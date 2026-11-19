সিংহাসনচ্যুত নিউজিল্যান্ড, বাংলাদেশকে হারিয়ে ডব্লিউটিসির শীর্ষে প্রোটিয়ারা
প্রথম টেস্ট জিততে দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে লক্ষ্যমাত্রা ছিল মাত্র 12 রান ৷
Published : November 19, 2026 at 5:20 PM IST
জোহানেসবার্গ, 19 নভেম্বর: টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে বৃহস্পতিবার দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরু হয়েছে নিউজিল্যান্ডের ৷ প্রাথমিক বিপর্যয় রুখে প্রথমদিনের শেষে পাঁচ উইকেটে 243 রান তুলে ভালো জায়গায় আয়োজকরা ৷ তবে প্রথমদিনের খেলা শেষ হওয়ার কয়েকঘণ্টার মধ্যে বিশ্ব টেস্ট চ্য়াম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষস্থান হারাল কিউয়িরা ৷ সৌজন্যে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বড় জয় ৷
ঘরের মাঠে দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথমটিতে বৃহস্পতিবার 'টাইগার'দের নয় উইকেট হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ পঞ্চমদিন জয়ের জন্য প্রোটিয়াদের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় 12 রান ৷ মার্কুয়েস আকেরম্য়ানের উইকেট হারিয়ে সহজ জয় তুলে নেয় ডব্লিউটিসি-র ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ আর এই জয়ের সঙ্গে 'ব্ল্যাক-ক্যাপস'কে সরিয়ে শীর্ষস্থান দখল করে নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ 72.22 পয়েন্টস পার্সেন্টেজ নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে অভিযান শুরু করেছে নিউজিল্যান্ড ৷ আর বৃহস্পতিবার বাংলাদেশকে হারানোর পর দক্ষিণ আফ্রিকার পয়েন্টস পার্সেন্টেজ বেড়ে দাঁড়াল 75 ৷
প্রথম টেস্টে ভারতকে হারিয়ে ফের শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করতে পারে টম ল্যাথাম অ্যান্ড কোম্পানি ৷ তবে তার আগে পর্যন্ত শীর্ষে প্রোটিয়ারাই ৷ তৃতীয় ও চতুর্থস্থানে যথাক্রমে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া (69.23) ও ভারত (51.52) ৷ অন্যদিকে প্রথম টেস্ট হেরে পয়েন্টস পার্সেন্টেজ কমলেও পাঁচেই রইল বাংলাদেশ ৷
🚨 MATCH RESULT🚨 A comprehensive performance from #TheProteas as they seal a 9-wicket victory to go 1-0 up in the Dafabet Test series against Bangladesh! 🇿🇦👏 #Unbreakable #SAvBAN https://t.co/JlzgyWsMlM— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 19, 2026
দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ উইকেটে 100 রান তুলে চতুর্থদিনের খেলা শেষ করেছিল বাংলাদেশ ৷ সাইমন হারমারের হাফডজন উইকেটের সৌজন্যে পঞ্চমদিন 168 রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় সফরকারী দলের ৷ প্রথম ইনিংসে তৌহিদ হৃদয় (137 রান) ও লিটন দাসের (120 রান) জোড়া সেঞ্চুরিতে বাংলাদেশ তুলেছিল 400 রান ৷ পাল্টা আকেরম্য়ান (157 রান) ও রায়ান রিকেলটনের (102 রান) জোড়া সেঞ্চুরিতে প্রথম ইনিংসে 157 রানে লিড নেয় প্রোটিয়ারা ৷ 557 রানে শেষ হয় তাদের প্রথম ইনিংস ৷ আকেরম্য়ানের উইকেট হারালেও 12 রানের টার্গেট ছুঁতে ম্য়াচের শেষবেলায় 1.3 ওভার ব্যয় করে দক্ষিণ আফ্রিকা ৷
A win over Bangladesh takes South Africa to the top of the #WTC27 standings 😍 Predict the outcome of upcoming ICC World Test Championship 2025/27 fixtures and see if your team can make it to the final next year via the Standings Predictor ➡️ https://t.co/MurU7Or3Yw https://t.co/qLsQyNI2ru— ICC (@ICC) November 19, 2026
আট উইকেট নিয়ে এবং 72 রান করে ম্য়াচের সেরা কাগিসো রাবাদ ৷ তবে ডব্লিউটিসি পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করলেও প্রথম টেস্ট জয়ের পর খারাপ খবর দক্ষিণ আফ্রিকা শিবিরে ৷ কাফ মাসলে চোট পেয়ে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন প্রোটিয়া অধিনায়ক তেম্বা বাভুমা ৷ জো'বার্গে প্রথম ইনিংসে ব্য়াটিংয়ের সময় চোট পেয়েছিলেন তিনি ৷ পরিবর্তে দ্বিতীয় টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকাকে নেতৃত্ব দেবেন এইডেন মার্করাম ৷