ইডেনে সুখস্মৃতি ফেরাতে চায় দঃ আফ্রিকা, নিজেদের আন্ডারডগ মানতে নারাজ কিউয়িরা

ইডেনে সুখস্মৃতি ফেরাতে চায় দঃ আফ্রিকা, নিজেদের আন্ডারডগ মানতে নারাজ কিউয়িরা
টানা দ্বিতীয়বার কি ফাইনালে প্রোটিয়ারা, নাকি ইডেনে আজ নিজেদের আন্ডারডগ প্রমাণ করবে কিউয়িরা ?
কলকাতা, 4 মার্চ: মঙ্গলে ঊষা, বুধে পা ৷ বাংলার এই প্রচলিত আপ্তবাক্য এই মুহূর্তে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নিউজিল্যান্ড দুই দলের ক্ষেত্রে খাটে ৷ কারণ দু'দলের মধ্যে এক দল প্রথম সেমিফাইনালে জিতে প্রথম দল হিসেবে আজ পা রাখবে চলতি টি-20 বিশ্বকাপের ফাইনালে ৷
ক্রিকেটের সবচেয়ে ছোট ফরম্য়াটে দিনদশেক আগেকার ফলাফল নিছক পরিসংখ্যান মাত্র ৷ তাই চলতি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে এইডেন মার্করামের অধিনায়োকচিত ইনিংসের সৌজন্যে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার জয়, বুধসন্ধ্যার ইডেনে বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালের আগে কেবলই শুকনো তথ্য ৷ তাই অতীত নয়, বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে দুই দলের থিঙ্কট্যাঙ্কই ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে ফেলেছে ৷
কিউয়ি অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার বলছেন, "এই ম্যাচের আবহ সম্পূর্ণ আলাদা ৷ আমরা এখানে অনেক ম্যাচ খেলেছি ৷ ইডেনে আগের ম্যাচটা দেখেছি ৷ আমরা সেমিফাইনালের জন্য তৈরি ৷" পরিসংখ্যান বলছে আইসিসি টুর্নামেন্টের নকআউটে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে 3-0 ব্যবধানে এগিয়ে নিউজিল্যান্ড ৷ তবে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে পরিসংখ্যান অবশ্য প্রোটিয়াদের পক্ষে ৷ সাংবাদিক সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক এইডেন মার্করাম আবার বলেন, "আমি এমন একটা দলকে নেতৃত্ব দিতে পেরে ভাগ্যবান ৷ দলের সিনিয়র ক্রিকেটাররা সাহায্য করছে ৷ ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ দেখেছি ৷ মনে হয় উইকেট যথেষ্ট ভালো ৷"
দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটীয় দ্বৈরথ মানে ফিন অ্যালেন-টিম শেইফার্ডের মারকাটারি ব্য়াটিং বনাম কাগিসো রাবাদা-লুঙ্গি এনগিদির গতির লড়াই ৷ মিচেল স্যান্টনার, ইশ সোধি, রাচিন রবীন্দ্র- কিউয়িদের স্পিন ত্রিফলার পাল্টা হিসেবে আবার কেশব মহারাজ, এইডেন মার্করাম, জর্জ লিন্ডেরা রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিন অস্ত্র হিসেবে ৷ ইডেনের শুকনো বাইশ গজে স্পিনাররা ম্যাচের নির্ণায়ক হয়ে উঠতে পারেন ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার চলতি বিশ্বকাপের উজ্জ্বল পারফরম্য়ান্স দলগত সংহতির ফসল ৷ ক্রিকেটের প্রতিটি বিভাগে সেরা হয়ে ওঠার উদগ্র বাসনা তাদের অন্যতম ফেভারিট হিসেবে তুলে এনেছে ৷ করে তুলেছে ট্রফিজয়ের দাবিদার ৷ মার্করাম জানেন সেমিফাইনালে ছোট ভুলের বড় মূল্য চোকাতে হবে ৷
প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ, "দল হিসেবে ওরা যথেষ্ট শক্তিশালী ৷ ওদের বিরুদ্ধে গত ম্য়াচে ভালো রান করেছিলাম ৷ তবে বুধবার নতুনভাবে শুরু করতে হবে ৷" প্রায় একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, "এই দলের যে সকল ক্রিকেটার টেস্ট দলে ছিল তাঁরা অবশ্যই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের জয় থেকে নিশ্চিতভাবে অনুপ্রাণিত হবে ৷" প্রোটিয়া মানেই চোকার্স এই তকমা ক্রমেই ফিকে হচ্ছে ৷ ধারাবাহিকভাবে যে কোনও আইসিসি পরিচালিত টুর্নামেন্টে ন্যূনতম শেষ চারে পৌঁছনোর অভ্যাস তৈরি করেছে তারা ৷
বিশ্বকাপের লাস্ট-ল্যাপে এসে গতবারের রানার্স দলের অধিনায়ক বলছেন, "আমাদের ফেভারিট বলা হলেও আমরা তা গায়ে মাখছি না ৷ আমরা সেমিফাইনালে আকর্ষণীয় কিছু করে দেখাতে চাই ৷" অন্যদিকে রান-রেটের বদান্যতায় পাকিস্তানকে পিছনে ফেলে শেষ চারে পৌঁছনো নিউজিল্যান্ডকে বুধবারের ম্যাচে আন্ডারডগ বলা হচ্ছে ৷ যদিও স্যান্টনার তা মানতে রাজি নন ৷ কিউয়ি অধিনায়ক বলছেন, "আমরা আন্ডারডগ নই ৷ আমাদের লক্ষ্যপূরণের ইচ্ছেই সেমিফাইনালে পৌঁছে দিয়েছে ৷ আমরা ভিন্ন পরিবেশে খেলে এসেছি ৷ তবে ভালো একটা ম্যাচ খেলার জন্য তৈরি হচ্ছি ৷" দুই অধিনায়কের আস্তিন গোটানো বক্তব্যের মধ্যেই ম্যাচের মেজাজ লুকিয়ে ৷ সবমিলিয়ে মার্চের পয়লা দিনে সঞ্জু স্যামসনের অতিমানবিক ইনিংসের পর বুধে ক্রিকেটের নন্দনকাননে আরও একটি উপভোগ্য ম্যাচের মঞ্চ প্রস্তুত ৷