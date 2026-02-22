সবরমতীর পাড়ে ভারতের ব্যাটিং ভরাডুবি, বিরাট জয়ে বদলা দঃ আফ্রিকার

সবরমতীর পাড়ে ভারতের ব্যাটিং ভরাডুবি, বিরাট জয়ে বদলা দঃ আফ্রিকার
কোনওক্রমে একশো পেরিয়ে গুটিয়ে গেল ভারতের সাধের ব্যাটিং লাইন-আপ ৷
Published : February 22, 2026 at 11:10 PM IST
আমেদাবাদ, 22 ফেব্রুয়ারি: ব্যাটারদের দুরন্ত প্রত্যাবর্তনের পর বোলারদের শৃঙ্খলাপরায়ণ পারফরম্যান্স ৷ সঙ্গে যোগ হল দুরন্ত ক্যাচিং ৷ সবকিছুর যোগফলে টি-20 বিশ্বকাপের সুপার-এইটে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতকে ধরাশায়ী করল দঃ আফ্রিকা ৷ বিরাট জয়ে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে গত বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের বদলা নিল এইডেন মার্করাম অ্যান্ড কোম্পানি ৷ 76 রানে জিতে টি-20 বিশ্বকাপের সুপার-এইট অভিযান শুরু করল প্রোটিয়ারা ৷
শুরুটা দেখে দিনের বাকিটা যে সবসময় আন্দাজ করা ঠিক না, সেটা বুঝিয়ে দিল দঃ আফ্রিকা ৷ কারণ পাওয়ার-প্লে'তে তিন উইকেট হারিয়ে কোণঠাসা প্রোটিয়ারা ডেভিড মিলার, ট্রিস্টান স্টাবসদের ব্যাটে ভর করে স্কোরবোর্ডে প্রায় দু'শোর কাছাকাছি রান তুলল এদিন ৷ আর প্রথমবার চলতি টুর্নামেন্টে রান তাড়া করতে নামে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল ভারতের সাধের ব্যাটিং লাইন-আপ ৷ 42 করে কিছুটা লড়লেন শিবম দুবে ৷ বাকিরা ডাহা ফেল ৷
188 তাড়া করতে নেমে বিশ্বকাপের প্রথম রান ব্যাটে এলেও ব্যর্থ ওপেনার অভিষেক শর্মা ফিরলেন 15 রানে ৷ তার আগে অবশ্য মার্করামের স্পিনে শূন্যে আউট হন আরেক ওপেনার ঈশান কিষাণ ৷ পাওয়ার-প্লে'তেই তিন উইকেট হারায় ভারত ৷ ললাট-লিখন হয়ে গিয়েছিল তখনই ৷ মার্কো জানসেন, করবিন বস্ক, কেশব মহারাজদের দাপটে এরপর একে একে ডাগআউটে ফেরেন তিলক বর্মা (1), ওয়াশিংটন সুন্দর (11), অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব (18), হার্দিক পান্ডিয়ারা (18) ৷ ম্যাচ যখন হাত থেকে কার্যত বেরিয়ে গিয়েছে তখন ব্যাট করতে নেমে শূন্য রানে আউট হন রিঙ্কু সিং ৷
একটি চার ও তিনটি ছক্কায় 37 বলে 42 করেন শিবম দুবে ৷ কিন্তু যোগ্য সহায়তা না-পাওয়ায় তাঁর একক লড়াই দাম পেল না ৷ শেষ পর্যন্ত 18.5 ওভারে মাত্র 111 রানে গুটিয়ে যায় গতবারের চ্যাম্পিয়নদের ইনিংস ৷ 22 রানে চার উইকেট নেন মার্কো জানসেন ৷ তিন উইকেট যায় কেশব মহারাজের ঝুলিতে ৷ 76 রানে বিরাট জয়ের সঙ্গে গতবছরের বদলা তো হলই ৷ কিন্তু সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যেটা, সেই +3.800 রান-রেট জোগাড় করে শেষ চারের রাস্তা মসৃণ করে রাখল প্রোটিয়া ব্রিগেড ৷
এদিন টস জিতে প্রথম ব্যাটিং করে 20 রানে তিন উইকেট হারিয়েও ডেভিড মিলারের ব্যাটে ঘুরে দাঁড়ায় দঃ আফ্রিকা ৷ 35 বলে 63 আসে ম্যাচ সেরা মিলারের ব্যাটে ৷ এছাড়া ডেওয়াল্ড ব্রেভিস করেন 29 বলে 45 ৷ শেষদিকে ট্রিস্টান স্টাবসের 24 বলে ঝোড়ো 44* দঃ আফ্রিকাকে সাত উইকেটে 187 রানে পৌঁছে দেয় ৷ চার ওভারে 15 রানে তিন উইকেট নিয়ে ভারতের সবচেয়ে সফল বোলার জসপ্রীত বুমরা ৷