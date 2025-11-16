নিজেদের 'ঘূর্ণি' অস্ত্রেই ঘায়েল গম্ভীর অ্যান্ড কোং, নন্দনকাননে লজ্জার হার ভারতের

নিজেদের 'ঘূর্ণি' অস্ত্রেই ঘায়েল গম্ভীর অ্যান্ড কোং, নন্দনকাননে লজ্জার হার ভারতের
ইডেনে 13 বছর পর টেস্ট হারল ভারত ৷ 30 রানে জিতে সিরিজে এগোল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা ৷
Published : November 16, 2025 at 2:14 PM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: দ্বিতীয়দিন 15টি উইকেট যাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল ইডেনের পিচ নিয়ে সমালোচনা ৷ আর হবে না-ই বা কেন ৷ প্রথম দু'দিনে 26 উইকেটের পতন একটা টেস্ট ম্য়াচকে 'খুন' করার পক্ষে যথেষ্ট ৷ দ্বিতীয়দিন শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা সাত উইকেট হারিয়ে 93 রানে শেষ করার পরেও বিশেষজ্ঞরা ভারতের হয়ে বাজি ধরতে পারছিলেন না ৷ কারণ, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা যে তৃতীয়দিন টিম ইন্ডিয়াকে তাঁদের ঘূর্ণি অস্ত্রেই ঘায়েল করতে পারে সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেবে কার সাধ্যি ৷ আর চতুর্থদিন হলও তাই ৷ তেম্বা বাভুমার লড়াকু ব্য়াটিংয়ে যে স্বল্প পুঁজি জোগাড় করেছিল প্রোটিয়ারা, ব্য়াটারদের বধ্যভূমি ইডেনে সেই পুঁজি নিয়েই বাজিমাত করে গেলেন অতিথি দলের স্পিনাররা ৷
124 রান তাড়া করতে নেমে চতুর্থ ইনিংসে ভারত গুটিয়ে গেল 93 রানে ৷ যা চতুর্থ ইনিংসে চতুর্থ সর্বনিম্ন রান টিম ইন্ডিয়ার ৷ লাঞ্চের আগে শুরুটা করেছিলেন পেসার মার্কো জানসেন ৷ এরপর প্রথম ইনিংসর পর দ্বিতীয় ইনিংসেও চার উইকেট নিয়ে ভারতকে ভাঙলেন স্পিনার সাইমন হারমার ৷ ম্যাচের সেরা তিনিই ৷ জোড়া উইকেট গেল আরেক বাঁ-হাতি স্পিনার কেশব মহারাজের ঝুলিতে ৷ একটি উইকেট পার্টটাইম স্পিনার এইডেন মার্করামের ঝুলিতে ৷ 30 রানে ইডেন-জয় করে সিরিজে 1-0 ব্য়বধানে এগিয়ে গেল ডব্লিউটিসি চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ আড়াইদিনে শেষ হয়ে গেল ইডেন টেস্ট ৷ যা মোটেই ভালো বিজ্ঞাপন নয় ক্রিকেটের কুলীন ঘরানার জন্য ৷
সাত উইকেটে 93 রান নিয়ে তৃতীয়দিন সকালে শুরু করা দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় 153 রানে ৷ জঘন্য পিচে একমাত্র ব্যাটার হিসেবে হাফসেঞ্চুরি করে 55 রানে অপরাজিত থেকে যান বাভুমা ৷ প্রোটিয়া অধিনায়ক ক্রিকেট কুলে বড় ব্যাটসম্যানের তকমা হয়তো পান না অথচ ইডেনে এদিন ব্যাট করে গেলেন বাধ্য ছাত্রের মতো ৷ সিরিজে এগোতে ভারতের জয়ের জন্য দরকার ছিল 124 রান ৷ কিন্তু মধ্যাহ্নভোজের আগেই 10 রানে জোড়া উইকেট হারিয়ে বসে ভারত ৷ দুই ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ও কেএল রাহুলের উইকেট তুলে অতিথি দলের জয়ের সম্ভাবনা উসকে দেন মার্কো জানসেন ৷
দ্বিতীয় সেশনে যে সম্ভাবনায় সিলমোহর পড়ল ৷ 92 বলে ওয়াশিংটন সুন্দরের 31 রানে লড়াই রুখে ছড়ি ঘোরালেন দক্ষিণ আফ্রিকা স্পিনাররা ৷ 17 বলে চালিয়ে খেলে 26 রান করেন অক্ষর ৷ কেশব মহারাজ তাঁকে ফেরাতেই জয় কার্যত নিশ্চিত হয়ে যায় ম্য়ান্ডেলার দেশের ৷ পরের বলেই মহম্মদ সিরাজকে ফিরিয়ে প্রোটিয়াদের কাঙ্খিত জয় এনে দেম মহারাজ ৷ হারমার ফেরান ধ্রুব জুরেল (13), ঋষভ পন্ত (2), রবীন্দ্র জাদেজা (18) ও কুলদীপ যাদবকে (1) ৷
🚨 MATCH RESULT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 16, 2025
An incredible performance from #TheProteas Men at Eden Gardens! 🏟🔥
A phenomenal turnaround as South Africa claims victory by 30 runs to go 1-0 up in the Test series! 🇿🇦 pic.twitter.com/3jDrTZpCVd
'নেক স্প্যাজম'-এর কারণে কলকাতার হাসপাতালে আইসিইউ মনিটরিংয়ে অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ তাই চতুর্থ ইনিংসে মাঠে নামতে পারেননি তিনি ৷ অর্থাৎ, তাঁকে ছাড়া 35 ওভারে 93 রানে অলআউট ভারতীয় দল ৷ পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্য়ায়কে ঢাল করে সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দ্বিতীয়দিন জানিয়েছিলেন, ভারতীয় দলের চাহিদামতোই উইকেট দেওয়া হয়েছে ৷ অর্থাৎ, বলাই যায় ক্রিকেটের নন্দনকাননে নিজেদের অস্ত্রেই ঘায়েল গম্ভীর অ্যান্ড কোং ৷