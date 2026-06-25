দঃ কোরিয়াকে হারিয়ে চমক, নকআউট নিশ্চিত করে ইতিহাসে 'বাফানা বাফানা'

দঃ কোরিয়াকে হারিয়ে চমক, নকআউট নিশ্চিত করে ইতিহাসে 'বাফানা বাফানা'
দেশের মাটিতে প্রথম আবির্ভাবে না-পারলেও 16 বছর বাদে বিশ্বকাপে পৌঁছে নকআউট নিশ্চিত করল দঃ আফ্রিকা ৷
Published : June 25, 2026 at 10:17 AM IST
গুয়াদালুপে (মেক্সিকো), 25 জুন: আয়োজক মেক্সিকোর কাছে 0-2 গোলে প্রতিযোগিতার শুরুটা মোটেই ভালো হয়নি ৷ কিন্তু চলতি ফিফা বিশ্বকাপে এক দুরন্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ দ্বিতীয় ম্য়াচে চেকিয়া'র বিরুদ্ধে 1-1 ড্র করে আশা বাঁচিয়ে রেখেছিল তারা ৷ আর বৃহস্পতিবার বিশ্বকাপের তৃতীয় ম্য়াচে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে অঘটন ঘটাল 'বাফানা বাফানা' ৷ এশিয়া জায়ান্টদের হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বকাপের নকআউটে পৌঁছে ইতিহাস গড়ল তারা ৷
আয়োজক হিসেবে 2010 সালে প্রথমবার ফুটবলের মহামঞ্চে আবির্ভাব হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ৷ দেশের মাটিতে সেবার শুরুতেই বিদায় নিয়েছিল তারা ৷ তবে 16 বছর বাদে বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রত্য়াবর্তনটা স্মরণীয় রইল ৷ এদিন ম্য়াচের দ্বিতীয়ার্ধে করা থাপেলো মাসেকো'র একমাত্র গোলে রাউন্ড অব-32 নিশ্চিত করল তারা ৷
অন্যদিকে প্রথম ম্য়াচে চেকিয়া'র বিরুদ্ধে জয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচে মেক্সিকোর কাছে হারতে হয়েছিল দঃ কোরিয়াকে ৷ তবে ব়্যাংকিংয়ে অনেকটা পিছিয়ে থাকা দঃ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হারটা বোধহয় প্রত্যাশা করেনি তারা ৷ অধিনায়ক সন হিউং মিন'কে এদিন প্রথম একাদশে না-রাখার সাহসী সিদ্ধান্ত নেন দঃ কোরিয়া কোচ ৷ প্রথমার্ধে দু'দলের কাছে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি সুযোগ এলেও গোল আসেনি ৷ এর মধ্যে সবচেয়ে সহজ সুযোগটি এসেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার এভিডেন্স মাকগোপা'র সামনে ৷
South Africa advance to the knockout stage for the first time! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
সতীর্থ ফুটবলারের নেওয়া শট কোরিয়া গোলরক্ষক প্রতিহত করলে প্রতিহত বল ফাঁকা গোলে ঠেলে দেওয়ার বদলে গোলরক্ষকের হাতে তুলে দেন তিনি ৷ দ্বিতীয়ার্ধে গোল তুলে নেওয়ার লক্ষ্যে তারকা সন'কে নামিয়ে দেন কোরিয়া কোচ ৷ কিন্তু ভাগ্য বদলায়নি দঃ কোরিয়ার ৷ উল্টোদিকে 63 মিনিটে কাঙ্খিত মুহূর্ত ধরা দেয় দঃ আফ্রিকার জন্য ৷ শেপাং মোরেমি'র ক্রস বক্সের মধ্যে রিসিভ করে বাঁ-পায়ের মাটি ঘেঁষা শটে গোল করেন মাসেকো ৷
Bafana Bafana enter the history books as they progress to the next round of the FIFA World Cup for the first time ever thanks to a Thapelo Maseko goal in the 2nd half#BafanaPride #BafanaBafana #FIFAWorldCup pic.twitter.com/XGjpH7JToc— Bafana Bafana (@BafanaBafana) June 25, 2026
পিছিয়ে পড়ে দঃ কোরিয়া তাগিদ বাড়ালেও গোলমুখ খুলতে পারেনি ৷ অন্যদিকে একমাত্র গোল ধরে রেখে ইতিহাস তৈরি করে দঃ আফ্রিকা ৷ তিন ম্য়াচে চার পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে শেষ করল তারা ৷ সহ-আয়োজক কানাডা'র বিরুদ্ধে রাউন্ড অব 32-এর ম্য়াচ খেলবে 'বাফানা বাফানা' ৷ অন্যদিকে তিন পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ-এ'তে তিনে শেষ করা কোরিয়াও জায়গা করে নিতে পারে পরবর্তী পর্বে ৷ তবে তার জন্য অপেক্ষা ছাড়া গতি নেই ৷
গ্রুপের অন্য ম্য়াচে চেকিয়াকে 3-0 গোলে হারাল মেক্সিকো ৷ আগেই নকআউট নিশ্চিত করা মেক্সিকো সবক'টি ম্যাচ জিতে পরবর্তী পর্বে গেল ৷ আর বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিশ্চিত হল চেকিয়া'র ৷ মেক্সিকোর হয়ে দ্বিতীয়ার্ধে এদিন গোলগুলি করেন মাতেও শাভেজ, জুলিয়ান কুইনোনেস এবং আলভারো ফিদালগো ৷