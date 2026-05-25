রিয়াল মাদ্রিদের কোনও ফুটবলারকে ছাড়াই বিশ্বকাপের দল ঘোষণা স্পেনের

রিয়াল মাদ্রিদের কোনও ফুটবলারকে ছাড়াই বিশ্বকাপের দল ঘোষণা স্পেনের
স্পেনের বিশ্বকাপ দলে সর্বাধিক আট ফুটবলার সুযোগ পেলেন বার্সেলোনা থেকে ৷ সোমবার ঘোষিত হল সেই স্কোয়াড ৷
Published : May 25, 2026 at 6:38 PM IST
মাদ্রিদ, 25 মে: দু'বছর আগে ইউরো জেতা স্পেন যে আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই ৷ ফলত প্রতিযোগিতার অন্যতম ফেভারিটদের স্কোয়াড ঘোষণার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন অনুরাগীরা ৷ সোমবার সামনে এল সেই স্কোয়াড ৷ কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে'র ঘোষিত 26 জনের সেই স্কোয়াডে জায়গা হল না রিয়াল মাদ্রিদ সেন্টার-ব্য়াক ডিন হুইসেন এবং রাইট-ব্য়াক ড্য়ানি কার্ভাহালের ৷
আশ্চর্যজনকভাবে রিয়ালের কোনও প্লেয়ারকে ছাড়াই বিশ্বকাপগামী বিমান ধরবে 'লা-রোজা' ব্রিগেড ৷ চোট-আঘাতজনিত সমস্যা এবং বিদায়ী মরশুমে 'লস ব্ল্য়াঙ্কস'-এর হয়ে বিশেষ গেমটাইম না-পাওয়ার কারণে কার্ভাহাল'কে সম্ভবত দলে রাখেননি ফুয়েন্তে ৷ এই বিষয়টি বোধগম্য হলেও হুইসেনের না-থাকাটা রীতিমতো সারপ্রাইজ ৷ ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথমবার কোনও রিয়াল মাদ্রিদ ফুটবলারকে ছাড়া বিশ্বকাপ খেলতে যাবে স্প্যানিশ আর্মাডা ৷ বার্সেলোনা সেন্টার-ব্যাক এরিক গার্সিয়ার সঙ্গে দৌড়ে পিছিয়ে পড়লেন তিনি ৷
দু'বছর আগে ইউরোপিয়ান চ্য়াম্পিয়নশিপ জয়ে নেতৃত্ব দেওয়া তারকা স্ট্রাইকার আলভারো মোরাতাও নেই 26 জনের স্কোয়াডে ৷ এক্ষেত্রে অবশ্য 2025-26 মরশুমে তাঁর জঘন্য পারফরম্য়ান্স অন্যতম কারণ ৷ বিদায়ী মরশুমে কোমো'র জার্সিতে একটিও গোল করতে ব্যর্থ 37টি আন্তর্জাতিক গোলের মালিক ৷ তবে প্রত্যাশামতোই দলে জায়গা পেলেন 'ওন্ডার কিড' ল্য়ামিন ইয়ামাল, পেদ্রি, পাউ কুবার্সি, মার্ক কুকুরেয়া, ডেভিড রায়া'র মতো তারকারা ৷ চোটের কারণে স্পেন ফারমিন লোপেজ'কেও পাবে না আসন্ন বিশ্বকাপে ৷
রিয়াল মাদ্রিদ ফুটবলারদের স্কোয়াডে ব্রাত্য রাখলেও বার্সেলোনা থেকে বিশ্বকাপের দলে আটজনকে রাখলেন ফুয়েন্তে ৷ এদের মধ্যে রয়েছেন- জোয়ান গার্সিয়া, এরিক গার্সিয়া, কুবার্সি, গাভি, পেদ্রি, ড্যানি ওলমো, ফেরান তোরেস এবং ইয়ামাল ৷ তবে শেষের নামটিকে বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর ম্য়াচে সম্ভবত পাবে না 2010-এর বিশ্বজয়ীরা ৷
16 বছর বাদে দ্বিতীয়বার বিশ্বসেরার হওয়ার লক্ষ্যে 15 জুন অভিযান শুরু হবে 'লা-রোজা'র ৷ বিশ্বকাপে গ্রুপ-এইচে কেপ ভের্দে, সৌদি আরব এবং উরুগুয়ে'র সঙ্গে রয়েছে ডিফেন্ডিং ইউরো চ্য়াম্পিয়নরা ৷ নবাগত কেপ ভের্দের বিরুদ্ধে প্রথম ম্য়াচ খেলবে স্পেন ৷
স্পেনের 26 সদস্যের বিশ্বকাপ স্কোয়াড-
- গোলরক্ষক: সিমোন, রায়া, গার্সিয়া
- ডিফেন্ডার: কুকুরেয়া, গ্রিমাল্ডো, কুবার্সি, লাপোর্তে, পুবিল, গার্সিয়া, লরেন্তে, পেদ্রো পোরো
- মিডফিল্ডার: পেদ্রি, রুইজ, জুবিমেন্ডি, গাভি, রড্রিগো, বায়েনা, মেরিনো
- ফরোয়ার্ড: ওয়্য়ার্জাবাল, ওলমো, উইলিয়ামস, পিনো, তোরেস, ইগলেসিয়াস, মুনোজ এবং ইয়ামাল ৷