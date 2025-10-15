দেড় দশক বাদে বিশ্বকাপে ভুভুজেলার দেশ, জায়গা নিশ্চিত সেনেগাল-আইভরি কোস্টেরও

দেড় দশক বাদে বিশ্বকাপে ভুভুজেলার দেশ, জায়গা নিশ্চিত সেনেগাল-আইভরি কোস্টেরও
তৃতীয়বারের জন্য বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করল 'বাফান বাফানা' ৷ সরাসরি বিশ্বকাপে যেতে ব্যর্থ নাইজিরিয়া ৷
Published : October 15, 2025 at 1:40 PM IST
হায়দরাবাদ, 15 অক্টোবর: আয়োজক হিসেবে 2010 সালে শেষবার বিশ্বকাপে খেলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ তাঁদের ফুটবল টিমের প্রতীক হয়ে উঠেছিল ভুভুজেলা বাঁশি ৷ এরপর পেরিয়ে গিয়েছে তিন-তিনটি বিশ্বকাপ ৷ 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এ আর দেখা যায়নি 'বাফানা বাফানা'কে ৷ অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে ৷ সোমবার রুয়ান্ডাকে হারিয়ে 2026 ফুটবল বিশ্বকাপের টিকিট কেটে ফেলল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ 16 বছর বাদে বিশ্ব ফুটবলের মহাযজ্ঞে সামিল হতে চলেছে তাঁরা ৷
এদিন গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচ জিতলেও যে সরাসরি দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপ যাত্রা নিশ্চিত হবে, তেমনটা বলা যাচ্ছিল না ৷ কারণ নাইজিরিয়াকে হারিয়ে দিলে নেলসন ম্য়ান্ডেলার দেশকে টপকে প্রথমবার বিশ্বকাপে জায়গা করে নিত বেনিন ৷ কিন্তু বেনিন তো জেতেইনি, পাশাপাশি রুয়ান্ডার বিরুদ্ধে 3-0 গোলে জয় চতুর্থবারের জন্য প্রোটিয়াদের পৌঁছে দিল বিশ্বকাপে ৷ 1998, 2002 এবং 2010 সালের আবারও বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা ৷
প্রথমার্ধে এদিন থালেন্তে এমবাথা ও ওসউইন অ্যাপোলিসের গোলে এগিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ দ্বিতীয়ার্ধে 3-0 করেন এভিডেন্স মাকগোপা ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ে নাইজিরিয়ার বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ প্রশ্নচিহ্নের মুখে ৷ গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে বেনিনকে 4-0 গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দল হিসেবে প্লে-অফে পৌঁছল ভিক্টর ওশিমেনের দেশ ৷ গ্রুপ পর্বে সেরা দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দল হিসেবে প্লে-অফের লড়াইয়ে চারটি দল ৷ যেখানে নাইজিরিয়া ছাড়াও পৌঁছে গিয়েছে ক্যামেরুন, কঙ্গো, গ্য়াবন ৷
History made!— Team South Africa (@OfficialTeamRSA) October 15, 2025
Bafana Bafana are heading to the 2026 FIFA World Cup! The dream lives on — South Africa, we’re going global!🌍
#BafanaBafana #TeamSA #WorldCup2026 pic.twitter.com/a6Zeb9NKor
সোমবার আফ্রিকা থেকে ন'টি দলের সরাসরি যোগ্যতা অর্জন পর্বও সম্পূর্ণ হয়ে গেল ৷ এদিন দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়াও মহাদেশ থেকে বিশ্বকাপে পৌঁছে গেল সেনেগাল ও আইভরি কোস্ট ৷ গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে মৌরিতানিয়াকে 4-0 গোলে হারিয়ে দিল সেনেগাল ৷ 2002 বিশ্বকাপে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন ফ্রান্সকে হারিয়ে চমকে দিয়েছিল যারা ৷ বিশ্বকাপে এটি তাঁদেরও চতুর্থ আবির্ভাব ৷
🇸🇳 Senegal book their ticket to #FIFAWorldCup 26!#WeAre26 pic.twitter.com/7yBZS6zOMh— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 14, 2025
অন্য ম্য়াচে কেনিয়াকে 3-0 গোলে হারিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকোর টিকিট কেটে ফেলল আইভরি কোস্ট ৷ গ্যাবনকে পিছনে ফেলে সরাসরি জায়গা পাকা করল দিদিয়ের দ্রোগবার দেশ ৷ বুরুন্ডিকে 2-0 গোলে হারিয়ে প্লে-অফ খেলবে গ্যাবন ৷ মরক্কো, তিউনিসিয়া, মিশর, আলজিরিয়া, ঘানা, কেপ ভের্দের জায়গা পাকা হয়েছিল আগেই ৷ সোমবার যুক্ত হল আরও তিন দল ৷ এর বাইরে আফ্রিকা থেকে আরও একটি দেশ প্লে-অফ জিতে পৌঁছে যাবে বিশ্বকাপে ৷