চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হল গিলকে, ইডেনে লড়াইয়ে ফিরল দক্ষিণ আফ্রিকা

চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হল গিলকে, ইডেনে লড়াইয়ে ফিরল দক্ষিণ আফ্রিকা
ঘাড়ে চোট পেয়ে মাঠর বাইরে যান ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ 189 রানে শেষ ভারতের ইনিংস ৷ 30 রানে এগিয়ে টিম ইন্ডিয়া ৷
Published : November 15, 2025 at 1:43 PM IST
কলকাতা, 15 নভেম্বর: ইডেন টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকাকে অল্প রানে বেঁধে রেখেও সুবিধা তুলতে পারল না ভারত ৷ শুরুটা ভালো হলেও লোকেশ রাহুল আউট হওয়ার পর নিয়মিত উইকেট হারায় গিল অ্যান্ড কোং ৷ 189 রানে শেষ ভারতের ইনিংস ৷ 30 রানে এগিয়ে টিম ইন্ডিয়া ৷
দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই ধাক্কা ভারতের । মাত্র তিন বলে খেলে আহত ও অবসৃত হন ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ সাইমন হারমারকে সুইপ করে বাউন্ডারিতে পাঠানোর পরেই ঘাড়ের যন্ত্রণায় মুখ কুচকে যায় শুভমনের ৷ গ্যালারি তখন ভারত অধিনায়কের দুরন্ত সুইপের বন্দনায় ব্যস্ত। ফিজিও এসে প্রাথমিক পরীক্ষার পরে অধিনায়ককে নিয়ে সাজঘরে ফিরে যান । মাঠে নামেন ঋষভ পন্থ । ভারত তখন 2 উইকেটে তখন 79।
বেলা বাড়ার সঙ্গে ভারতীয় ব্যাটিং লাইন-আপের কঙ্কালসার চেহারা সামনে আসে । 4 উইকেটে 138 রান নিয়ে মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পরে খেলা শুরু করে ভারত দ্রুত উইকেট হারাতে থাকে । 159 রানের লক্ষণরেখা পার করে 189 রানে শেষ হয়ে যায় ভারতের ইনিংস ৷ ভারত 9 উইকেট হারালেও ঘাড়ের চোটে অবসৃত শুভমান গিল আর ব্যাট করতে পারেননি।
ইডেনে প্রথম দিনের শেষে জশপ্রীত বুমরা বলেছিলেন, টেস্ট ম্যাচের সাফল্য লুকিয়ে থাকে ধৈর্য্যে । ধৈর্য ধরে ক্রিজে পড়ে থাকলে সাফল্য আসবেই । দলের অন্যতম সিনিয়র ক্রিকেটারের সাফল্যের রসায়ন তাঁর সতীর্থরা অনুসরণ করল কোথায় ! প্রোটিয়া বোলাররা অসাধারণ বল করেছে, এমনটা নয় ৷ তবে নির্দিষ্ট লাইনে বোলিং করে গিয়েছেন ৷ আর তাতেই এসেছে সাফল্য ৷ কেভিন হারমার 4টি এবং জানসেন 3টি উইকেট নিয়ে ভারতীয় ব্যাটারদের 62 ওভারের মধ্যে সাজঘরে ফেরত পাঠিয়েছেন। কেশব মহারাজ এবং কেভিন বশের ঝুলিতে একটি করে উইকেট ৷
রাহুল, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবীন্দ্র জাদেজা, ধ্রুব জুরেলের উইকেট নেওয়ার জন্য প্রোটিয়া বোলারদের বাড়তি ঘাম ঝরাতে হয়নি ৷ নির্দিষ্ট লাইন বজায় রেখেই কাজ হাসিল করেছেন তাঁরা । একমাত্র ঋষভ পন্থ উইকেট উপহার দিয়েছেন অবিবেচকের মত শট নিয়ে ।
টেস্ট শুরুর আগে কিউরেটরের কাছে স্পিন-সহায়ক পিচের জন্য আবদার করেছিল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট । কিন্তু দেখা গেল বিস্ফোরক বুমরার সামনে বাকি ভারতীয় বোলাররা ফিকে । ব্যাট করার সময় দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার এবং স্পিনারদের সামনে আত্মসমর্পণ ভারতীয়দের । বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের সামনে ভারতীয়দের 'অলীক কুনাট্য' ইডেনের দ্বিতীয় দিনে ৷
শনিবাসরীয় ইডেনে ভারতের ব্যাটিং দেখতে দর্শকের ভিড় আস্তে আস্তে বাড়ছে ৷ কাগিসো রাবাদা ইডেন বেল বাজিয়ে খেলা শুরুর নির্দেশ দেন ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার 159 রানের জবাবে ভারত প্রথম দিনের শেষভাগে ব্যাট করতে নেমে এক উইকেট হারিয়ে 37 রান তুলেছিল। কেএল রাহুল এবং ওয়াশিংটন সুন্দর দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করেন ৷ স্কোরবোর্ডে 75 রান উঠতেই ওয়াশিংটন সুন্দর সাজঘরে । ব্যক্তিগত 29 রানে স্লিপে মার্করামের হাতে ধরা পড়েন ওয়াশিংটন ৷ দুটো বাউন্ডারি এবং একটি বিশাল ছক্কায় সাজানো ওয়াশিংটনের ইনিংস শেষ হয় হারমারের অফ-স্পিনে ৷ ওপেনার রাহুল ব্যক্তিগত 39 রানে কেশব মহারাজের স্লিপে মার্করামের হাতে ধরা পড়েন ৷ চারটে বাউন্ডারি এবং একটি ছক্কায় 119 বলের ইনিংস শেষ হয় রাহুলের ।
ঋষভ পন্থ শুরুতেই ক্যাচ দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু মার্করাম হাতছাড়া করেন ৷ ইডেনের পিচে বুমরার বিস্ফোরণের পরে দ্বিতীয় দিনে প্রোটিয়া স্পিনাররা ভারতীয় বোলারদের অস্বস্তিতে রাখেন ৷ রাহুল ফিরে যাওয়ার পরে ক্রিজে আসেন রবীন্দ্র জাদেজা। মাত্র 27 রানে জাদেজাও প্যাভিলিয়নে ফেরেন ৷
পন্থ একটি সুযোগ দেওয়া ছাড়া বাকি সময় দক্ষিণ আফ্রিকারদের বিরুদ্ধে হাত খুলে খেলার চেষ্টায় রয়েছেন। সুইপ, রিভার্স সুইপ এবং ক্রিজ ছেড়ে ছক্কা হাকানোতে প্রতিপক্ষের ওপর পাল্টা চাপ তৈরির চেষ্টায়। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই 'পন্থ তোমার মন নাই, দেখনদারিতে মনযোগ'। দল স্বস্তিতে নেই এই অবস্থাতেও দলের সহ-অধিনায়ক অনাবশ্যক হুক শট করতে গিয়ে কেভিন বশের বলে ব্যক্তিগত 27 রানে আউট হয়ে ফিরে যান।