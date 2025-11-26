সবচেয়ে বড় হার ভারতের ! টিম ইন্ডিয়াকে চুনকাম করে ইতিহাস গড়ল প্রোটিয়ারা

সবচেয়ে বড় হার ভারতের ! টিম ইন্ডিয়াকে চুনকাম করে ইতিহাস গড়ল প্রোটিয়ারা
549 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 140 রানে গুটিয়ে গেল ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ৷
Published : November 26, 2025 at 12:44 PM IST
গুয়াহাটি, 26 নভেম্বর: দেওয়াল লিখনটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল চতুর্থদিনই ৷ পঞ্চমদিন সকালে দক্ষিণ আফ্রিকার দেড়খানা সেশন লাগল সেই দেওয়াল লিখনে সিলমোহর দিতে ৷ প্রথম টেস্ট জয়ের পর গুয়াহাটিতে দ্বিতীয় টেস্ট জিতে ভারতকে তাঁদের মাটিতে চুনকাম করল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ 549 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 140 রানে গুটিয়ে গেল ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ৷ দ্বিতীয় টেস্টে 408 রানে হারল টিম ইন্ডিয়া ৷ যা টেস্ট ক্রিকেটে তাঁদের সর্বাধিক ব্যবধানে হার (রানের নিরিখে) ৷
অন্যদিকে ঘরের মাটিতে ভারতীয় দলকে চুনকাম করে ইতিহাস গড়ে ফেলল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ প্রথম দেশ হিসেবে ভারতীয় দলকে তাঁদের মাটিতে দ্বিতীয়বার হোয়াইট-ওয়াশের কীর্তি স্থাপন করল তাঁরা ৷ এর আগে 2000 সালে হ্যান্সি ক্রোনিয়ের নেতৃত্বেও ভারতের মাটিতে তাঁদের চুনকাম করেছিল তাঁরা ৷ 25 বছর পর ক্রোনিয়ের সেই কীর্তি ছুঁলেন দেশের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ টেস্ট অধিনায়ক তেম্বা বাভুমা ৷ এই জয় টেস্ট ক্রিকেটে অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় সর্বাধিক ব্যবধানে জয় ৷ 2018 সালে অস্ট্রেলিয়াকে 492 রানে হারিয়েছিল তাঁরা ৷ যা রয়েছে তালিকার শীর্ষে ৷
সে যাইহোক, দুই উইকেটে 27 রান নিয়ে খেলা শুরু করা ভারতীয় দলকে পঞ্চমদিন ভাঙলেন সাইমন হার্মার ৷ প্রোটিয়া অফস্পিনারের ঘূর্ণিতে দ্বিতীয় ইনিংসে দেড়শো রানও তুলতে ব্যর্থ ভারতের অনভ্যস্ত ব্য়াটিং লাইন-আপ ৷ 37 রানে হাফডজন উইকেট নিলেন হারমার ৷ চলতি সিরিজে দ্বিতীয়বার ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়ার কীর্তিও গড়লেন তিনি ৷ 14তম টেস্টে এই নিয়ে তৃতীয়বার ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়ে সিরিজের সেরা তিনিই ৷ তবে প্রথম ইনিংসে 93 রান ও সাত উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা মার্কো জানসেন ৷
South Africa win the 2nd Test by 408 runs.— BCCI (@BCCI) November 26, 2025
They also clinch the #INDvSA Test Series by 2-0.
Scorecard ▶️ https://t.co/Hu11cnrocG#TeamIndia | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/NBSFW4xtxP
54 রান করে সামান্য প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্র জাদেজা ৷ কিন্তু ভারতের বাকি ব্যাটারদের শরীরি ভাষা দেখে বোঝার উপায় ছিল না সিরিজ বাঁচানোর কিংবা অন্তপক্ষে ম্যাচ বাঁচানোর ইচ্ছে তাঁদের আছে কি না ৷ সেই সুযোগ নিয়ে ভারতীয় দলকে দুরমুশ করলেন প্রোটিয়া বোলাররা ৷ এমনিতেই চলতি সিরিজটা যত দ্রুত সম্ভব ভুলতে চাইবেন ভারতীয় ব্যাটাররা ৷ দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হতে 30 বছর পর একটি লজ্জার নজিরও গড়ে ফেললেন তাঁরা ৷
🚨 MATCH RESULT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 26, 2025
A dominant display from #TheProteas Men as they claim victory by an incredible 408 runs!! 😤🇿🇦
Setting a new record for South Africa’s biggest winning margin over India in Test cricket. 💥🙆♂️ pic.twitter.com/GS9AaN2hLe
তিন দশক পর ঘরের মাটিতে টেস্ট সিরিজে সেঞ্চুরি করতে ব্যর্থ হলেন কোনও ভারতীয় ব্য়াটার ৷ 1995 সালে এমনটা শেষবার ঘটেছিল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৷ 63.5 ওভারে 140 রানে এদিন ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় চা-বিরতির পরেই ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হোয়াইট-ওয়াশের অর্থ গত একবছরের সামান্য বেশি সময়কালে ঘরের মাঠে দ্বিতীয়বার কোনও টেস্ট সিরিজে চুনকাম হতে হল ভারতকে ৷ গতবছর কিউয়িদের বিরুদ্ধে 0-3 হেরেছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ এরপর আজ প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে চুনকাম হওয়ায় হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের ভবিষ্যত নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন উঠে গেল বৈকি ৷