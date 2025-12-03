টানা 20 ম্যাচে টস হারল ভারত, সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে রাইপুরে প্রথম ব্যাটিং রোহিতদের

টানা 20 ম্যাচে টস হারল ভারত, সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে রাইপুরে প্রথম ব্যাটিং রোহিতদের
সিরিজ পকেটে নেওয়ার লক্ষ্যে রাইপুরে অপরিবর্তিত একাদশ নিয়ে নামল রাহুল অ্যান্ড কোং ৷
Published : December 3, 2025 at 1:21 PM IST
রাইপুর, 3 ডিসেম্বর: টেস্ট সিরিজের চুনকাম হওয়ার লজ্জায় প্রলেপ দিতে পারে ওয়ান-ডে সিরিজ জয় ৷ সেই লক্ষ্যে রাঁচিতে সিরিজের প্রথম ম্য়াচে এসেছে জয়ও ৷ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে বুধবার রাইপুরে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি ভারতীয় দল ৷ যেহেতু তিনম্যাচের সিরিজ তাই রাইপুরে জিতলেই সিরিজ পকেটে পুরে ফেলবে টিম ইন্ডিয়া ৷ আর রাইপুরে সিরিজ জয় নিশ্চিত করে ফেলতে গৌতম গম্ভীরের তুরুপের তাস সেই রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি ৷
অস্ট্রেলিয়া সফরে দল সিরিজ হারলেও একটি সেঞ্চুরি ও একটি হাফসেঞ্চুরি সহযোগে সিরিজ সেরা হয়েছিলেন রোহিত ৷ প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্য়াচেও হাফসেঞ্চুরি এসেছে পূর্বতন অধিনায়কের ব্যাটে ৷ অন্যদিকে অজি সফরের শেষ ম্য়াচে হাফসেঞ্চুরি করে ফর্ম ফিরে পাওয়া কোহলি তো আবার রাঁচিতে প্রথম ম্য়াচে হাঁকিয়েছেন 52তম ওডিআই সেঞ্চুরি ৷ দুই মহাতারকার 136 রানের জুটিতেই গত ম্য়াচে রানের ইমারত গড়েছিল ভারত ৷ পাল্টা শুরুটা ভালো করলেও পরের দিকে খেই হারিয়ে ম্য়াচ কঠিন করে ফেলেছিলেন বোলাররা ৷ শেষমেশ ভারত অবশ্য জেতে 17 রানে ৷
তাই 'রো-কো' জুটিতে শাণ দিয়েই দ্বিতীয় ম্যাচ এবং সেইসঙ্গে সিরিজ কব্জা করতে মরিয়া লোকেশ রাহুল অ্যান্ড কোম্পানি ৷ তবে রাইপুরে টসভাগ্য ফের বিপক্ষে গেল ভারতের ৷ এই নিয়ে টানা 20টি ওডিআই ম্যাচে টস হারল ভারত ৷ টস জিতে ভারতকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানালেন প্রোটিয়া অধিনায়ক তেম্বা বাভুমা ৷ প্রথম ম্য়াচে না-থাকলেও 'ডু অর ডাই' ম্য়াচে প্রত্যাবর্তন করলেন তিনি ৷ রায়ান রিকেলটনের পরিবর্তে একাদশে ফিরলেন তিনি ৷ এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা একাদশে এল আরও দু'টি বদল ৷ কেশব মহারাজ ও লুঙ্গি এনগিদিকে একাদশে ফেরাল অতিথি দল ৷
পরের দিকে শিশির ফ্যাক্টরের কথা মাথায় রেখেই রান তাড়া করার সিদ্ধান্ত বাভুমার ৷ অন্যদিকে অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই রাইপুর ম্য়াচে নামল ভারত ৷ স্কোরবোর্ডে বড় রান তুলে গত ম্যাচের মতোই দ্রুত বিপক্ষের উইকেট তুলে নেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানালেন অধিনায়ক রাহুল ৷ তবে পিচ নিয়ে খুশি তিনি ৷
- একনজরে ভারতীয় একাদশ: রোহিত, যশস্বী, বিরাট, রুতুরাজ, ওয়াশিংটন, রাহুল (অধিনায়ক), জাদেজা, হর্ষিত, কুলদীপ, আর্শদীপ ও প্রসিদ্ধ ৷
