷ ফরাসি আক্রমণের ঝাঁঝ থামিয়ে এক গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় স্পেন ৷
🇪🇸 Spain have qualified for the Final!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/1RUndt34uf— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026
58 মিনিটে তাঁদের জয় নিশ্চিত হয় পেদ্রো পোরো'র দ্বিতীয় গোলে ৷ বক্সের বাইরে ড্যানি ওলমোর সঙ্গে ওয়াল খেলে ফরাসি রক্ষণকে বোকা বানিয়ে 2-0 করেন টটেনহ্যাম ফুটবলার ৷ বাকি সময়টা স্পেনের সুশৃঙ্খল রক্ষণ ভেদ করে সমতায় ফেরা তো দূর, হারের ব্যবধানও কমাতে পারেনি ফ্রান্স ৷ দেজিরে দুয়ে, রায়ান চেরকি'দের নামিয়েও লাভ হয়নি ৷
সবমিলিয়ে 2-0 গোলে জিতে দ্বিতীয়বারের জন্য বিশ্বকাপ ফাইনালে পা রাখল স্পেন ৷ সেইসঙ্গে 2024 ইউরো সেমিফাইনাল এবং গতবছর নেশনস লিগ সেমিফাইনালের পর এবছর বিশ্বকাপ সেমিফাইনালেও ফ্রান্সকে হারানোর কীর্ত গড়ল দে লা ফুয়েঁতে'র দল ৷ ফাইনালে আর্জেন্তিনা বনাম ইংল্যান্ড ম্যাচের বিজয়ীর মুখোমুখি হবে তারা ৷