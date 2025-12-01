'বিরাট' স্পর্শে আটক আরামবাগের সৌভিক, ছেলেকে ফেরাতে রাঁচিতে উদ্বিগ্ন পরিবার
আগে বিরাটের টানে সাইকেল চালিয়ে চেন্নাই গিয়েছে সৌভিক, জানাল পরিবার ৷
Published : December 1, 2025 at 5:22 PM IST
আরামবাগ, 1 নভেম্বর: মহেন্দ্র সিং ধোনির শহরে রবিবার 'বিরাট' সেঞ্চুরির সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি ঘটনা ঘটে যায় ৷ স্টেডিয়ামের বেড়াজাল টপকে নিরাপত্তীরক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করে বিরাট কোহলির পায়ে লুটিয়ে পড়েন এক অনুরাগী ৷ পরবর্তীতে নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যায় ৷ পরবর্তীতে তাঁকে আটকও করে পুলিশ ৷ কিন্তু ধোনির শহরে গিয়ে কোহলির পা ছোঁয়া অত্যুৎসাহী অনুরাগীর পরিচয় কি জানা আছে ? খোঁজ নিয়ে জানা গেল বিরাটের পা ছোঁয়া সেই অনুরাগী এই বাংলারই ৷
হ্য়াঁ, ঠিকই শুনেছেন ৷ রাঁচিতে গতকাল ফেন্সিং টপকে মাঠে প্রবেশ করা বিরাট কোহলি অনুরাগীর নাম সৌভিক মুর্মু ৷ বাড়ি আরামবাগের হরিণখোলার মধুপুর আদিবাসী গ্রামে ৷ চলতি বছর আইপিএলে ইডেন গার্ডেন্সে বিরাটের পা ছুঁয়েছিলেন বছর আঠারোর ঋতুপর্ণ পাখিরা ৷ একাদশ শ্রেণির ছাত্র ঝাঁকরা চুলের সৌভিক এদিন মনে করালেন ঋতুপর্ণকেই ৷
অতীতে 1600 কিমিরও বেশি সাইকেল চালিয়ে চেন্নাইয়ে বিরাট কোহলির খেলা দেখতে যাওয়ার নজির রয়েছে সৌভিকের ৷ এক্ষেত্রে ট্রেনে রাঁচি গেলেও 'ভগবান' কোহলিকে ছোঁয়ার সুপ্ত বাসনা নিয়েই বাড়ি থেকে রওনা হয়েছিল ছেলে ৷ জানালেন সৌভিকের মা মঙ্গলী মুর্মু ৷ সংবাদমাধ্যমকে সৌভিকের বাবা সমর মুর্মু যা জানালেন তাতে, ম্যাচ চলাকালীন রবিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তাঁর কাছে রাঁচি পুলিশের তরফে টেলিফোন আসে ৷ তাঁরা সমস্ত ঘটনা বিশদে জানায় সৌভিকের পরিবারকে ৷ এরপর থেকেই উদ্বিগ্ন সৌভিকের পরিবার ছেলেকে আনতে সোমবার রাঁচির উদ্দেশে রওনা হয়েছে ৷
সোশাল মিডিয়া ছেয়ে গিয়েছে সৌভিকের মাঠে ঢুকে পড়ার ভিডিয়োয় ৷ নিরাপত্তা বলয় টপকে ছেলের কীর্তি একেবারেই ভালো চোখে নিচ্ছে না সৌভিকের পরিবার ৷ তবে তাঁরা জানাচ্ছেন, আবেগ সংযত রাখতে না-পেরেই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে সৌভিক ৷ নিরাপত্তার প্রশ্নে পুলিশ আটক করেছে তাঁকে ৷ গোটা ঘটনায় হতবাক প্রতিবেশীরাও ৷
বাবা সমর মুর্মু জানান, রবিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা রাঁচি পুলিশ তাঁকে ফোন করে সৌভিককে আটকের কথা তাঁকে জানায় ৷ তাঁর কথায়, "আমরা জানি এটা ভীষণই অপরাধ করে ফেলেছে ৷ আবেগের বশেই এটা করেছেও ৷ আমার ছেলের স্বপ্ন ছিল বিরাট কোহলিকে স্পর্শ করা। এর আগে 1650 কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে চেন্নাইয়ে বিরাট কোহলির খেলা দেখতে গিয়েছিল ৷ পরীক্ষা সত্ত্বেও সেখানে গিয়েছিল ৷ আমি বারণ করেছিলাম স্টেডিয়ামে অনেক নিরাপত্তা থাকে ৷ কিন্তু কথা শুনল না ৷ স্বপ্নপূরণ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছে। আমরা আজই ছেলেকে আনতে যাব।"
উল্লেখ্য, রবিবাসরীয় রাঁচিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ান-ডে'তে ভারতের জয়ের নায়ক কোহলি-ই ৷ তাঁর 120 বলে 135 রানের ইনিংসে স্কোরবোর্ডে 349 রানে তোলে ভারত ৷ জবাবে 332 রানে শেষ হয় প্রোটিয়াদের ইনিংস ৷