প্রথমবার বিশ্বকাপের ম্যাচে জোড়া সুপার-ওভার, দুর্ধর্ষ আফগানদের হারিয়ে থ্রিলার জয় দঃ আফ্রিকার

প্রথমবার বিশ্বকাপের ম্যাচে জোড়া সুপার-ওভার, দুর্ধর্ষ আফগানদের হারিয়ে থ্রিলার জয় দঃ আফ্রিকার
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এই নিয়ে তৃতীয়বার কোনও ম্য়াচ ডাবল সুপার-ওভারে গড়াল ৷
Published : February 11, 2026 at 4:23 PM IST
আমেদাবাদ, 11 ফেব্রুয়ারি: এক উইকেট হাতে জয়ের জন্য আফগানিস্তানের প্রয়োজন ছিল তিন বলে দু'রান ৷ সেখান থেকে ম্য়াচ টাই হওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার যত না কৃতিত্বের, তার চেয়ে বেশি আফগানিস্তানের জন্য ব্যর্থতার ৷ আর সেটাই কাল হয়ে দাঁড়াল রশিদ খানদের জন্য ৷ এরপর প্রথম ওভারের শেষ বলে ছক্কা হজম করে আরও একবার ম্যাচ হাতছাড়া করেন রানআউট হওয়া ফজলহক ফারুখি ৷ ম্য়াচ গড়ায় দ্বিতীয় সুপার-ওভারে ৷ যা টি-20 বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবার ৷ আর দ্বিতীয় সুপার ওভারে আফগানদের হারিয়ে সুপার-এইটের পথ চওড়া করল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷
আমেদাবাদে টস জিতে এদিন প্রোটিয়াদের ব্য়াটিংয়ে ডাকেন আফগান অধিনায়ক রশিদ খান ৷ দ্বিতীয় উইকেটে কুইন্টন ডি'কক ও রায়ান রিকেলটনের 114 রানের পার্টনারশিপে স্কোরবোর্ডে 187 রান তোলে কানাডার বিরুদ্ধে প্রথম ম্য়াচে জয় পাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ পাঁচটি চার ও তিন ছক্কায় 41 বলে 59 রান করেন ডি'কক ৷ হাফসেঞ্চুরি করার পথে এদিন টি-20 বিশ্বকাপে দেশের হয়ে সর্বাধিক রানের মালিকও হয়ে যান অভিজ্ঞ স্টাম্পার-ব্য়াটার ৷ এবি ডি'ভিলিয়ার্সের 717 রানকে টপকে ডি'কেক ঝুলিতে এখন বিশ্বকাপে 737 রান ৷
28 বলে 61 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন আরেক বাঁ-হাতি রায়ান রিকেলটন ৷ মারেন পাঁচটি চার ও চারটি ছক্কা ৷ শেষবেলায় মার্কো জানসেনের সাত বলে 16 রান দক্ষিণ আফ্রিকাকে ছয় উইকেট হারিয়ে পৌঁছে দেয় 187 রানে ৷ আজমাতুল্লাহ ওমরজাই 41 রানে সর্বাধিক তিন উইকেট নিলেও আফগানিস্তানের হয়ে সবচেয়ে কৃপণ বোলিং রশিদ খানের ৷ চার ওভারে 28 রানে দুই উইকেট নেন অধিনায়ক ৷
An instant #T20WorldCup classic sees South Africa beat Afghanistan in a double Super Over thriller 🤯— ICC (@ICC) February 11, 2026
📝: https://t.co/imSDJnHAdr pic.twitter.com/qj0IhYkAOm
জবাবে ওপেনিং জুটিতে পঞ্চাশ পেরিয়ে যায় আফগানিস্তান ৷ এরপর দ্রুত তিন উইকেট খোয়ালেও রহমানুল্লাহ গুরবাজের বিস্ফোরক ব্য়াটিং ম্য়াচ জয়ের আশা উসকে দেয় এশিয়ার দেশটির ৷ দারউইশ রাসুলির সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে গুরবাজ যোগ করেন 69 রান ৷ এরপর 42 বলে ঝোড়ো 84 রান করে তিনি আউট হতে আফগানদের ম্য়াচ জয়ের স্বপ্ন ধাক্কা খায় ৷ তবে অধিনায়ক রশিদের 12 বলে 20 ও নূর আহমেদের ন'বলে 15 রানে ম্য়াচ সুপার ওভারে নিয়ে যায় আফগানিস্তান ৷ তবে 19.4 ওভারে ফারুখি রান নেওয়ার ক্ষেত্রে আরেকটু তৎপর থাকলে ম্য়াচ জিতে সুপার-এইটের দৌড়ে থাকত রশিদ খানের দল ৷
SUPER OVER TIED! 🤯— ICC (@ICC) February 11, 2026
Get to your screens now, broadcast details 📲https://t.co/NPykWM7qqY#T20WorldCup #SAvAFG pic.twitter.com/br2g9CEuPF
এরপর প্রথম সুপার-ওভারে প্রথম ব্য়াট করে 17 রান তোলে আফগানিস্তান ৷ জবাবে শেষ বলে জয়ের জন্য ছ'রান দরকার ছিল প্রোটিয়াদের ৷ ছক্কা হাঁকিয়ে ম্য়াচ দ্বিতীয়বার সুপার-ওভারে নিয়ে যান ট্রিস্টান স্টাবস ৷ তৃতীয়বার আন্তর্জাতিক টি-20 ক্রিকেটে কোনও ম্য়াচ তৃতীয়বার সুপার-ওভারে গেল ৷ সেখানে ডেভিড মিলারের চার বলে 16 দক্ষিণ আফ্রিকাকে 23 রানে পৌঁছে দেয় ৷ জবাবে কেশব মহারাজকে টানা তিন ছক্কা হাঁকিয়ে ম্য়াচ শেষ বল পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন রহমানুল্লাহ গুরবাজ ৷ শেষ বলে আফগানিস্তানের জন্য দরকার ছিল পাঁচ রান ৷ কিন্তু ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে নায়ক হয়ে ওঠা হয়নি গুরবাজের ৷ শেষ বলে আউট হয়ে যান স্টাম্পার-ব্যাটার ৷ একইসঙ্গে টানা দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে নেয় গতবারের রানার্সরা ৷
- টি-20 বিশ্বকাপে এযাবৎ পাঁচ সুপার-ওভারের তালিকা:
- নিউজিল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা (2012)
- নিউজিল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ (2012)
- নামিবিয়া বনাম ওমান (2024)
- পাকিস্তান বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (2024)
- দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম আফগানিস্তান (2026)