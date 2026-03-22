হাফসেঞ্চুরিতে নায়ক এস্টারহুইজেন, 'ডু অর ডাই' জিতে সিরিজে সমতায় ফিরল প্রোটিয়ারা

হাফসেঞ্চুরিতে নায়ক এস্টারহুইজেন, 'ডু অর ডাই' জিতে সিরিজে সমতায় ফিরল প্রোটিয়ারা
পাঁচ ম্যাচের টি-20 সিরিজ আপাতত 2-2 ৷ ওয়েলিংটনে বুধবার সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচ খেলবে নিউজিল্যান্ড ও দঃ আফ্রিকা ৷
Published : March 22, 2026 at 4:16 PM IST
ওয়েলিংটন, 22 মার্চ: প্রথম ম্য়াচ জিতে সিরিজে এগোলেও গত দু'ম্য়াচে হার পিছিয়ে দিয়েছিল তাদের ৷ রবিবার ওয়েলিংটনে হারের অর্থ ছিল সিরিজটাই হেরে যাওয়া ৷ কিন্তু ডু অর ডাই ম্য়াচ জিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে সমতায় ফিরল দঃ আফ্রিকা ৷ সবমিলিয়ে বুধবার হ্যাগলে ওভারে সিরিজের পঞ্চম তথা শেষ ম্য়াচ নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়াল ৷
ওয়েলিংটনের স্কাই স্টেডিয়ামে এদিন পাঁচ ম্য়াচের সিরিজ 2-2 করার পথে বিশ্বকাপের রানার্স নিউজিল্যান্ডকে 19 রানে হারাল প্রোটিয়ারা ৷ অনবদ্য অর্ধশতরানে ম্যাচের সেরা প্রোটিয়া ব্যাটার কন্নর এস্টারহুইজেন ৷ 165 রান তাড়া করতে নেমে 145 রানে শেষ নিউজিল্যান্ডের ইনিংস ৷ আঙুলে চোটের কারণে কিউয়ি একাদশ থেকে এদিন বাদ পড়েছিলেন অধিনায়ক টম ল্য়াথাম ৷ গত ম্য়াচে যাঁর ব্য়াটে হাফসেঞ্চুরিতে সিরিজে এগিয়ে গিয়েছিল আয়োজকরা ৷ ফলত ল্য়াথামের পরিবর্তে নিউজিল্যান্ডকে এদিন নেতৃত্ব দেন জিমি নিশম ৷ টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন প্রোটিয়া অধিনায়ক কেশব মহারাজ ৷
গত ম্য়াচের মতো এদিনও রানের খাতা না-খুলেই ফেরেন ওপেনার উইয়ান মুল্ডার ৷ দ্বিতীয় বলে উইকেট হারানোর ধাক্কা সামলে দ্বিতীয় উইকেটে প্রোটিয়াদের শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করান আরেক ওপেনার টনি ডি জর্জি এবং এস্টারহুইজেন ৷ জুটিতে 81 রান যোগ করে ডাগআউটে ফেরেন দ্বিতীয়জন ৷ তবে ফেরার আগে 36 বলে 57 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে যান এস্টারহুইজেন ৷ যা স্টাম্পার-ব্যাটারের আন্তর্জাতিক টি-20'তে প্রথম অর্ধশতরান ৷ তাঁর ইনিংস সাজানো ছিল সাতটি চার ও তিনটি ছ'য়ে ৷ 21 বলে 23 রান করে দ্রুত ফেরেন জর্জিও ৷
An extraordinary game of cricket comes to an end in Wellington as #TheProteas secure a thrilling 19-run victory! 🇿🇦😎
Incredible scenes as the five-match T20I series is level at 2-2, with the decider set for March 25th. 💥🏏
এরপর আর লম্বা হয়নি কারও ইনিংস ৷ বলা ভালো নিউজিল্যান্ড বোলিং লম্বা হতে দেয়নি ৷ 19 রানে ফেরেন ডিয়ান ফরেস্টার ও জোসন স্মিথ ৷ রুবিন হারমানের 25 বলে অপরাজিত 28 রান শেষপর্যন্ত পাঁচ উইকেট হারিয়ে দঃ আফ্রিকাকে পৌঁছে দেয় 164 রানে ৷ আট বলে 14 রানে অপরাজিত থাকেন জর্জ লিন্ডে ৷ 29 রান দিয়ে কিউয়িদের হয়ে সর্বাধিক দু'টি উইকেট কাইল জেমিসনের ৷ ভালো বোলিং আরেক পেসার বেন সিয়ার্স ও স্পিনার কোল ম্য়াকনখি'র ৷ যথাক্রমে 22 ও 26 রান দিয়ে দু'জনেই নেন একটি করে উইকেট ৷
Connor Esterhuizen’s superb innings paves the way for #TheProteas in a remarkable victory to level the series in Wellington, earning him top honours. 🇿🇦🙌
রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা দারুণ করে নিউজিল্যান্ড ৷ ল্য়াথাম না-থাকায় ক্যাটেনে ক্লার্কের সঙ্গে ইনিংসের গোড়াপত্তনে নামেন টিম রবিনসন ৷ রবিনসন 22 বলে ঝোড়ো 32 করেন ৷ তবে ক্লার্ক ফেরেন মাত্র ন'রানে ৷ 2.3 ওভারে 28 রানে প্রথম ধাক্কার পর নিয়মিত উইকেট খোয়াতে শুরু করে আয়োজকরা ৷ 11.5 ওভারে কিউয়িরা 95 রানে পাঁচ উইকেট হারানোর পরেই চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ৷ শেষপর্যন্ত ওটনেইল বার্টম্য়ান, কেশব মহারাজ, জেরাল্ড কোয়েৎজের দাপটে 18.5 ওভারে 145 রানে গুটিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড ইনিংস ৷
দঃ আফ্রিকা বোলারদের মধ্যে 31 রানে সর্বাধিক তিন উইকেট কোয়েৎজের ৷ দু'টি করে শিকার বার্টম্যান, মহারাজ ও সুব্রায়েনের ৷ তবে হাফসেঞ্চুরির পর জোড়া ক্যাচ নিয়ে ম্য়াচের সেরা এস্টারহুইজেন ৷ আগামী 25 মার্চ সিরিজের পঞ্চম তথা নির্ণায়ক টি-20 ম্য়াচটি হবে ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলে ওভালে ৷