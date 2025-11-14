বিশ্বসেরাদের বিরুদ্ধে ইডেনে চার স্পিনার নিয়ে নামল ভারত, টস জিতে ব্যাটিং প্রোটিয়াদের

বিশ্বসেরাদের বিরুদ্ধে ইডেনে চার স্পিনার নিয়ে নামল ভারত, টস জিতে ব্যাটিং প্রোটিয়াদের
চার মাস পর মাঠে ফিরলেন ঋষভ পন্থ ৷ ক্রিকেটের নন্দনকাননেও টস ভাগ্য সঙ্গ দিল না শুভমন গিলের ৷
Published : November 14, 2025 at 10:03 AM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: ভারতে আসার আগে পাকিস্তানের মাটিতে হোঁচট খেতে হয়েছে টেস্ট ক্রিকেটের বিশ্বসেরাদের ৷ ইডেনে সিরিজের প্রথম টেস্টে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকার চ্যালেঞ্জ সামলাতে চার স্পিনার নিয়ে নামল গিল অ্যান্ড কোং ৷ চার মাস পর দলে ফিরলেন ঋষভ পন্থ ৷
ক্রিকেটের নন্দনকাননেও টস ভাগ্য সঙ্গ দিল না শুভমন গিলের ৷ অস্ট্রেলিয়া সফরের পর ঘরের মাঠেও প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে টস হারেন ভারত অধিনায়ক৷ টস জিতে ইডেনের বাইশ গজে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক তেম্বা বাভুমা ৷
ভারতীয় একাদশ: যশস্বী জসওয়াল, লোকেশ রাহুল, শুভমন গিল (অধিনায়ক), ঋষভ পন্থ (উইকেটকিপার), ধ্রুব জুরেল, রবীন্দ্র জাডেজা, অক্ষর পটেল, কুলদীপ যাদব, ওয়াশিংটন সুন্দর, মহম্মদ সিরাজ ও জসপ্রীত বুমরা
দক্ষিণ আফ্রিকার একাদশ: এইডেন মার্করাম, রায়ান রিকেলটন, উয়ান মুল্ডার, তেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), টনি জর্জি, ট্রিস্টান স্টাবস, কাইল ভেরেইন (উইকেটকিপার), সাইমন হার্মার, মার্কো জানসেন, করবিন বোশ ও কেশব মহারাজ