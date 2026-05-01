আয়ারল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলে বৈভবকে চান সৌরভ

আয়ারল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলে বৈভবকে চান সৌরভ
অ্যালান বর্ডার ইডেনে আইপিএল দেখতে এসে বৈভবের ক্রিকেট প্রতিভাকে 'স্পেশাল ট্যালেন্ট' বলেছেন ৷ ভারতীয় ক্রিকেটে এখন আলোচনার কেন্দ্রে 15 বছরের এই 'বিস্ময়' কিশোর ৷
Published : May 1, 2026 at 2:42 PM IST
কলকাতা, 1 মে: আসন্ন আয়ারল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলে বৈভব সূর্যবংশীকে সুযোগ দেওয়ার পক্ষে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ চলতি আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে প্রতিটি ম্যাচে ইনিংসের সূচনা করতে নেমে কার্যত ঝড় তুলছেন বছর পনেরোর এই কিশোর। তাঁর ব্যাটিং তাণ্ডবের সামনে যশপ্রীত বুমরার মত বোলারকেও অসহায় দেখিয়েছে ৷ বোলারের বড় নাম নয়, ভয়ডরহীন ক্রিকেটে ভর দিয়ে বৈভব সূর্যবংশী সম্ভ্রম কুড়িয়েছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের ৷
অ্যালান বর্ডারের মত অজি কিংবদন্তি ক্রিকেটারও ইডেনে আইপিএল দেখতে এসে বৈভবের ক্রিকেট প্রতিভাকে 'স্পেশাল ট্যালেন্ট' বলেছেন ৷ অর্থাৎ ভারতীয় ক্রিকেটে এখন আলোচনার কেন্দ্রে 15 বছরের এই 'বিস্ময়' কিশোর ৷ বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়ে আলোচনার শেষ নেই ৷ তাঁর প্রতিটা ইনিংসের দিকে যেন ক্রিকেট দুনিয়ার নজর ৷
ব্যাট হাতে বৈভবের ছন্দ ও ধারাবাহিকতা দেখার পর এখনই 'ওয়ান্ডার কিড'কে টিম ইন্ডিয়ায় সুযোগ দেওয়ার দাবি উঠে গিয়েছে ৷ আইপিএলের পরই ভারতীয় দল আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরে যাবে ৷ সেখানে, 26 ও 28 জুন দু'টি টি-20 ম্যাচ খেলবে ভারত ৷ এই সিরিজে ভারতীয় দল বৈভবকে কি সুযোগ দেওয়া উচিত ?
প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মনে করছেন, আয়ারল্যান্ড সিরিজে বৈভবকে সুযোগ দেওয়া যেতেই পারে। কারণ, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য বৈভব তৈরি ৷ বৃহস্পতিবার বিকেলে কলকাতা প্রেস ক্লাবে উত্তর 24 পরগনা জেলা সংস্থার এক অনুষ্ঠানে সৌরভ বলেন, "বৈভব স্পেশাল প্রতিভা ৷ ওর ব্যাটিং দেখার মতোই ৷ আয়ারল্যান্ড সিরিজের দলে ওকে রাখা যেতেই পারে। আমার মনে হয়, বৈভব আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য তৈরি ৷ মনে রাখবেন, সচিন হতে 24 বছর সময় লেগেছিল।"
অজিত আগারকারের নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি বৈভবকে ভারতীয় দলে নেওয়ার সাহস দেখায় কি না, তা সময় বলবে ৷ বৈভবের মতোই পঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারকে নিয়েও চলছে আলোচনা ৷ চলতি আইপিএলে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন শ্রেয়স ৷ দলকে দুর্দান্তভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশে ব্যাট হাতে রানও করে চলেছেন ৷ শ্রেয়সকেও ভারতীয় টি-20 দলে ফেরানো উচিত বলে মনে করছেন মহারাজ ৷
চলতি আইপিএলে শ্রেয়স-বৈভবদের নিয়ে আলোচনার পাশে জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়েও চলছে চর্চা। একেবারেই ছন্দে নেই বুমরাহ। সৌরভ অবশ্য তার জন্য একেবারেই চিন্তিত নন ৷ তিনি বলেন, "মনে রাখবেন বুমরাহও মানুষ। সময় খারাপ যেতেই পারে। তাছাড়া বুমরাহর স্কিল, দক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠতেই পারে না। নিজের দিনে ও সেরা।"
আইপিএলের আসরে ওঠা-পড়ার মধ্যে দিয়ে চলেছে কেকেআরও। শেষ দুই ম্যাচে জিতলেও নাইটদের প্লে-অফ ওঠার পথ বেশ কঠিন ৷ প্রাক্তন কেকেআর অধিনায়ক সৌরভ মনে করছেন, অতীতেও এমন কঠিন সময় এসেছে কেকেআরের ৷ খারাপ সময় কাটিয়ে দল ফাইনালও খেলেছে ৷ এবারও তেমন ঘটতেই পারে ৷ সিএবি সভাপতি-র কথায়, অতীতেও কেকেআরের খারাপ সময় গিয়েছে ৷ সেই সময় কাটিয়ে টানা ম্যাচ জিতে ওরা ফাইনালও খেলেছে ৷ এবারও বাকি সব ম্যাচ জিততে পারলে কেকেআরের পক্ষে প্লে-অফে যাওয়া সম্ভব।
এদিনের অনুষ্ঠানে উত্তর 24 পরগনা জেলা সংস্থা 'গতি' নামের একটি প্রোজেক্ট চালু করার কথা ঘোষণা করেন সচিব নবাব ভট্টাচার্য ৷ যেখানে প্রতিভাবান পেসার তুলে আনা হবে। খুদে পেসার খুঁজে সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরি করাই লক্ষ্য এই মিশন 'গতি'র ৷ যার প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রঞ্জি ট্রফি জয়ী দলের প্রাক্তন পেসার সাগরময় সেনশর্মাকে। জেলা সংস্থার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সিএবি প্রেসিডেন্ট ৷
একইভাবে পেসার তুলে নিয়ে আসার উদ্যোগের পাশাপাশি স্পিনার তোলার দিকে নজর দেওয়ার কথা বলেন মহারাজ ৷ এমনকি প্রয়োজনে সৌরভ নিজেও কোনও একটি দিন গিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন ৷ পেস বোলার প্রতিভা তুলে নিয়ে এসে গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে চেন্নাইয়ে এমআরএফ পেস ফাউন্ডেশন (MRF Pace Foundation কথা বলেন সৌরভ। যেখানে নিজের ক্রিকেটার হয়ে ওঠার শুরুতে গিয়েছিলেন সৌরভ-সচিনরা ৷ সেই সময় এমআরএফ পেস ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর ছিলেন কিংবদন্তি ডেনিস লিলি ৷ বর্তমানে যার ডিরেক্টর আর এক কিংবদন্তি অজি পেসার গ্লেন ম্যাকগ্রা ৷
সৌরভের মতে সফল হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের ইচ্ছে জরুরি। বাংলার ক্রিকেট বা ফুটবল দুই ক্ষেত্রেই এই ইচ্ছেটা খেলোয়াড়দের মধ্যে থাকা জরুরি বলে মনে করেন ৷ সফলতার জন্য পরিকাঠামো একান্তভাবে আবিশ্যিক মনে করেন না তিনি ৷ বাঙালি ক্রিকেটার উঠে না-আসা নানান সমালোচনার উত্তরে মহম্মদ শামি, আকাশদীপ, মুকেশকুমারদের বাংলা দলের প্রতিনিধিত্ব করার সমর্থনে ব্যাট ধরলেন ৷ সৌরভের মতে, "আজকের শামি যখন বাংলায় এসেছিল তখন সে ছিল নিতান্তই সাদামটা ৷ ক্লাব ক্রিকেট থেকে বাংলার হয়ে খেলেই আজকের জায়গায় পৌঁছেছে সে।" ক্রিকেটের বড় মঞ্চে বা আর্ন্তজাতিক ক্রিকেটে বাংলার ক্রিকেটারদের না-দেখতে পাওয়ার আক্ষেপ সৌরভের মধ্যেও। অভিষেক পোড়েল যখন দিল্লির হয়ে খেলে তখন মনে হয় আমি খেলছি," বলেন সৌরভ ৷
নতুন মরশুমে বাংলার ক্রিকেট দলের কোচ কি ফের লক্ষীরতন শুক্লা ? সৌরভ জানান, 1 মে পর্যন্ত আবেদনের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বিদায়ী কোচ লক্ষীরতন শুক্লাও আগ্রহী বলে জানিয়েছেন সিএবি প্রেসিডেন্ট ৷ একই সঙ্গে তিনি যে কোচ লক্ষীরতন ও গত বছরের রঞ্জি ট্রফিতে দলের পারফরম্যান্সে খুশি এদিন বুঝিয়ে দেন ৷ গতবার অপরাজিত থেকে সেমিফাইনালে পৌঁছেছিল বাংলা ৷ কিন্তু এক ইনিংসের খারাপ পারফরম্যান্সে ফাইনালে উঠতে পারেনি দল ৷