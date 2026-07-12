খেলেছেন গ্রুপ পর্বের তিন ম্য়াচই, বিশ্বকাপের মাঝে রহস্যমৃত্যু দঃ আফ্রিকা ফুটবলারের

খেলেছেন গ্রুপ পর্বের তিন ম্য়াচই, বিশ্বকাপের মাঝে রহস্যমৃত্যু দঃ আফ্রিকা ফুটবলারের
2022 সালে 'বাফানা বাফানা'র হয়ে অভিষেক হয়েছিল জেইডেনের ৷ দেশের হয়ে ন'টি ম্য়াচ খেলেছেন তিনি ৷
Published : July 12, 2026 at 5:09 PM IST
কেপটাউন, 12 জুলাই: বিশ্বকাপ চলাকালীন রহস্যমৃত্যু দঃ আফ্রিকা ফুটবলারের ৷ দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ আবির্ভাবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর মাটিতে ফুটবলের মহামঞ্চে নকআউটের যোগ্য়তা অর্জন করেছিল নেলসন ম্য়ান্ডেলার দেশ ৷ সেই দেশেরই ভবিষ্যতের তারকা জেইডেন অ্যাডামস মাত্র 25 বছর বয়সে প্রয়াত হলেন শনিবার ৷ যিনি 'বাফানা বাফানা'র হয়ে চলতি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের সবক'টি ম্য়াচেই অংশ নিয়েছিলেন ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার সকালে কেপটাউন শহরের উপকণ্ঠে স্কটশেকলুফের একটি বাড়ি থেকে দঃ আফ্রিকা মিডফিল্ডারের দেহ উদ্ধার করা হয় ৷ ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ জাতীয় ফুটবলারের রহস্যমৃত্যুতে স্তম্ভিত দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়াপ্রেমীরা ৷ দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী গেইটন ম্য়াকেঞ্জি বলেন, "জেইডেন অ্য়াডামসের মৃত্যুর খবর একইসঙ্গে স্তম্ভিত করে দেওয়ার মতো এবং হৃদয়বিদারক ৷" বিবৃতিতে তিনি আরও জানান, দক্ষিণ আফ্রিকা ফুটবল একজন অত্যন্ত সম্ভাবনাময় প্রতিভাকে হারাল ৷
ম্য়াকেঞ্জি'র সংযোজন, "জেইডেনের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও ধারণা পাওয়া যায়নি ৷ সংবাদমাধ্যমকে আমি অনুরোধ করব কোনওরকম জল্পনা থেকে দূরে থাকার জন্য ৷" পাশাপাশি কঠিন সময়ে প্রয়াত ফুটবলারের পরিবার, ক্লাবকে তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দেওয়ার বিষয়েও অনুরোধ করেছেন তিনি ৷
🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🙏🙏🙏 pic.twitter.com/o4Wnttu45L— Gayton McKenzie (@GaytonMcK) July 11, 2026
জাতীয় দলের জার্সিতে ন'টি ম্য়াচে এক গোল করা জেইডেন অ্যাডামস ক্লাব ফুটবলে খেলতেন প্রিটোরিয়ার মামেলোডি সানডাউন্সের হয়ে ৷ 2025 সালে এই ক্লাবে যোগ দেওয়ার পর থেকে 67 ম্য়াচে ছ'টি গোল করেছেন তিনি ৷ জিতেছেন ঘরোয়া লিগ এবং আফ্রিকান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেতাবও ৷ 2022 সালে 'বাফানা বাফানা'র হয়ে অভিষেক হয়েছিল জেইডেনের ৷
Media Statement— Department of Sport, Arts and Culture (@SportArtsCultur) July 11, 2026
STATEMENT ON THE PASSING OF BAFANA BAFANA AND MAMELODI SUNDOWNS MIDFIELDER JAYDEN ADAMS
It is with profound shock and a heavy heart that I have learnt of the passing of Jayden Adams midfielder for Mamelodi Sundowns and Bafana Bafana, at the age of 25. pic.twitter.com/bERAKoS7A3
চলতি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচে চেকিয়ার মুখোমুখি হওয়ার আগে ঠাকুমার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলেন জেইডেন ৷ কিন্তু ব্যক্তিগত শোককে দূরে সরিয়ে দেশের হয়ে বিশ্বকাপের মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করতে পিছপা হননি ৷ সেই ম্য়াচটি 1-1 গোলে ড্র করেছিল দঃ আফ্রিকা ৷ সে যাইহোক, তরুণ ফুটবলারের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ সেদেশের ফুটবল প্লেয়ার্স ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে বলেছে, "জেইডেনের অকাল মৃত্যুর খবরে আমরা বিধ্বস্ত ৷ তাঁর চলে যাওয়া পরিবারের কাছে, তাঁর বন্ধুবান্ধবের কাছে, ক্লাবের কাছে এবং সর্বোপরি দেশের ফুটবলমহলের কাছে এক অপূরণীয় ক্ষতি ৷"