কাপের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে প্রোটিয়াদের কাছে হার, সেমিফাইনালের অঙ্ক জটিল করল ভারত

কাপের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে প্রোটিয়াদের কাছে হার, সেমিফাইনালের অঙ্ক জটিল করল ভারত
বল হাতে জোড়া উইকেটের পর ব্যাট হাতে অপরাজিত 81 রান করে ম্যাচের সেরা মারিজেন কাপ ৷ এদিন তাঁর দু'টি ক্যাচ ফেলেন রাধা যাদব ৷
Published : June 22, 2026 at 1:55 AM IST
ম্যাঞ্চেস্টার, 22 জুন: জিতলে সেমিফাইনালের দৌড়ে এগিয়ে যাওয়া যেত অনেকটাই ৷ কিন্তু জোড়া ম্যাচে জয়ের পর টি-20 বিশ্বকাপের তৃতীয় ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারল 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ সেইসঙ্গে শেষ চারের সমীকরণ জটিল করল টিম ইন্ডিয়া ৷ মারিজেন কাপের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ছয় উইকেটে হারল হরমনপ্রীত ব্রিগেড ৷
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো ম্যাঞ্চেস্টারে এদিন কেরিয়ারের 200তম টি-20 ম্যাচটি খেলতে নেমেছিলেন ভারত অধিনায়িকা হরমনপ্রীত ৷ প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে এই কীর্তি গড়লেন তিনি ৷ কিন্তু জয় দিয়ে মাইলস্টোন ম্যাচ স্মরণীয় রাখতে পারলেন না তিনি ৷ পাঁচ বল বাকি থাকতে 159 রানের টার্গেট তাড়া করে নিল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ অথচ স্পিনার শ্রী চরণির ধাক্কায় একসময় পাওয়ার-প্লে'তে 25 রানে দুই উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল তারা ৷
তৃতীয় উইকেটে তানজিম ব্রিটসের সঙ্গে কাপের 97 রানের জুটি ম্যাচ ভারতের হাতের বাইরে নিয়ে যায় ৷ 36 বলে 40 রান করে আউট হন ব্রিটস ৷ তবে আটকানো যায়নি কাপ'কে ৷ সাতটি চার ও চারটি ছয় মেরে 45 বলে 81 রানে অপরাজিত থাকেন তিনি ৷ সেইসঙ্গে ভারতকে চলতি টুর্নামেন্টে প্রথম হারের স্বাদ দেন ৷ চার বলে 10 রানে অপরাজিত থেকে যান ক্লো ট্রিয়ন ৷ 19.1 ওভারে চার উইকেট হারিয়ে 161 রান তুলে ম্যাচ জিতে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা ৷
South Africa dig deep to secure a hard-fought win over India to make things interesting in Group A 👏— ICC (@ICC) June 21, 2026
#T20WorldCup pic.twitter.com/ORiYnTYblt
এর আগে এদিন টস জিতে প্রথম ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌর ৷ লম্বা হয়নি কোনও ভারতীয় ব্যাটারের ইনিংস ৷ ব্যাট হাতে ম্যাচ জেতানোর আগে বল হাতেও এদিন দুরন্ত কাপ ৷ চার ওভার হাত ঘুরিয়ে 27 রানে নেন জোড়া উইকেট ৷ এছাড়াও দু'টি উইকেট নেন শাবনিম ইসমাইল ৷ 15 বলে সর্বাধিক 31 রান করেন ওপেনার শেফালি বর্মা ৷ অলরাউন্ডার দীপ্তি শর্মার 21 বলে 29 রান স্কোরবোর্ডে দেড়শো তুলতে সাহায্য করে ৷ 20 ওভারে সাত উইকেটে ভারত তোলে 158 রান ৷
Marizanne Kapp stepped up and drove South Africa's sensational chase against India at the Women's #T20WorldCup 2026 👏— ICC (@ICC) June 21, 2026
Watch the match highlights 🎥https://t.co/1Cz1Ui8zyl
এই হারের ফলে ভারতকে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারাতেই হবে ৷ অর্থাৎ, সেই ম্যাচে ভারতের জন্য কার্যত 'ডু অর ডাই' ৷ দক্ষিণ আফ্রিকা এদিন ম্যাচ জিতে পয়েন্টের নিরিখে ভারতকে ছুঁয়ে ফেলল ৷ ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বাংলাদেশ- তিন দেশের পয়েন্টই এই মুহূর্তে সমসংখ্যক হলেও রানরেটে অবশ্য দু'য়ে রয়েছে ভারত ৷ ছয় পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অজিরা ৷ অস্ট্রেলিয়ার আগে পরবর্তী ম্যাচে বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে ভারতের প্রমিলা ব্রিগেড ৷