দ্বিতীয় টেস্টেও হারের মুখে ভারত, ইতিহাস থেকে আট উইকেট দূরে বিশ্বচ্যাম্পিনরা

দ্বিতীয় টেস্টেও হারের মুখে ভারত, ইতিহাস থেকে আট উইকেট দূরে বিশ্বচ্যাম্পিনরা
ভারতের মাটিতে এমন এক কীর্তির সন্ধিক্ষণে দক্ষিণ আফ্রিকা, যা আর কোনও দলের নেই ৷
Published : November 25, 2025 at 4:52 PM IST
গুয়াহাটি, 25 নভেম্বর: দ্বিতীয় টেস্ট জিতে সিরিজে সমতা ফেরাতে ভারতকে যে বিশ্বরেকর্ড গড়তে হবে সে বিষয়টি মধ্যাহ্নভোজের আগেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ৷ কারণ দ্বিতীয় সেশনেই পাঁচশোরও বেশি রানে লিড নিয়ে নিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ অথচ ইতিহাস বলছে এ যাবৎ টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক 418 রান তাড়া করে জয়ের নজির রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৷ তৃতীয় সেশনে এদিন পাঁচ উইকেটে 260 রান তুলে দক্ষিণ আফ্রিকা ডিক্লেয়ার করলে ভারতের সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় 549 ৷ ঐতিহাসিক জয়ের লক্ষ্যে রান তাড়া করতে নেমে চতুর্থদিনের শেষে দুই উইকেটে 27 রান তুলেছে ভারত ৷
অর্থাৎ, পঞ্চমদিন জিততে ভারতের চাই আরও 522 রান ৷ হাতে আট উইকেট ৷ এমতাবস্থায় দলের জয়ের প্রত্যাশা করছেন না অতি বড় সমর্থকও ৷ তবে 25 বছর বাদে ভারতের মাটিতে দ্বিতীয়বার টেস্ট সিরিজ জয়ের খুব কাছে প্রোটিয়ারা ৷ তারমধ্যে অন্তিমদিন ভারতীয় ব্যাটারদের প্রতিরোধ ভেঙে যদি দ্বিতীয় টেস্টে জয় তুলে নিতে পারে তাঁরা, তাহলে ভারতের মাটিতে ইতিহাস গড়বে টেস্টের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷
- কী সেই ইতিহাস: গুয়াহাটিতে টেস্ট ড্র হলেও প্রথম টেস্ট জয়ের সুবাদে সিরিজ মুঠোয় পুরে নেবে দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ সেক্ষেত্রে ইংল্য়ান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং অস্ট্রেলিয়ার পর চতুর্থ দেশ হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশে একাধিকবার টেস্ট সিরিজ জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করবে নেলসন ম্য়ান্ডেলার দেশ ৷ কিন্তু গুয়াহাটিতে পঞ্চমদিন ভারতীয় দলকে অলআউট করে ম্য়াচ জিতে পারলে তেম্বা বাভুমার দল এমন এক কীর্তি গড়বে, যা আর কোনও দেশের নেই ৷
Stumps on Day 4⃣— BCCI (@BCCI) November 25, 2025
Scorecard ▶️ https://t.co/Hu11cnrocG#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/MXqtMGMhay
গুয়াহাটিতে জয়ের অর্থ চলতি সিরিজে ভারতকে হোয়াইট-ওয়াশ করবে প্রোটিয়ারা ৷ এর আগে 2000 সালেও ভারতের মাটিতে এসে ভারতীয় দলকে হোয়াইট-ওয়াশ করে গিয়েছিল তাঁরা ৷ সেক্ষেত্রে প্রথম দল হিসেবে ভারতকে তাঁদের মাটিতে একাধিকবার টেস্ট সিরিজে হোয়াইট-ওয়াশ করার কৃতিত্ব অর্জন করবে তাঁরা ৷ যা ঐতিহাসিকও বটে ৷
তৃতীয় সেশনে ট্রিস্টান স্টাবস এদিন 94 রানে আউট হতেই দ্বিতীয় ইনিংসে যবনিকা টানেন প্রোটিয়া দলনায়ক তেম্বা বাভুমা ৷ পাঁচ উইকেটে 260 রানে দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে তাঁরা ৷ 549 রান তাড়া করতে নেমে দিনের শেষে দুই ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল (13) ও কেএল রাহুলের (6) উইকেট হারিয়েছে ভারত ৷ জয়সওয়ালকে ফেরান মার্কো জানসেন ৷ রাহুল হন হার্মারের শিকার ৷ অর্থাৎ, জয়ের জন্য আরও 522 রান করতে হবে হোম টিমকে ৷ পক্ষান্তরে বুধবার আট উইকেট তুলে নিতে পারলেই ইতিহাস গড়ে ফেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা ৷