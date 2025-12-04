ঝুলিতে একাধিক নজির, প্রসিদ্ধ-হর্ষিতদের পিটিয়ে সমতায় ফিরল প্রোটিয়ারা

ঝুলিতে একাধিক নজির, প্রসিদ্ধ-হর্ষিতদের পিটিয়ে সমতায় ফিরল প্রোটিয়ারা
বাভুমা ফিরতেই বদলে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা । রেকর্ড জয়ে সিরিজ 1-1 করল ম্যান্ডেলার দেশ ।
Published : December 4, 2025 at 9:41 AM IST
রাইপুর, 4 ডিসেম্বর: সিরিজের প্রথম ম্যাচ জিতলেও ভারতীয় শিবিরে উদ্বেগ গ্রাস করেছিল বোলারদের পারফরম্যান্স নিয়ে । সেই উদ্বেগ যে অমূলক নয়, প্রমাণ মিলল দ্বিতীয় ম্যাচেই । বিরাট কোহলির টানা দ্বিতীয় সেঞ্চুরি, রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের পয়লা ওয়ান-ডে শতরান, স্কোরবোর্ডে 358 রান । তারপরেও বোলারদের শোচনীয় পারফরম্যান্সে সিরিজে সমতা ফেরাল দক্ষিণ আফ্রিকা ।
পাল্টা এইডেন মার্করামের সেঞ্চুরি, ম্যাথু ব্রিৎজকে এবং ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের ঝোড়ো হাফসেঞ্চুরি ভারতের মাটিতে ঐতিহাসিক জয় এনে দিল প্রোটিয়াদের । চার বল বাকি থাকতে ছয় উইকেট হারিয়ে 362 রান তুলে সিরিজ 1-1 করল তেম্বা বাভুমা অ্যান্ড কোম্পানি । ফলত শনিবার ভাইজাগে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়াল ।
প্রোটিয়াদের এই জয় ঐতিহাসিক কারণ, একাধিক রেকর্ড গড়ে এই ম্যাচে জিতল তাঁরা । ওয়ান-ডে ক্রিকেটে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়ের নজির গড়ল সফরকারী দক্ষিণ আফ্রিকা । আর দেদার রান বিলিয়ে সেই জয়ে সাহায্য করলেন গম্ভীরের প্রিয় ছাত্র হর্ষিত রানা, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণরা । এদিন অবশ্য কম গেলেন না চায়নাম্যান কুলদীপ যাদবও ।
দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ উইকেটে গুরুত্বপূর্ণ সব পার্টনারশিপ জয়ের পথ গড়ে দিল প্রোটিয়াদের । 98 বলে 110 রান করে সেই জয়ে নেতৃত্ব দিলেন মার্করাম । দক্ষিণ আফ্রিকা ওপেনারের চতুর্থ শতরানের ইনিংস এদিন সাজানো ছিল 10টি চার ও চার ছক্কায় । অধিনায়ক বাভুমা করেন 46 রান । ব্রিৎজকের ব্যাট থেকে আসে 64 বলে 68 রান । ব্রেভিস খেলেন 34 বলে 54 রানের ঝোড়ো ইনিংস ।
দু'টি উইকেট নিলেও 8.2 ওভার হাত ঘুরিয়ে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা দিলেন 85 রান । একটি করে উইকেট পেলেও 10 ওভারে হর্ষিত এবং কুলদীপ খরচ করলেন যথাক্রমে 70 ও 78 রান । ফল যা হওয়ার তাই হল ।
একনজরে কী কী নজির গড়ল দক্ষিণ আফ্রিকা
- রাইপুরে দক্ষিণ আফ্রিকার 359 রান তাড়া করে জয় ওয়ান-ডে'তে ভারতের বিরুদ্ধে যুগ্ম সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়ের নজির । 2019 সালে মোহালিতে একই রান তাড়া করে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া । অর্থাৎ, রাইপুরে এদিন অজিদের নজিরে থাবা বসাল প্রোটিয়ারা ।
- ভারতের মাটিতে এটি দ্বিতীয় সর্বাধিক (যুগ্ম) রান তাড়া করে জয়ের নজির । সর্বাধিক 360 রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড রয়েছে ভারতের দখলেই । 2013 সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এই নজির গড়েছিল তাঁরা ।
- ওয়ান-ডে ক্রিকেটে ষষ্ঠ সর্বাধিক (যুগ্ম) রান তাড়া করে জয় এটি ।
- তৃতীয়বার ওয়ান-ডে ক্রিকেটে সাড়ে তিনশোর বেশি রান তাড়া করে জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা । এর মধ্যে ওয়ান-ডে ক্রিকেটে সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়ের প্রথম দু'টি রেকর্ড (435 রান, 372 রান) তাঁদের দখলেই ।