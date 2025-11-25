পাঁচশো ছাড়াল প্রোটিয়াদের লিড, গুয়াহাটিতে জিততে হলে বিশ্বরেকর্ড চাই ভারতের

পাঁচশো ছাড়াল প্রোটিয়াদের লিড, গুয়াহাটিতে জিততে হলে বিশ্বরেকর্ড চাই ভারতের
চতুর্থদিন দ্বিতীয় সেশন শেষে 508 রানে এগিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ৷
Published : November 25, 2025 at 2:06 PM IST
গুয়াহাটি, 25 নভেম্বর: দক্ষিণ আফ্রিকার বদান্যতায় ফলো-অনের লজ্জা এড়ালেও গুয়াহাটিতে হারের লজ্জা কি এড়াতে পারবে ভারতীয় দল ? দেশের ক্রিকেট অনুরাগীদের কাছে লাখ টাকার প্রশ্ন এখন এটাই ৷ কারণ দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের জয় ব্যতীত অন্য কোনও ফলাফলের অর্থ 1999-2000 সালের পর দেশের মাটিতে ফের প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে সিরিজ হারবে টিম ইন্ডিয়া ৷ চতুর্থদিন মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে যা পরিস্থিত তাতে গুয়াহাটিতে জিতে সিরিজে সমতা ফেরাতে হলে ইতিহাস গড়তে হবে ভারতকে ৷ কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকার লিড ইতিমধ্যেই পাঁচশো ছাড়িয়েছে ৷
প্রথম ইনিংসে 288 রানে এগিয়ে থেকে চতুর্থদিন মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে দ্বিতীয় ইনিংসে চার উইকেটে 220 রান তুলেছে প্রোটিয়ারা ৷ অর্থাৎ, ভারত পিছিয়ে 508 রানে ৷ অথচ টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে চতুর্থ ইনিংসে সর্বাধিক তাড়া হয়েছে 418 রান ৷ 2003 সালে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেই বিশ্বরেকর্ড গড়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ সুতরাং, গুয়াহাটি টেস্ট জিততে গেলে ইতিহাস গড়তে হবে ভারতকে ৷
- টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়ের নজির: চারশোর বেশি রান তাড়া করে পাঁচদিনের ক্রিকেটে জয়ের নজির রয়েছে ভারতের ঝুলিতেও ৷ 1976 সালে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে পোর্ট অব স্পেনে 406 রান তাড়া করে জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ যে রেকর্ড আজও অক্ষত ৷ আর ঘরের মাঠে চতুর্থ ইনিংসে ভারতের সর্বাধিক 387 রান তাড়া করে জয়ের নজির রয়েছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৷ তাও আজ থেকে 17 বছর আগে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ৷ সবমিলিয়ে গুয়াহাটিতে জিততে হলে নিজেদের তো ছাপিয়ে যেতে হবেই, একইসঙ্গে বহু রেকর্ড চুরমার করতে হবে ঋষভ পন্ত নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলকে ৷
Lunch on Day 4!— BCCI (@BCCI) November 25, 2025
Ravindra Jadeja with the wicket of Tony de Zorzi in the session.
South Africa lead by 508 runs.
Scorecard ▶️ https://t.co/Hu11cnrocG#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/wmGFavslpk
বিনা উইকেটে নয় রান নিয়ে চতুর্থদিন খেলা শুরু করা দক্ষিণ আফ্রিকা এদিন প্রথম দু'টো সেশনে তুলল 211 রান ৷ সর্বাধিক 60 রানে এখনও ক্রিজে রয়েছেন ট্রিস্টান স্টাবস ৷ সঙ্গে 29 রানে ব্যাট করছেন উইয়ান মুল্ডার ৷ 49 রানে জাদেজার শিকার হন টনি ডি জর্জি ৷ তিন রানে ফেরেন অধিনায়ক তেম্বা বাভুমা ৷ 77 রানে তিন উইকেট হারানোর পর চতুর্থ উইকেটে 101 রান যোগ করেন স্টাবস এবং জর্জি ৷
মধ্যাহ্নভোজের বিরতির সামান্য আগেই অতিথি দলের লিড 500-র গণ্ডি ছাড়িয়ে যায় ৷ ভারতের হয়ে তিন উইকেট রবীন্দ্র জাদেজার ঝুলিতে ৷ পঞ্চম ভারতীয় বোলার হিসেবে এদিন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে 50 টেস্ট উইকেটের মাইলস্টোন স্পর্শ করেন সৌরাষ্ট্র অলরাউন্ডার ৷
- টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক রান তাড়া করে জয় (প্রথম চার):
- ওয়েস্ট ইন্ডিজ- 418/7, 2003 (বনাম অস্ট্রেলিয়া)
- দক্ষিণ আফ্রিকা- 414/4, 2008 (বনাম অস্ট্রেলিয়া)
- ভারত- 406/4, 1976 (বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ)
- অস্ট্রেলিয়া- 404/3, 1948 (বনাম ইংল্যান্ড)