সিএবি'তে রাজনীতিকদের প্রতিনিধিত্বে অসুবিধা নেই, সাফ জানালেন সৌরভ
মহারাজের মন্তব্যে সিএবি'র বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে তৈরি হওয়া বিতর্কের অবসান ঘটল ৷
Published : September 25, 2026 at 8:56 PM IST
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা সিএবি'তে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের প্রতিনিধিত্বে কোনও সমস্যা নেই ৷ সাফ জানিয়ে দিলেন সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ বৃহস্পতিবার সিএবি'র বার্ষিক সাধারণ সভায় ছিল রাজনৈতিক একাধিক ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ৷ তালিকায় ছিল বিজেপি বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি, সজল ঘোষেদের নাম ৷ রাজ্য ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থায় রাজনীতির লোকেদের অবাধ বিচরণ কি লোধা কমিটির সুপারিশের পরিপন্থী নয় ? এহেন প্রশ্নে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানালেন, এতে সমস্যার কোনও জায়গাই নেই ৷
সৌরভ এদিন সাফ জানালেন, এমন কোনও নিষেধের কথা লোধা কমিটির আইনে বলা নেই ৷ যা সিএবি'র বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে তৈরি হওয়া অনেক বিতর্কের অবসান ঘটাল ৷ লক্ষ্মীবারে সিএবি'র বার্ষিক সভায় রাজ্যের শাসক দলের তিন বিধায়ক প্রতিনিধিত্ব করায় ময়দানের রাজনীতিকরন হচ্ছে বলে সমালোচনা শুরু হয়েছিল বিভিন্ন মহলে ৷ সিএবি'তে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের প্রতিনিধিত্বে সমালোচনা জোরালো হওয়ায় খুব ভুল ছিল না ৷ কিন্তু সৌরভের মন্তব্য সমালোচনার কোনও অবকাশ রাখল না এদিন ৷
এদিকে বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থায় এখন রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় আসন্ন মহালয়ার প্রস্তুতি তুঙ্গে ৷ যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাজ্য়ের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ এছাড়াও রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের থাকার কথা সেই অনুষ্ঠানে ৷ নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলার কাজ শুক্রবার থেকে শুরু হয়ে গেল বলা যায় ৷ দেড় ঘণ্টার মতো অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ওইদিন ৷ এই অনুষ্ঠানের জন্য বাংলার রঞ্জি ট্রফির প্রথম ম্যাচ ইডেন থেকে কল্যাণীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷
শুক্রবার বেহালায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছিল পুদুচেরির 22 জন পড়ুয়া ৷ দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেট অধিনায়কের সঙ্গে দেখা করে উচ্ছ্বসিত খুদেরা ৷ পুদুচেরি থেকে প্রথমবার বিমানে চেপে কলকাতায় এসেছিল তাঁরা ৷ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পর 22 জন ছাত্রছাত্রীর রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল ৷ সৌরভের সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দ খুদেদের চোখেমুখে স্পষ্ট ছিল ৷ ব্যস্ত দিনে ভিনরাজ্যের শিক্ষার্থীদের দেখা করার সময়টা সৌরভও তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করলেন ৷ দেদার অটোগ্রাফও বিলি করলেন মহারাজ ৷ পাশাপাশি আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছাও জানান তিনি ৷